El Salvador

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, asegura que Francia podría resolver su crisis de seguridad en una semana

El salvadoreño volvió a proyectar su modelo de seguridad más allá de sus fronteras. Las movilizaciones francesas, que reunieron entre 550,000 y 800,000 personas según distintas fuentes, combinaron reclamos educativos, inflación y desigualdad

Una calle con restos quemados y peatones de fondo, acompañada por un círculo con el rostro de Nayib Bukele en la esquina superior.
Bukele asegura que Francia podría superar su crisis de seguridad en una semana: la advertencia desde El Salvador y los 1.800 detenidos que la desataron. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que Francia podría superar en una semana la crisis de seguridad expuesta durante las protestas que dejaron al menos 1,400 detenidos, saqueos y ataques contra edificios públicos en varias ciudades del país europeo.

“He oído decir que Francia está acabada, que es demasiado tarde para salvarla”, escribió el mandatario salvadoreño en sus redes sociales. “Pero Francia sigue siendo igual de hermosa, incluso envidiable. Su grandeza no ha desaparecido, solo pide renacer”, añadió.

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Bukele sostuvo que su gobierno había enfrentado “en un año un problema cien veces más grave”, aunque no precisó a qué situación se refería. También afirmó que Francia cuenta con recursos superiores a los de El Salvador y planteó que el país europeo “podría lograrlo en una semana”.

Las marchas combinaron reclamos por la inflación y la educación pública

Las movilizaciones del sábado 17 de octubre reunieron a cientos de miles de personas en Francia, según cifras contrapuestas entre el Gobierno y los convocantes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, estimó que participaron 550.000 personas, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó una asistencia de 800,000 manifestantes.

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Las marchas que recorrieron París, Marsella, Lyon y Limoges desbordaron los pronósticos y terminaron en disturbios. Macron prometió castigos, los alcaldes pidieron una reunión de urgencia y un presidente latinoamericano ofreció la solución en siete días. (Foto agencias de prensa)
Las marchas que recorrieron París, Marsella, Lyon y Limoges desbordaron los pronósticos y terminaron en disturbios. Macron prometió castigos, los alcaldes pidieron una reunión de urgencia y un presidente latinoamericano ofreció la solución en siete días. (Foto agencias de prensa)

Las protestas surgieron tras semanas de reclamos estudiantiles por la falta de docentes y el deterioro de establecimientos educativos. Luego, las convocatorias se ampliaron con demandas vinculadas al costo de vida, los precios de los combustibles, la desigualdad y los servicios públicos.

Una parte de las movilizaciones derivó en enfrentamientos con la Policía. Hubo saqueos de comercios, incendios de vehículos y daños en edificios oficiales de París, Marsella, Lyon y Limoges, donde un incendio afectó la sede del ayuntamiento.

Macron prometió castigar a los responsables de los ataques

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los disturbios y afirmó que quienes participaron en saqueos y ataques deberán responder ante la Justicia. El mandatario también atribuyó los hechos violentos a grupos radicales de izquierda y a personas que aprovecharon las marchas para cometer delitos.

Según informó AP, agencia de noticias estadounidense, la Policía detuvo a al menos 1,800 personas en todo el país. Las autoridades señalaron que cientos de negocios sufrieron daños, mientras que los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron una reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu ante la magnitud de los destrozos.

Los disturbios se registraron en París, Marsella, Lyon y Limoges, donde un incendio afectó la sede del ayuntamiento; Emmanuel Macron prometió que los responsables de saqueos y ataques responderán ante la Justicia (Foto agencias de prensa)
Los disturbios se registraron en París, Marsella, Lyon y Limoges, donde un incendio afectó la sede del ayuntamiento; Emmanuel Macron prometió que los responsables de saqueos y ataques responderán ante la Justicia (Foto agencias de prensa)

Las protestas ocurrieron a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027. El escenario intensificó la presión sobre el Gobierno francés, que enfrenta cuestionamientos por la situación económica y el malestar social.

Bukele ya había ofrecido “arreglar” la situación de otros países

En marzo de 2024, Bukele aseguró que El Salvador podía resolver la grave crisis de violencia de Haití si contaba con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, e insistió en que es posible «aniquilar» a las bandas haitianas, una victoria que ya consiguió en El Salvador.

“Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión”, publicó Bukele en inglés en su cuenta de X.

Horas más tarde, el mandatario salvadoreño, conocido por su «guerra contra las pandillas» con la que logró que su país pasase de ser uno de los más peligrosos del mundo al más seguro de América Latina, según sus palabras, volvió a la misma red social para profundizar en la problemática de Haití.

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