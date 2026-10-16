League of Legends Classic

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Riot Games retirará League of Legends Classic en enero de 2027, cuando termine la temporada 3. El modo, lanzado en julio para recrear una versión antigua de League of Legends, perderá su acceso regular porque la mayoría de sus usuarios regresó a otras modalidades del MOBA, según explicó el estudio.

Una retirada pocos meses después del estreno

League of Legends Classic llevaba cerca de tres meses disponible cuando Riot Games comunicó la decisión. Su lanzamiento había generado expectativas entre jugadores veteranos interesados en recuperar sistemas, habilidades y características pertenecientes a las primeras etapas del título.

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El formato recrea una versión anterior de League of Legends, un MOBA, género competitivo en el que dos equipos controlan personajes con habilidades diferentes y buscan destruir la base rival. Classic permitía volver a utilizar las versiones antiguas de varios campeones y recuperar parte del funcionamiento que el juego tuvo antes de años de actualizaciones y ajustes.

Riot Games había dejado abierta la posibilidad de mantenerlo como una incorporación permanente. Esa perspectiva cambió tras comprobar que buena parte de los participantes había regresado a otras áreas de League of Legends. El estudio no publicó cifras de usuarios activos ni detalló cuánto cayó la participación, pero señaló ese traslado de jugadores como el motivo central de la retirada.

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El acceso continuará durante el resto de la temporada 3 y finalizará en enero de 2027. Hasta entonces, los usuarios podrán seguir entrando al modo y utilizando sus contenidos. La corta permanencia contrasta con la recepción inicial, marcada por el interés de quienes querían reencontrarse con mecánicas y diseños anteriores.

Reembolsos, campeones y una monetización cuestionada

Los jugadores que compraron microtransacciones cosméticas específicas de Classic recibirán un reembolso en Riot Points, la moneda prémium utilizada dentro de League of Legends. El anuncio no plantea una devolución en dinero real: el valor gastado regresará a las cuentas mediante esa divisa digital.

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Riot Games mantendrá parte del contenido que ya estaba programado antes de la retirada. Las versiones clásicas de Volibear, Urgot y Udyr serán publicadas según el plan existente, aunque el modo tenga una fecha de cierre confirmada. El estudio no detalló el calendario individual de estos lanzamientos.

La monetización fue uno de los aspectos más discutidos desde el estreno. Aunque los campeones recuperaban sus antiguos conjuntos de movimientos, obtener su apariencia retro requería avanzar en un pase de batalla exclusivo de Classic o pagar por los cosméticos correspondientes. Esas apariencias debían conseguirse por separado de las disponibles en el juego principal.

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Parte de la comunidad cuestionó que un modo dedicado a reproducir una etapa anterior cobrara por diseños vinculados precisamente con esa experiencia clásica. La controversia acompañó al formato durante sus primeros meses, incluso después de la buena recepción que tuvo entre jugadores veteranos al momento de su presentación.

El sistema de reembolsos anunciado cubrirá las compras cosméticas realizadas para Classic mediante Riot Points. Riot Games no ofreció más detalles sobre el proceso, los plazos de acreditación o el tratamiento específico de cada objeto antes de la desconexión prevista para enero.

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League of Legends Classic

El posible regreso como evento temporal

La retirada no será necesariamente definitiva. Riot Games guardará Classic después de enero de 2027 con el objetivo de recuperarlo más adelante, probablemente como un modo de evento disponible durante un periodo limitado. Esa futura versión incluiría ajustes y contenidos nuevos, aunque todavía no cuenta con una fecha.

El equipo analizará qué elementos funcionaron, cuáles podrían haberse acercado más a la experiencia antigua y en qué casos respetar demasiado el pasado terminó limitando el modo. Riot Games pidió a la comunidad que continúe enviando comentarios para identificar las características mejor recibidas y aquellas que necesitan cambios.

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Ese análisis también tendrá que resolver una dificultad central del proyecto: recrear una versión antigua sin quedar atado a todas sus limitaciones. El propio estudio reconoció que algunos elementos podrían haber sido más fieles, mientras que otros se mantuvieron demasiado cerca del material original y perjudicaron la experiencia.

El futuro formato quedaría separado de la rotación estable de League of Legends y funcionaría como una actividad temporal. Riot Games aún no confirmó cuánto duraría cada aparición, qué ajustes incorporaría, si conservaría el mismo sistema de monetización o cuándo podría regresar después de su cierre en enero de 2027.

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