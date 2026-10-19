El gobierno de Kicillof exige mantener las PASO: “Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”

Carlos Bianco habla en rueda de prensa

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El gobierno de Axel Kicillof ratificó esta mañana su defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó el plan de la administración de Javier Milei, que pretende eliminarlas o suspenderlas antes de las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el peronismo asumió el compromiso de sostener el actual sistema de primarias como mecanismo para resolver candidaturas dentro de los frentes políticos. En ese marco, el funcionario planteó que una eventual modificación del régimen electoral persigue una finalidad política evidente que fue confesada por los propios referentes de La Libertad Avanza.

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“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo Bianco. Y agregó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional: “Eso está mal, es un delito”.

El funcionario bonaerense vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos.

Bianco afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

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Axel Kicillof y Carlos Bianco, juntos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires (Imagen de archivo)

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, planteó el ministro. “No se puede modificar para ganar una elección”.

Las negociaciones del gobierno nacional

Mientras la provincia de Buenos Aires reclama preservar las primarias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO.

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Santilli sostuvo que la propuesta responde al rechazo de parte del electorado a participar de varias instancias de votación y al costo de las internas partidarias. El funcionario estimó ese gasto en USD 200 millones y aseguró que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto, pese a que todavía no cuenta con un acuerdo legislativo cerrado.

“La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, afirmó Santilli el fin de semana, a pesar de las dudas de una buena parte de la política.

En la misma línea, el jefe de Gabinete afirmó que la continuidad o eliminación de las primarias no modificará, según su pronóstico, el resultado de las próximas elecciones presidenciales. “Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar. “Si fuera este domingo las elecciones, el Presidente va a volver a ganar”, enfatizó en diálogo con LN+.

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Finalmente, Santilli vinculó esa proyección con la situación interna del peronismo, al que acusó de buscar una reunificación pese a sus diferencias. “Se muestran separados, pero van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, concluyó.