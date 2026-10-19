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La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Aston Martin, que sólo se ubica por encima de Cadillas en el Campeonato de Constructores, sigue con las complicaciones en su unidad de potencia

Aston Martin "perdió dos años" según el jefe de Honda (REUTERS/Go Nakamura)
Aston Martin "perdió dos años" según el jefe de Honda (REUTERS/Go Nakamura)
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Koji Watanabe dejará Honda al término de 2026 después de reconocer que el fabricante perdió casi dos años al regresar tarde a la Fórmula 1. Esa demora condicionó el desarrollo de la unidad de potencia para Aston Martin, que comenzó la nueva normativa con un motor inferior al de otros fabricantes y problemas de potencia y conducción.

El responsable japonés consideró que la alianza todavía está lejos de alcanzar su máximo rendimiento. La prioridad es que el equipo pueda competir “correctamente” en 2027, aunque Watanabe no estará al frente del programa para entonces. La escuadra británica enfrentó dificultades de rendimiento y confiabilidad a lo largo del calendario, lejos de las aspiraciones iniciales proyectadas para el monoplaza AMR26.

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A falta de seis carreras, Aston Martin es la peor escudería de la parrilla, salvo por Cadillac, debutante en la Máxima y que no tiene puntos. Fernando Alonso sumó la totalidad de las unidades del equipo, que son siete, la peor marca en la historia del equipo desde su desembarco como tal (2021). El dos veces campeón mundial marcha en el puesto 17 del campeonato de pilotos tras ingresar en la zona de puntuación en tres carreras. Su mejor resultado se registró en el Gran Premio de Baréin, en Malasia, donde alcanzó la 8° posición y cosechó cuatro unidades. Previamente, el asturiano logró un noveno puesto en Países Bajos que le otorgó dos puntos y un 10° lugar en Mónaco (una unidad).

Por su parte, el canadiense Lance Stroll está 20° en el clasificador, sin puntos en la general. La mejor actuación del piloto ocurrió en el Gran Premio de Hungría, competencia en la que cruzó la línea de meta en la 13° ubicación.

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“Llegamos con grandes aspiraciones, y eso no ha cambiado, pero la situación es más difícil de lo que anticipábamos”, afirmó Watanabe en una entrevista con Motorsport Japón. Pese al diagnóstico, sostuvo que Honda debe mantener su objetivo de ganar y mejorar en cada carrera.

La escudería británica sumó sólo 7 puntos en lo que va de la temporada (REUTERS/William West)
La escudería británica sumó sólo 7 puntos en lo que va de la temporada (REUTERS/William West)

La principal causa del retraso fue la decisión de Honda de volver a la categoría un año después que sus rivales. Cuando anunció su regreso en 2023, HRC tuvo que reconstruir con rapidez una estructura de desarrollo para monoplazas, un proceso que, según Watanabe, consumió tiempo decisivo.

“El hecho de haber tomado la decisión de volver un año más tarde que los demás y el tiempo necesario para poner en marcha la estructura han supuesto perder casi dos años”, explicó. Aunque la empresa había mantenido actividad vinculada a la F1, necesitaba reorganizar recursos y personal para afrontar el nuevo reglamento.

La escasez inicial de ingenieros obligó a priorizar los componentes eléctricos antes que el motor de combustión. Honda intentó recuperar el tiempo perdido, pero se encontró con restricciones de presupuesto y de horas de funcionamiento que limitaron su capacidad para acelerar las pruebas.

Parte del problema se originó cuando muchos ingenieros que trabajaban en Fórmula 1 fueron trasladados el 31 de marzo de 2022 a áreas de neutralidad de carbono y tecnología avanzada. Para el regreso, Honda no repuso de inmediato al antiguo grupo, sino que incorporó profesionales con experiencia y empleados procedentes de distintos departamentos.

Watanabe señaló que varios de los especialistas necesarios eran líderes de sus respectivas áreas, por lo que no podían sumarse de forma inmediata al proyecto. La reconstrucción del equipo demoró la formación de una estructura completa para diseñar la nueva unidad de potencia.

Honda ya conocía desde finales de 2025 que partiría con desventaja, una situación que también había sido advertida por Adrian Newey. Sin embargo, la dificultad para conducir el monoplaza fue mayor de lo esperado, incluso después de los ajustes aplicados durante la temporada. “El mayor problema es que le falta potencia”, admitió Watanabe. La segunda especificación, conocida como Spec 2, consiguió aumentar gradualmente el rendimiento, pero cambios introducidos en el proceso de combustión devolvieron un comportamiento similar al de la primera versión.

La Spec 1 había sido concebida para incrementar la potencia, mientras que la Spec 2 incorporó un turbocompresor actualizado para mejorar la manejabilidad. El ADUO tampoco produjo un cambio radical, por lo que Honda continúa con margen para desarrollar tanto el hardware como los sistemas de control.

Alonso y Stroll, los pilotos de Aston Martin (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Alonso y Stroll, los pilotos de Aston Martin (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La compañía optó por crear un motor completamente nuevo en lugar de tomar como base la unidad utilizada hasta 2025. Esa decisión abrió varios desafíos técnicos y separó al proyecto de la experiencia acumulada durante su asociación con Red Bull.

La falta de rendimiento afectó la relación inicial con Aston Martin, aunque ambas partes comparten los mismos objetivos. “No nos queda más remedio que fortalecer nuestra alianza y entendemos que esto es lo que se está poniendo a prueba”, sostuvo Watanabe.

La comunicación entre las instalaciones de Silverstone y Sakura busca coordinar el avance del chasis y del motor, identificar las deficiencias y definir soluciones conjuntas. El directivo anticipó que el trabajo compartido debe ganar velocidad y eficiencia a medida que ambas organizaciones comprendan mejor sus procesos internos.

“Creo que aún falta mucho para que alcance el 100%, pero lo importante es asegurarnos de que podamos competir correctamente en el próximo año 2027”, concluyó.

Hay que recordar que los problemas de Aston Martin se vieron desde el inicio de la temporoada. “No sé cómo se puede comparar. Supongo que sería como electrocutarse en una silla o algo así. No muy lejos. Son vibraciones muy incómodas. Son malas para el motor, pero también para las personas que van dentro del coche”, lanzó Lance Stroll tras los primeras vueltas en Aiustralia. Durante el Gran Premio de China, Alonso abandonó porque “no sentía las manos y los pies”, según su propia mirada.

Si bien la situación mejoró con el paso de las carreras, la confiabilidad general del Aston Martin lo ubicó como el peor equipo de la F1 en un 2026 que será recordado por un cambio de reglamento que dio de qué hablar.

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