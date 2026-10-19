Cultura

“Bloqueamos el mayor museo del mundo”: el Louvre cierra sus puertas por una protesta estudiantil

La pinacoteca permaneció cerrada a raíz de una protesta juvenil que reclama mejoras educativas y denuncia la represión policial en Francia. La medida coincidió con el primer aniversario del robo de joyas que afectó al museo

El museo no pudo abrir como estaba previsto debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre (REUTERS/Abdul Saboor)
El museo no pudo abrir como estaba previsto debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre (REUTERS/Abdul Saboor)
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Manifestantes bloquearon este lunes el acceso al Louvre, en París, en apoyo al movimiento estudiantil y para denunciar “la represión policial”, informaron varios sindicatos y la dirección del museo más visitado del mundo.

El museo no pudo abrir como estaba previsto a las 09H00 (07H00 GMT) debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre, indicó la dirección de la pinacoteca. En un folleto repartido en el exterior del recinto se podía leer: “Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el mayor museo del mundo”.

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Desde hace semanas, los estudiantes de liceo se movilizan en Francia para exigir mejores condiciones en su educación.

Manifestantes y estudiantes de escuelas de arte y cultura bloquean la entrada del Museo del Louvre durante una movilización en apoyo a un movimiento de estudiantes de secundaria que exige mejores condiciones educativas y medidas del gobierno, en París, Francia, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Manifestantes y estudiantes de escuelas de arte y cultura bloquean la entrada del Museo del Louvre durante una movilización en apoyo a un movimiento de estudiantes de secundaria que exige mejores condiciones educativas y medidas del gobierno, en París, Francia, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

En este contexto, el sábado una manifestación contra la carestía de la vida degeneró en una ola de disturbios y saqueos “sin precedentes”, según las autoridades, con unos 2.400 arrestos, cientos de comercios saqueados y graves destrozos en los edificios públicos.

La dirección del Louvre precisó que el bloqueo del lunes, liderado por medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre, no está directamente vinculado al museo, utilizado como “caja de resonancia” del movimiento.

La fecha corresponde exactamente al primer aniversario del espectacular robo de joyas en la pinacoteca, que sumió a la institución en una profunda crisis.

Según el sindicato CFDT, los estudiantes de Bellas Artes también se sumaron a la acción de este lunes.

La dirección del Louvre precisó que el bloqueo del lunes, liderado por medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre, no está directamente vinculado al museo (REUTERS/Abdul Saboor)
La dirección del Louvre precisó que el bloqueo del lunes, liderado por medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre, no está directamente vinculado al museo (REUTERS/Abdul Saboor)

En su folleto, los alumnos movilizados no hacen referencia a las jornadas de protesta de este fin de semana, sino que apoyan “la lucha por el derecho a estudiar, a trabajar, a vivir libremente en buenas condiciones”.

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Situada dentro del recinto del museo, la Escuela del Louvre es un centro de enseñanza superior que imparte cursos de historia del arte, arqueología, epigrafía, antropología y museología, según indica su página web.

Desde hace un año, el acceso al Louvre fue bloqueado en numerosas ocasiones por las movilizaciones del personal, iniciadas tras el robo del 19 de octubre de 2025 para reclamar mejores condiciones de trabajo y de remuneración.

Fuente: EFE

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