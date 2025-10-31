El romántico festejo del jugador argentino Nicolás Keenan tras la histórica elección que convertiría a su pareja Rob Jetten en primer ministro de Países Bajos

El romántico posteo que Rob Jetten le dedicó al jugador argentino Nicolás Keenan

Rob Jetten no escondió su emoción cuando conoció en las últimas horas que el partido que lidera, D66, se convirtió en el “más votado de las elecciones parlamentarias”. Los festejos dominan las portadas de todos los medios de Países Bajos y sus palabras también: “Es un resultado histórico y estoy orgulloso de ello. Pero también conlleva una gran responsabilidad”

Pero el principal aspirante al cargo de primer ministro de ese país no festejó solamente con sus votantes ni colegas del partido, también decidió hacer una dedicatoria especial para su pareja, el delantero del seleccionado masculino argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan.

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, le escribió en neerlandés y en español en un posteo específico que subió a su cuenta de Instagram seguida por más de 242 mil personas. Allí eligió dos fotos muy especiales con el deportista de 28 años: una abrazados en medio del búnker de campaña y la otra mientras Rob mira a un Nico emocionado por lo sucedido. “Te amo, señor Jetten”, le contestó él en los posteos.

Si bien el periódico De Volkskrant aseguró que los resultados oficiales no estarán disponibles hasta dentro de una semana, el diario De Telegraaf confirmó que el espacio político D66 que lidera Jetten “ha ganado las elecciones porque ya no puede ser superado por el PVV” tras un análisis de la agencia de noticias ANP. Ante eso, Rob es el “aspirante a primer ministro” y las imágenes de celebración del político de 38 años dominan las portadas de todos los medios de ese país. En este contexto, líder del PVV, Geert Wilders, salió al cruce de las celebraciones: “El Consejo Electoral decide, no el ANP. ¡Qué arrogancia no esperar a que eso suceda!. Aunque D66 se convierta en la fuerza mayoritaria, el PVV no permitirá que Jetten y sus asociados destruyan los Países Bajos".

Otra de las fotos que compartió Rob Jetten en medio de los festejos

Keenan y Jetten están en pareja desde el 2022, pero a fines del año pasado anunciaron su boda. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la historia de amor se convirtió en viral en todo el mundo y Nico relató cómo se conocieron ante la TV Pública. “Él es un político conocido en Holanda, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es con el nuevo gobierno, pero es el líder de su partido político. Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción... Así que, amor moderno. Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío holandés quién carajo era. Y me dijo que era un político holandés, así que empezamos a hablar y a conocerlo un poquito más”, recordó por entonces.

“Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Está bueno visibilizar que también hay deportistas del colectivo (LGTB+) dentro del comité argentino”, expresó en ese momento.

Keenan, medallista dorado con Los Leones en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago de Chile 2023, decidió emigrar a Europa desde adolescente para profundizar su carrera deportiva. Nacido el 6 de octubre de 1995, el delantero de 1.84m comenzó a jugar al hockey a los 4 años pero a los 12 fichó para terminar su formación en el Club Egara de Cataluña. En el 2016, mientras disputaba el Mundial Juvenil de India, emigró a Países Bajos: fue fichado por el HC Klein Zwitserland de La Haya, club de Países Bajos en el que todavía milita desde 2017.

El dos veces olímpico con la selección argentina de hockey (Tokio 2020 y París 2024) tuvo un cambio deportivo, pero también de vida al emigrar a la liga neerlandesa. Allí conoció su actual pareja. Jetten es un político de ese país nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, Países Bajos. Es miembro del partido liberal progresista Demócratas 66 (D66). Se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y, desde 2021, había servido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro Mark Rutte. Antes de su carrera en política nacional, trabajó en la empresa de transporte ferroviario ProRail.

Nico y Rob se conocieron tras cruzarse en el supermercado

Cuando la historia de amor entre Keenan y Jetten se hizo pública, el jugador argentino decidió dar una profunda entrevista al medio neerlandés Trouw: “Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”.

“Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”, había explicado por entonces el deportista argentino.

"Nunca sentí la conexión que tengo con Rob"

Nico fue parte del equipo argentino que en 2021 llegó a Tokio con la pesada mochila de revalidar el histórico oro que el hockey nacional masculino había obtenido en Río 2016. El elenco albiceleste cayó 3-1 en cuartos de final de la cita olímpica en Asia y el año pasado, en París 2024, se volvió a topar con los alemanes en la misma instancia: perdieron 3-2.

Nico jugó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 para Los Leones