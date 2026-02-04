La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El jugador de Los Leones detalló cómo fueron los primeros años de su relación con el político neerlandés

La figura de la selección argentina de hockey sobre césped, Nicolás Keenan, ofreció un sentido relato sobre los obstáculos personales que debió sobrepasar antes de anunciar abiertamente su relación con el político neerlandés, Rob Jetten, luego de contar que se sintió identificado con uno de los personajes de la reciente serie, Heated Rivalry, que narra la historia de dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales, pero terminan viviendo un apasionado romance secreto.

En diálogo con Pink News, Keenan se vio muy relacionado al papel encarnado por el actor François Arnaud, quien toma la piel de Scott, uno de los protagonistas de los seis capítulos de la primera temporada: “Estuve en la posición de Scott. Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento de Scott, con lo que me sentí muy identificado. Así fue como empezó mi relación con mi prometido”.

“Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil. Sentí mucha vergüenza al ver la serie y darme cuenta de que pude haber puesto a alguien en esa situación. Por eso no me siento orgulloso. Es hacerle eso a alguien que lo único que quiere es amarte y compartir su vida con vos, y vos alejás a esa persona. Pobre tipo”, confesó.

A principios de enero, el jugador de 28 años había mostrado en sus redes personales que estaba mirando la serie dirigida por Jacob Tierney y uno de sus seguidores le preguntó por su opinión. En este sentido, subió la consulta en una historia de Instagram y marcó cuál fue el mejor capítulo bajo su mirada: “El episodio 3 es definitivamente el que más me ha gustado y con el que más me he sentido identificado hasta ahora. Amor secreto entre cuatro paredes... ya pasé por eso”. “No dejar que Rob viniera a mis partidos. No dejar que fuera parte de mis redes sociales. Cruzarme con él en la calle y actuar como si fuera un desconocido. Verlo ahora en el programa... sí, no me siento orgulloso de eso”, concluyó.

El jugador de Los Leones detalló cómo fueron los primeros años de su relación con el político neerlandés (Crédito: @nicokeenan)

En este sentido, Nicolás Keenan detalló en Pink News cómo vivían su relación con Jetten antes de mostrarse públicamente juntos: “Durante mucho tiempo, él miraba mis partidos por televisión antes de animarse a ir a uno en persona. Pasé un ciclo olímpico completo ocultando quién era. No podía soportar otro más sin ser yo mismo”. El excelente vínculo entre ambos generó una sintonía nunca vivida en la vida de la estrella del hockey Albiceleste: “Cuando conocí a Rob, sentí que era la persona indicada para gritarle al mundo: ‘Estoy enamorado de este tipo‘. Él me dio la confianza para salir y decir: ‘Soy jugador de hockey y también estoy enamorado de este hombre‘”.

La historia de amor entre la figura de Los Leones y el dirigente político incluyó el anuncio de su compromiso en noviembre de 2024, con una publicación en conjunto a través de redes sociales: “Pronto seremos Mr & Mr”. En una de las imágenes que acompañó el posteo, ambos lucieron anillos de compromiso mientras se abrazaban y besaban, gesto que generó miles de mensajes de apoyo. Esta noticia coronó un año en el que la vida personal de Keenan cobró relevancia internacional durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Argentina alcanzó los cuartos de final, y Jetten convenció a sus sobrinos de apoyar a la selección de su amado. “El club de fans está listo. ¡Vamos cariño!”, compartió el político en redes sociales.

El vínculo entre ambos comenzó en 2022, cuando Keenan, radicado en Países Bajos desde 2016, cruzó caminos con Jetten. “Él es un político conocido en Holanda, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es con el nuevo gobierno, pero es el líder de su partido político. Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción... Así que fue amor moderno”, recordó Keenan durante una entrevista para la TV Pública, subrayando el carácter espontáneo y contemporáneo de su encuentro.

Nicolás Keenan contó su historia de amor con el político neerlandés

Ambos construyeron esta historia en sintonía con sus propios desafíos personales y públicos. “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy; que nadie nunca les diga que por ser quienes son, amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Yo estoy acá. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos”, afirmó Keenan.

La visibilización adquirió aún más relieve con las confesiones del argentino en una entrevista para el medio neerlandés Trouw. Allí, el delantero habló de los temores y la presión vinculada a su orientación sexual: “Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”.

La trayectoria deportiva de Keenan también explica su arraigo en Europa. Nacido en Buenos Aires el 6 de octubre de 1995, comenzó a jugar al hockey a los cuatro años y, con apenas 12, se trasladó al Club Egara en Cataluña. En 2016 fichó para el HC Klein Zwitserland de La Haya tras su participación en el Mundial Juvenil de India. Actualmente, milita en ese club dentro de la liga neerlandesa, lo que consolidó su estadía en el país y derivó en el encuentro con Jetten, quien tiene ocho años más que el argentino. En el ámbito de la selección argentina, el deportista cosechó dos medallas de oro (Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juegos Panamericanos de Santiago 2023), sumado a dos participaciones olímpicas (Tokio 2020 y París 2024).

Nicolás Keenan y Rob Jetten están en pareja desde 2022

Por su parte, Rob Jetten, nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, Países Bajos, forjó una carrera política destacada dentro de Demócratas 66 (D66), un partido liberal progresista. Se convirtió en parlamentario en 2017 y ejerció como Ministro de Clima y Energía en el gobierno de Mark Rutte desde 2021. Antes de su labor política, trabajó para la empresa ferroviaria ProRail. Suele asistir al estadio De Kuip para alentar al Feyenoord, el club de sus amores.

En uno de los momentos más significativos para la pareja y para el panorama político neerlandés, Jetten celebró junto a Keenan la histórica victoria de D66 en las elecciones parlamentarias de octubre de 2025. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, escribió Jetten en Instagram mediante una publicación ilustrada con una foto abrazados en el búnker de campaña y otra en la que se observa al político celebrando con un Keenan emocionado. El propio Keenan respondió: “Te amo, señor Jetten”, a lo que el dirigente replicó “Casémonos”.

La pareja también compartió vivencias familiares y personales en Argentina. En el invierno austral recorrieron la Patagonia, donde Keenan reflexionó sobre la historia de su tío abuelo, quien no pudo vivir abiertamente su orientación sexual: “Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”, relató Keenan a Trouw.

Rob Jetten siguió muy de cerca la actuación de Nicolás Keenan en los JJOO de París 2024