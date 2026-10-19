Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

La pareja emitió un comunicado en redes sociales (Reuters)

Guardar

Elina Svitolina anunció el fin de su matrimonio con Gael Monfils y explicó que necesita reconstruirse emocionalmente fuera de la relación, después de las consecuencias que la guerra en Ucrania tuvo en su vida personal.

La tenista ucraniana difundió un comunicado en sus redes sociales para informar la separación del jugador francés, con quien mantenía una relación desde finales de 2017. La pareja se casó en julio de 2021 y tuvo una hija, Skai, nacida en octubre de 2022.

PUBLICIDAD

Svitolina vinculó su decisión con el impacto interno que le provocó la invasión rusa a Ucrania, un asunto al que se ha referido en distintas ocasiones durante su carrera. En su mensaje, explicó que decidió revelar aspectos de un proceso personal que hasta ahora había mantenido en reserva.

“Esta es la cosa más difícil que he tenido que compartir jamás. Todos saben cuánto significa Ucrania para mí. Lo que rara vez he mencionado es lo que la guerra me ha hecho por dentro”, expresó Elina Svitolina.

El comunicado que publicaron en sus redes

La actual sexta del ránking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) recordó que el año pasado se apartó de las canchas por no encontrarse en condiciones emocionales para competir. En esta oportunidad, detalló que detrás de aquella decisión hubo noches sin dormir, dudas y una sensación persistente de pérdida de identidad.

PUBLICIDAD

“Lo que no vieron fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí misma”, escribió la jugadora. En ese tramo de la declaración, destacó el acompañamiento que recibió de Gael Monfils durante ese período.

“Gael lo vio todo. Nunca soltó mi mano. Luchamos juntos a través de esto durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos, pero algunas batallas ocurren en lo más profundo de ti y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti”, señaló.

La tenista sostuvo que llegó a la conclusión de que debía atravesar ese proceso fuera del matrimonio. “Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio”, afirmó.

PUBLICIDAD

Svitolina definió esa determinación como una experiencia dolorosa. Según manifestó, se trató de “la verdad más dura” que debió enfrentar y también de lo más difícil que tuvo que comunicarle a la persona que ama.

Estaban juntos desde 2017 y tienen una hija en común (Reuters)

La relación entre la ucraniana y el francés se hizo pública a fines de 2017. Ambos mantuvieron su actividad en el circuito profesional durante los años siguientes y contrajeron matrimonio en julio de 2021. Un año después nació Skai, la hija de la pareja.

En su comunicado, Svitolina hizo énfasis en la continuidad del vínculo familiar a partir de la crianza compartida. “Juntos, construimos una vida hermosa, y nos fue dado el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai. Ella siempre será lo primero y, aunque nuestro matrimonio está terminando, nuestra familia no”, indicó.

PUBLICIDAD

La jugadora también aseguró que ambos seguirán presentes en cada etapa de la vida de la niña. “Siempre seremos sus padres, lado a lado, en cada paso de su vida”, agregó. Svitolina agradeció además la reacción de Monfils ante la conversación que derivó en la separación. “Gael escuchó. Ha respetado lo que necesito con una fuerza y una gracia que nunca olvidaré. Me ha amado a través de mis mayores alegrías y mis momentos más oscuros y yo lo he amado con todo mi corazón”, expresó.

La declaración evitó atribuir responsabilidades por la ruptura. “Por favor, sepan que no hay nadie a quien culpar aquí. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma”, sostuvo. La tenista pidió respeto por la situación personal que atraviesan. “Les pedimos su amabilidad y el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor”, concluyó.

PUBLICIDAD

A medidados de 2026, el tenistas francés había sido protagonista de un discurso que emocionó hasta las lágrimas, sobre todo a quien todavía era su pareja. Durante su despedida en Roland Garros reconoció que, “sin ella (Svitolina), ni siquiera estaría aquí esta noche. No hablo de Elina la tenista, sino de Elina la mujer, la verdadera mujer, mi esposa. Ha estado presente en todas las situaciones y momentos, y siempre ha sabido apoyarme como hombre, no como jugador de tenis. Siempre estuvo en mis dudas, me ha animado, me ha amado y, sobre todo, me dio el regalo más hermoso del mundo con nuestra hija. Te amo”

El anuncio se conoció después de que Monfils, ganador de 13 títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), apareciera desde el 5 de octubre en el listado de jugadores retirados de la International Tennis Integrity Agency (ITIA), organismo encargado de los controles antidopaje del circuito profesional. Su última participación fue el 3 de septiembre, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-4 y 6-3.

PUBLICIDAD

El comunicado completo

Esto es lo más difícil que he tenido que compartir.

Todos saben lo mucho que Ucrania significa para mí. De lo que rara vez he hablado es del daño que la guerra me ha causado interiormente.

El año pasado, les conté que necesitaba alejarme de la corte porque no estaba en el estado emocional adecuado. Hoy quiero sincerarme un poco más. Lo que no vieron fueron las noches de insomnio, las dudas y la sensación de perderme poco a poco.

Gaël lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos juntos durante mucho tiempo, con todas nuestras fuerzas. Pero algunas batallas se libran en lo más profundo de uno mismo, y ningún amor ajeno puede ganarlas. Con el tiempo, comprendí que necesito reencontrarme conmigo misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio.

PUBLICIDAD

Es la verdad más dura que he tenido que afrontar y lo más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo. Gaël me escuchó. Respetó mis necesidades con una fortaleza y una gracia que jamás olvidaré. Gaël me ha amado en mis mayores alegrías y en mis momentos más oscuros, y yo lo he amado con todo mi corazón.

Juntos construimos una vida hermosa y recibimos el regalo más preciado de todos: nuestra hija, Skai. Skai siempre será lo primero. Nuestro matrimonio termina, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, a su lado, en cada paso de su vida.

PUBLICIDAD

Sepan que no hay nadie a quien culpar. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando. Les pedimos su comprensión y el espacio que necesitamos para sanar.

Gracias por su amor