El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

El empresario de 27 años sorprendió con un mensaje a la bailarina en medio de una fecha especial

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La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de casi dos décadas de relación y un hijo en común, el final de la pareja sorprendió a su entorno y al público que había acompañado su historia durante años. En las últimas semanas, además, el nombre de Francisco Liotta, un empresario y rugbier correntino de 27 años, quedó vinculado a la nueva etapa sentimental de la bailarina. Ahora, en medio de los festejos por el Día de la Madre, el deportista volvió a aparecer en sus redes sociales con un gesto que no pasó inadvertido.

Liotta reposteó una publicación de Sánchez y le sumó una frase afectuosa que fue interpretada como una nueva señal de cercanía entre ambos. Después de compartir una historia en la que le deseó “feliz día” a su madre, el empresario también incluyó a Lourdes en el saludo. “Y para esta mamucha también”, escribió, acompañado por una carita que tira un beso con corazón. La expresión elegida por el joven dejó expuesto el tono íntimo con el que se refirió a la bailarina durante una fecha familiar.

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La interacción no quedó únicamente en esa historia. En una de las publicaciones que Sánchez realizó por el Día de la Madre, también se pudo observar que Liotta le dejó un emoji de corazón. Lourdes respondió con otro igual y, de ese modo, ambos volvieron a intercambiar una muestra pública de afecto. Aunque ninguno de los dos realizó una declaración formal para definir el vínculo, la seguidilla de gestos en redes sociales se sumó a las imágenes que ya habían comenzado a circular sobre ellos.

El mensaje del empresario y rugbier correntino a la bailarina en su día especial

La primera aparición pública de la pareja había sido difundida el viernes pasado por Juan Etchegoyen, durante su columna en Infobae en Vivo. El periodista mostró imágenes de Lourdes y Francisco caminando juntos por la costanera norte de la ciudad de Corrientes. En el registro, la bailarina y el empresario aparecieron durante un paseo al aire libre, una situación que marcó una diferencia respecto de las versiones que habían circulado hasta ese momento sobre la relación.

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“La lectura que yo hago del tema es que ya no se esconden, que ya no se ocultan”, afirmó Etchegoyen. El material se conoció después de que se hiciera pública la separación de Sánchez y Prada, quienes tienen un hijo en común, y mientras el nombre de Liotta comenzaba a aparecer asociado al nuevo escenario sentimental de la bailarina.

Francisco Liotta Hernández había sido mencionado como una posible tercera persona en discordia, aunque desde el comienzo eligió mantenerse al margen de las versiones. El joven, de 27 años, no había brindado declaraciones sobre la ruptura cuando fue consultado por Etchegoyen. En un audio enviado al periodista y difundido por Infobae, pidió no quedar involucrado en las explicaciones relacionadas con la expareja.

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El romántico ida y vuelta de la pareja en la sección de comentarios (Instagram)

“Prefiero no declarar nada”, señaló Liotta en ese mensaje. Con esa respuesta, sostuvo que eran los integrantes de la pareja quienes debían referirse públicamente a la situación que atravesaban. Su postura se vinculó con el bajo perfil que había mantenido hasta entonces, especialmente porque no estaba acostumbrado a la exposición mediática que comenzó a rodearlo a partir de los rumores sobre su relación con Lourdes.

En el mismo audio, el empresario también explicó que la atención pública excedía el ámbito en el que suele desenvolverse. Su exposición habitual estaba relacionada con el deporte y no con los conflictos de la farándula, por lo que reconoció que la situación también generaba preocupación en su entorno familiar. Cuando le preguntaron por las versiones que lo ubicaban como tercero en discordia, respondió: “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor”.

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A medida que comenzaron a circular los rumores, el tema ocupó un lugar central en la agenda mediática de la capital correntina. En ese contexto, Lourdes fue consultada por su vida personal durante una conferencia de prensa improvisada con periodistas locales. La bailarina, que actualmente preside el Instituto de Cultura de Corrientes, buscó separar su situación sentimental de sus responsabilidades laborales.

“Yo estoy muy, muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo”, expresó Sánchez ante las preguntas sobre su separación. De esa manera, intentó marcar distancia entre la exposición que comenzó a tener su vínculo con Prada y las funciones que desempeña como funcionaria en la provincia. “Lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de dieciséis años”, afirmó Lourdes. Sus palabras se produjeron mientras las versiones sobre su cercanía con Liotta comenzaban a instalarse con mayor fuerza y antes de que se conocieran las imágenes de ambos caminando por la costanera norte de Corrientes.

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Mientras la separación todavía genera preguntas y distintas versiones, Lourdes Sánchez parece haber decidido avanzar sin ocultar del todo la nueva etapa que atraviesa. El mensaje de Francisco Liotta durante el Día de la Madre, el intercambio de corazones y el paseo compartido en Corrientes funcionan como señales de un vínculo que, de a poco, empieza a mostrarse públicamente. La bailarina, por ahora, elige sostener su postura: preservar su vida privada, continuar con sus responsabilidades y transitar el cambio familiar junto a su hijo.