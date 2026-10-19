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Así fue la recuperación de Barbara Palvin antes de desfilar para Victoria’s Secret solo seis semanas después de dar a luz

La modelo húngara participará en el desfile de 2026 en Los Ángeles tras el nacimiento de su primera hija con el actor Dylan Sprouse

Barbara Palvin regresa al desfile de Victoria’s Secret y revela cómo se preparó tras el parto.
Barbara Palvin regresa al desfile de Victoria’s Secret y revela cómo se preparó tras el parto.
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Barbara Palvin volverá a desfilar para Victoria’s Secret apenas seis semanas después del nacimiento de su primera hija con el actor Dylan Sprouse.

La modelo húngara participará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado en Los Ángeles, donde habló sobre su regreso al trabajo y los cambios que ha experimentado desde que se convirtió en madre.

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En una entrevista con Page Six Style detrás del escenario, la famosa expresó su entusiasmo por volver a la pasarela y reconoció que también sentía cierta preocupación por el desfile.

Estoy feliz. Estoy emocionada. ¡Espero no caerme!”, comentó antes de la presentación.

La modelo restó importancia al poco tiempo transcurrido desde el parto y explicó que su regreso coincide con el periodo de recuperación que consideraba habitual.

“Les digo a todos: esto es normal. La licencia de maternidad es de seis a ocho semanas; mañana cumplo seis semanas, así que simplemente estoy haciendo lo mismo que todos los demás. ¡Y solo tengo que caminar por una pasarela!”, señaló en tono de broma.

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Barbara Palvin aseguró que descansó lo suficiente para regresar a modelar. Instagram
Barbara Palvin aseguró que descansó lo suficiente para regresar a modelar. Instagram

Barbara Palvin también habló sobre su recuperación física y las medidas que tomó durante el embarazo y después del nacimiento de su hija.

“Curiosamente, mi cuerpo se recuperó muy rápido, por suerte. Además, creo que es porque nunca había estado tan saludable”, afirmó.

La modelo explicó que durante el embarazo procuró mantener una alimentación basada en productos orgánicos, con el objetivo de favorecer la salud de su hija.

“Durante el embarazo, realmente quería asegurarme de que mi niña estuviera sana, así que solo comía alimentos orgánicos. Y ahora, en el posparto, como estoy amamantando, quería asegurarme de alimentarme bien”, relató.

Sobre su preparación para regresar al trabajo, Palvin señaló que permitió que su cuerpo se recuperara de manera gradual.

Barbara Palvin aseguró que solo dejó que su cuerpo se recuperara de forma natural. (REUTERS/Manon Cruz)
Barbara Palvin aseguró que solo dejó que su cuerpo se recuperara de forma natural. (REUTERS/Manon Cruz)

“Así fue como me preparé: simplemente dejé que mi cuerpo sanara por sí solo e hice algunos ejercicios ligeros, pero nada intenso”, explicó.

El apoyo de Dylan Sprouse y su familia

La modelo también destacó el acompañamiento de su esposo durante esta nueva etapa. Dylan Sprouse tenía previsto asistir al desfile para apoyarla desde la primera fila, aunque Barbara Palvin desconocía si el actor prepararía alguna sorpresa.

“Mi maravilloso esposo estará aquí esta noche. No sé qué está planeando; ¡espero que nada, porque tiene que estar cuidando a nuestra niña ahora mismo!”, comentó.

En ediciones anteriores del desfile, Sprouse había protagonizado gestos públicos de apoyo a su esposa. En 2024 llevó figuras de cartón de las mascotas de la pareja y, en 2018, le entregó comida de Shake Shack después de una presentación.

Palvin también agradeció la ayuda de sus amigos y familiares durante las primeras semanas de maternidad.

Barbara Palvin aseguró que su esposo Dylan Sprouse y sus amigos la ayudaron durante el postparto. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Barbara Palvin aseguró que su esposo Dylan Sprouse y sus amigos la ayudaron durante el postparto. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

No tengan miedo de pedir ayuda. Porque yo soy así: quiero hacerlo todo por mi cuenta. Pero no estaría aquí si mis amigos y mi familia no me hubieran apoyado”, afirmó.

Durante la entrevista, la modelo se emocionó al hablar de la experiencia. Después de bromear sobre los cambios hormonales del posparto, añadió: “Sé que este es un viaje difícil. ¡Pero somos madres, carajo! ¡Vamos con todo!”.

La participación de 2026 marcará la sexta ocasión en que Barbara Palvin desfila en el espectáculo anual de Victoria’s Secret. Su debut ocurrió en 2012, cuando tenía 19 años.

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