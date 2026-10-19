Economía

Caen los bonos argentinos y el riesgo país sube a un nuevo máximo en lo que va de 2026

Los títulos Globales ceden 0,5% en Wall Street. El indicador de JP Morgan avanza a los 675 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre del año pasado

La suba de tasas en EEUU afecta a los bonos emergentes.
La suba de tasas en EEUU afecta a los bonos emergentes.
Guardar

Los bonos soberanos argentinos son negociados este lunes con una baja promedio de 0,5%, según la referencia de los títulos Globales -con ley de Nueva York. Los bonos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes.

En el mismo sentido, el riesgo país de JPMorgan sube 28 unidades a las 11:30 horas, en los 675 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025 (685 unidades).

PUBLICIDAD

En el último mes el riesgo país de Argentina -que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de los EEUU de similar duración- subió 150 puntos básicos o un 28 por ciento. este indicador tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

“Hacia adelante, una compresión de las tasas de interés globales sería un factor favorable para que la deuda soberana en dólares recupere los niveles de agosto y principios de septiembre. En el frente local, los principales drivers serían los datos de actividad económica y las encuestas de imagen política: en la medida en que muestran señales positivas y reduzcan la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, deberían favorecer algunacompresión de spreads”, evaluó IEB.

PUBLICIDAD

“Creemos que la volatilidad internacional castigó con fuerza a nuestro mercado y adelantó, antes de tiempo, la discusión electoral”, expresó GMA Capital Research en un reporte. “La acumulación de reservas, el superávit fiscal y la desinflación siguen siendo centrales. Pero las novedades en el Congreso, el armado de la oposición, los indicadores de confianza y las encuestas ya forman parte de la conversación, a 12 meses de los comicios nacionales”, añadió.

Los expertos de TSA Bursátil enfatizaron que “en el plano político y financiero, las miradas del mercado se concentraron en las señales emitidas por el Gobierno de cara al escenario electoral. Tras reunirse en Bangkok con inversores convocados por JP Morgan Chase, el ministro de Economía Luis Caputo reconoció la creciente atención sobre la dinámica política hacia los comicios presidenciales del próximo año. Al respecto, el funcionario ratificó que Argentina contempla activar el swap de monedas con China para cubrir vencimientos en caso de no poder continuar la emisión de Bonares en el mercado primario. A su vez, mencionó que la línea por USD 20.000 millones con EEUU se mantiene como una opción para amortiguar la volatilidad en los mercados”.

“Paralelamente, Caputo obtuvo el respaldo de la directora del FMI y del presidente del Banco Mundial, organismo que evalúa ampliar los fondos disponibles para el país. Por su parte, el presidente Javier Milei proyectó que el riesgo país perforará los 100 puntos básicos en algún momento el año entrante y defendió en Washington la apertura comercial, admitiendo que generará efectos colaterales en sectores menos competitivos”,agregó TSA Bursátil.

“Tras comprimirse hasta la zona de los 400 puntos básicos, el riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos, lo que confirma que la convergencia no es lineal ni automática y depende tanto de los acontecimientos como de las expectativas”, dijo el economista Gustavo Ber.

“Ya sea por un contexto externo de tasas de interés más altas, por una política que aún no define el escenario rumbo a 2027, por las ansias de que el BCRA acelere sus compras, porque el crédito no repunta tras el aumento de la mora, porque los sectores más rezagados no reciben el derrame y eso deteriora el humor social, o por los múltiples motivos que se pudieran seguir listando, lo cierto es que hoy no se puede avanzar con financiamiento externo ni interno”, agregó el titular del Estudio Ber.

“En medio de ese deterioro, el presidente Javier Milei buscó despejar dudas: en una presentación ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, dijo esperar que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos en algún momento del año próximo, y reconoció que la apertura comercial generó ‘ganadores y perdedores’, incluidas empresas que quebrarán en el proceso”, comentó Alan Versalli, estratega de Cocos.

En cuanto a la deuda en pesos, la semana anterior “el Tesoro hizo una buena licitación consiguiendo un rollover del 136%. Lo positivo fue que el 60% de lo adjudicado fue a títulos con vencimiento post elecciones, descomprimiendo el 2027. El único ausente con aviso fue el Bonar AO29 (en dólares con ley argentina), donde un rendimiento mayor al 12% parece ser una tasa que el Gobierno no está dispuesta a convalidar”, afirmó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprobó tres proyectos RIGI por más de USD 15.400 millones para producir petróleo y gas de Vaca Muerta

Además del desarrollo de Pluspetrol en Vaca Muerta, el Comité Evaluador aprobó dos iniciativas de TGS para tratar, transportar y exportar líquidos del gas natural desde Neuquén hacia Bahía Blanca. Las obras prevén miles de empleos y mayores exportaciones

El Gobierno aprobó tres proyectos RIGI por más de USD 15.400 millones para producir petróleo y gas de Vaca Muerta

Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

Los montos promedio son 4,4 veces mayores que los pagados en el régimen general de la Anses. Representan el 3,7% de los beneficiarios pero se llevan más del 14% del gasto

Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Las tasas informadas por las entidades van del 16% al 24% anual. Cuál es el rendimiento estimado al invertir $1 millón durante un mes.

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Alerta en las fábricas: un sector industrial clave cayó a su nivel más bajo en diez años

Retrocedió 3,3% interanual en septiembre y las plantas operaron con apenas el 40,2% de su capacidad. La menor demanda, la competencia importada y la postergación de inversiones profundizan las dificultades del sector

Alerta en las fábricas: un sector industrial clave cayó a su nivel más bajo en diez años

Los pedidos de seguro de desempleo crecieron 30% en lo que va del año: cuántos son y qué monto cobran

Entre enero y septiembre, 145.004 despedidos comenzaron a cobrar el seguro por desempleo, mientras el haber promedio perdió frente a la inflación

Los pedidos de seguro de desempleo crecieron 30% en lo que va del año: cuántos son y qué monto cobran

DEPORTES

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

TELESHOW

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

El doble festejo de Nicole Neumann: los 18 años de Indiana y el Día de la Madre en una celebración junto a su familia

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Afines a Evo Morales anuncian manifestaciones en rechazo a las medidas económicas del Gobierno

La crisis eléctrica en Ecuador eleva el consumo de diésel y encarece la generación de energía

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, asegura que Francia podría resolver su crisis de seguridad en una semana

“Bloqueamos el mayor museo del mundo”: el Louvre cierra sus puertas por una protesta estudiantil