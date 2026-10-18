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Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

En sus memorias póstumas, el actor recordó el episodio en el que perdió la fuerza para nadar

Eric Dane llamó a Rebecca Gayheart tras ser rescatado por su hija. (Instagram/Rebecca Gayheart)
Eric Dane llamó a Rebecca Gayheart tras ser rescatado por su hija. (Instagram/Rebecca Gayheart)
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Eric Dane, reconocido por sus participaciones en Grey’s Anatomy y Euphoria, relató cómo su hija menor, Georgia, lo ayudó a regresar a una embarcación después de que perdiera la capacidad de nadar durante unas vacaciones en Antigua.

El episodio ocurrió tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas encargadas de controlar los músculos.

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El testimonio forma parte de My Book of Days: A Memoir in Moments, las memorias póstumas del intérprete, fallecido el 19 de febrero a los 53 años.

Un fragmento del libro fue obtenido por la revista People, que difundió detalles del incidente y de la conversación que Dane mantuvo posteriormente con Rebecca Gayheart, su esposa, de quien estaba separado.

Según el relato del actor, Georgia se encontraba en el agua junto a una amiga cuando él se dio cuenta de que ya no tenía la fuerza necesaria para nadar y regresar al barco. La niña intervino para ayudarlo a volver a la embarcación.

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Rebecca Gayheart recordó a Eric Dane con un emotivo mensaje durante el primer Día del Padre que su familia afronta desde la muerte del actor
Eric Dane aseguró que su hija menor tuvo que ayudarlo a nadar. (Créditos: Instagram)

Después de ponerse a salvo, Eric Dane se comunicó por teléfono con Rebecca Gayheart, con quien se había casado en 2004. En el fragmento de sus memorias, el actor describió la conversación y la reacción de su esposa al conocer lo sucedido.

“Georgia me pasa el teléfono”, escribió Dane antes de reproducir sus palabras durante la llamada: “No sé nadar, Rebecca. No sé nadar”. El actor relató que ambos terminaron llorando durante la conversación.

Ella rompe a llorar desconsoladamente y yo lloro con ella. Lloramos juntos. Finalmente, las lágrimas disminuyen, se convierten en jadeos, y cuando ambos hemos dejado de llorar, Rebecca dice: ‘Tenía miedo de este día. Sabía que llegaría. Lo he estado temiendo’”, relató.

La conversación reflejó la preocupación que ambos compartían por la evolución de la ELA y sus consecuencias en la vida cotidiana del actor.

Eric Dane recordó que habló con Rebecca después de lo sucedido y ambos empezaron a llorar.
Eric Dane recordó que habló con Rebecca después de lo sucedido y ambos empezaron a llorar.

Dane ya había contado parte de lo sucedido en una entrevista con el programa Good Morning America, emitida en junio de 2025.

Durante la conversación con la periodista Diane Sawyer, explicó que la experiencia le permitió reconocer los efectos de la enfermedad sobre sus capacidades físicas.

“Cuando me lancé al océano ese día y me di cuenta de que no podía nadar ni generar la fuerza suficiente para volver al barco, pensé: ‘¡Dios mío!’. Y en ese momento me di cuenta de que ya no estaba a salvo en el agua. Ella me arrastró de vuelta al barco”, relató.

Pese a lo ocurrido, el actor procuró que Georgia pudiera continuar disfrutando de la actividad con su amiga.

Cabe recordar que el famoso anunció públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en abril de 2025. La enfermedad afecta progresivamente las neuronas motoras, lo que puede provocar debilidad muscular y dificultades para realizar movimientos voluntarios.

Eric Dane
Eric Dane reveló su diagnóstico en 2025.

El intérprete murió el 19 de febrero, menos de un año después de hacer público su diagnóstico. Según su certificado de defunción, la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria.

Dane y Gayheart tuvieron dos hijas: Billie, nacida en 2010, y Georgia, nacida en 2011. Aunque Gayheart solicitó el divorcio en febrero de 2018, después de 14 años de matrimonio, la pareja no completó formalmente el proceso.

Tras el diagnóstico del actor, ella retiró la solicitud y ambos mantuvieron una relación cercana, con viajes familiares junto a sus hijas. Las memorias My Book of Days: A Memoir in Moments tienen prevista su publicación en noviembre.

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