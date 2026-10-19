Caen los bonos argentinos y el riesgo país sube a un nuevo máximo en lo que va de 2026

La suba de tasas en EEUU afecta a los bonos emergentes.

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Los bonos soberanos argentinos son negociados este lunes con una baja promedio de 0,5%, según la referencia de los títulos Globales -con ley de Nueva York. Los bonos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes.

En el mismo sentido, el riesgo país de JPMorgan sube 28 unidades a las 11:30 horas, en los 675 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025 (685 unidades).

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En el último mes el riesgo país de Argentina -que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de los EEUU de similar duración- subió 150 puntos básicos o un 28 por ciento. este indicador tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

“Hacia adelante, una compresión de las tasas de interés globales sería un factor favorable para que la deuda soberana en dólares recupere los niveles de agosto y principios de septiembre. En el frente local, los principales drivers serían los datos de actividad económica y las encuestas de imagen política: en la medida en que muestran señales positivas y reduzcan la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, deberían favorecer algunacompresión de spreads”, evaluó IEB.

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“Creemos que la volatilidad internacional castigó con fuerza a nuestro mercado y adelantó, antes de tiempo, la discusión electoral”, expresó GMA Capital Research en un reporte. “La acumulación de reservas, el superávit fiscal y la desinflación siguen siendo centrales. Pero las novedades en el Congreso, el armado de la oposición, los indicadores de confianza y las encuestas ya forman parte de la conversación, a 12 meses de los comicios nacionales”, añadió.

Los expertos de TSA Bursátil enfatizaron que “en el plano político y financiero, las miradas del mercado se concentraron en las señales emitidas por el Gobierno de cara al escenario electoral. Tras reunirse en Bangkok con inversores convocados por JP Morgan Chase, el ministro de Economía Luis Caputo reconoció la creciente atención sobre la dinámica política hacia los comicios presidenciales del próximo año. Al respecto, el funcionario ratificó que Argentina contempla activar el swap de monedas con China para cubrir vencimientos en caso de no poder continuar la emisión de Bonares en el mercado primario. A su vez, mencionó que la línea por USD 20.000 millones con EEUU se mantiene como una opción para amortiguar la volatilidad en los mercados”.

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“Paralelamente, Caputo obtuvo el respaldo de la directora del FMI y del presidente del Banco Mundial, organismo que evalúa ampliar los fondos disponibles para el país. Por su parte, el presidente Javier Milei proyectó que el riesgo país perforará los 100 puntos básicos en algún momento el año entrante y defendió en Washington la apertura comercial, admitiendo que generará efectos colaterales en sectores menos competitivos”,agregó TSA Bursátil.

“Tras comprimirse hasta la zona de los 400 puntos básicos, el riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos, lo que confirma que la convergencia no es lineal ni automática y depende tanto de los acontecimientos como de las expectativas”, dijo el economista Gustavo Ber.

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“Ya sea por un contexto externo de tasas de interés más altas, por una política que aún no define el escenario rumbo a 2027, por las ansias de que el BCRA acelere sus compras, porque el crédito no repunta tras el aumento de la mora, porque los sectores más rezagados no reciben el derrame y eso deteriora el humor social, o por los múltiples motivos que se pudieran seguir listando, lo cierto es que hoy no se puede avanzar con financiamiento externo ni interno”, agregó el titular del Estudio Ber.

“En medio de ese deterioro, el presidente Javier Milei buscó despejar dudas: en una presentación ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, dijo esperar que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos en algún momento del año próximo, y reconoció que la apertura comercial generó ‘ganadores y perdedores’, incluidas empresas que quebrarán en el proceso”, comentó Alan Versalli, estratega de Cocos.

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En cuanto a la deuda en pesos, la semana anterior “el Tesoro hizo una buena licitación consiguiendo un rollover del 136%. Lo positivo fue que el 60% de lo adjudicado fue a títulos con vencimiento post elecciones, descomprimiendo el 2027. El único ausente con aviso fue el Bonar AO29 (en dólares con ley argentina), donde un rendimiento mayor al 12% parece ser una tasa que el Gobierno no está dispuesta a convalidar”, afirmó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.