El piloto de los lentes: los problemas en la vista de la nueva estrella de la Formula 1 y qué dice el reglamento

Rafael Cámara, la estrella brasileña que correrá en la Fórmula 1 con lentes

Guardar

Uno de los talentos emergentes más importantes del automovilismo tendrá su oportunidad en la Fórmula 1. Tras brillar en las categorías inferiores, Rafael Cámara irrumpirá en el Gran Circo con Haas como reemplazante de Esteban Ocon para la temporada 2027. El brasileño de 21 años, que forma parte de la Academia de Ferrari, cuenta con la particularidad de que tiene problemas en la vista y utiliza lentes para competir. No es un dato menor para una divisional que tiene monoplazas que alcanzan los 350 kilómetros por hora, pero que ya cuenta con casos similares en las últimas décadas.

Pese a que los anteojos se consolidaron como un accesorio más en la vestimenta del glamour del paddock, el joven que se crio en las playas de Pernambuco está obligado a utilizarlos por padecer miopía y astigmatismo. Cámara brindó detalles de sus problemas de vista en un contenido especial para la cuenta de Instagram oficial de la Fórmula 2, categoría en la que está a dos carreras de ser campeón.

PUBLICIDAD

“Tengo miopía. ¿Se dice ‘miopía’ en inglés? ¿Cómo se dice cuando no ves de lejos? El aumento es de 2.75 y 2.50. También tengo astigmatismo, así que las luces me parecen muy brillantes”, explicó durante una transmisión en vivo de la cuenta oficial de F2 ante la pregunta de un fanático sobre el tema. “¿Les estás diciendo cuál es tu puntuación en la prueba de la vista?”, soltó entre risas un integrante de la F2. “Sí, porque preguntaron aquí. ¿Cuál es tu prescripción? Seiscientas personas, y yo estoy hablando de mi vista”, completó Rafa.

Rafael Cámara explicó sus problemas de vista y por qué utiliza anteojos

El reglamento oficial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 indica que no hay restricciones respecto a la utilización de anteojos o lentes de contacto. De acuerdo con el Código Deportivo Internacional de la FIA, en el capítulo III del Apéndice L —Artículo 1.7, Equipamiento de los pilotos (características adicionales)—, los corredores tienen permitido el uso de “anteojos o lentes de contacto destinados exclusivamente a corregir la visión y/o proteger contra el deslumbramiento que figuren en la licencia internacional del piloto”.

PUBLICIDAD

Los pilotos deben someterse a estudios médicos para delimitar su capacidad visual. En el capítulo II del Apéndice L —Artículo 1.3, examen ocular—, los corredores tienen que certificar su visión. “En el caso de una enfermedad ocular aguda que provoque pérdida de la visión a largo plazo o alteraciones del campo visual a largo plazo, es necesario un período mínimo de dos años antes de considerar al conductor para una evaluación oftalmológica adicional. En este caso, se deben realizar exámenes oftalmológicos especializados, incluyendo pruebas de su campo visual y de visión estereoscópica. También se sugiere que, siempre que sea posible, se realice una prueba en tiempo real en el circuito”, indica el punto 1.3.1 del Código Deportivo Internacional.

Entre los parámetros que se evalúan con detenimiento, se destacan la agudeza visual (un mínimo de 1,00 en ambos ojos, con o sin corrección), la visión del color (debe permitir distinguir sin riesgo los colores de las banderas de competición), un campo visual de 120 grados y una visión estereoscópica funcional.

PUBLICIDAD

Rafael Cámara reveló que utiliza lentes de contacto durante las carreras

En una entrevista con el portal GE TV de Brasil, Cámara contó una anécdota particular: disputó una carrera con lentes porque se olvidó los de contacto. “La última vez que usé gafas... ni sé si debería decir esto aquí. Pero en la Regional, en mi segundo año. Hubo una carrera en la que olvidé mis lentes de contacto en el hotel. Me pongo los lentes de contacto después del calentamiento. Entonces, eso es prácticamente justo cuando ya vas a entrar al coche. Le dije a mi preparador físico: ‘Creo que olvidé los lentes de contacto en el hotel’. Estaba cerca para ver si lograba recogerlos y regresar, pero no iba a dar tiempo, así que me puse las gafas. Para que el equipo tampoco lo viera, dejé la visera del casco más baja”, contó el joven de 21 años.

Durante su narración, él mismo expresó sus dudas sobre la utilización de los lentes durante una carrera: “Creo que sí se puede. Creo, ¿no? Porque hay gente en karting que corre. Creo que en Fórmula también hay gente que corre con gafas. Así que creo que no está prohibido. Pero, de hecho, esa vez quedé segundo por menos de media décima en la clasificación. Parecía que tenía una pared a los lados. Perdí la pole por las gafas”.

PUBLICIDAD

Rafael Camara recordó cuándo fue la última vez que usó gafas en un auto de carrera

Pedro de la Rosa, expiloto de F1 español y actual embajador de Aston Martin, aseguró que existieron muchos pilotos con problemas de vista y explicó los problemas de utilizar anteojos. “Puedes hacer lo que quieras. Es decir, mientras veas bien, puedes llevar lentes de contacto, que yo usé en mis últimos años de la Fórmula 1. Me fueron francamente bien. Hay pilotos como Sébastien Bourdais, que usaba gafas. Pero si llueve se te empañan y es un poco problemático. O te puedes operar. Las vibraciones no suponen ningún problema en una operación de este estilo. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras, yo llevaba lentillas (lentes de contacto), pero hay muchos pilotos que prefieren gafas”, argumentó en una entrevista con DAZN en 2025.

Pedro de la Rosa, Sébastien Bourdais, Esteban Gutiérrez, Rolf Stommelen, Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello y Ralf Schumacher son algunos de los pilotos que también compitieron con problemas de vista (@rafaccamara88)

Al mencionado Bourdais, en las últimas décadas se suman otros pilotos como Esteban Gutiérrez y Rolf Stommelen, quienes también utilizaron lentes debajo del casco. Jacques Villeneuve, que se consagró campeón en 1997 y nunca le escapó a las polémicas, tuvo fuertes expresiones contra las críticas que recibió por usar anteojos en lugares públicos y apuntó contra los corredores que ocultan sus problemas de visión.

PUBLICIDAD

“No soy el único que usa lentes de contacto en la Fórmula 1, pero los demás lo ocultan. Usan lentes de contacto mientras conducen, pero a diferencia mía, no se los quitan entre sesiones. La diferencia es que yo camino por el paddock con gafas porque no intento ocultarlo”, declaró el canadiense, según publicó el portal especializado Motorsport Total. El propio medio señaló que las palabras de Villeneuve estaban dirigidas a Rubens Barrichello y Ralf Schumacher.

Rafael Cámara salió campeón de la Fórmula Regional Europea y de la Fórmula 3, además de que está a dos carreras de ganar la Fórmula 2 (@rafaccamara88)

El corredor canadiense, que cosechó 11 victorias en 163 Grandes Premios, completó: “Fui muy rápido en Mónaco, donde se conduce entre barreras y, por lo tanto, hay que ser muy preciso. Si mi vista hubiera sido mala allí, no habría podido conducir tan rápido, o habría acabado contra una barrera. Cuando empecé a competir, mucha gente me decía: ‘¡Hijo, deberías dejarlo! Un piloto con gafas nunca ganará un Gran Premio ni siquiera un Campeonato del Mundo’. Pero se equivocaban”.

PUBLICIDAD

Rafael Cámara es uno de los pilotos que no oculta sus problemas en la vista y es recurrente verlo caminar por el paddock con los anteojos. Tras ganar el título en la F3 y tener en las manos el de F2, el joven de 21 años se sumará a la grilla de la Fórmula 1 y, junto a Gabriel Bortoleto, representará a Brasil en el Gran Circo.

Cámara, a los 14 años, con Dani Alves en una de las primeras fotos que compartió en sus redes (Foto: @rafaccamara88)