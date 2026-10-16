Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela (Warner Bros)

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Steven Soderbergh se encargará de completar las últimas semanas de fotografía principal de The Batman Parte II en Londres, después de que Matt Reeves se alejara temporalmente del set por un asunto familiar. DC Studios respaldó el acuerdo, que permitirá retomar el trabajo suspendido el 5 de octubre sin apartar a Reeves de sus funciones como director y guionista de la secuela protagonizada por Robert Pattinson.

Un reemplazo limitado al rodaje

La incorporación de Soderbergh no supone un cambio de autoría ni su nombramiento como codirector. El cineasta supervisará la obtención de las escenas pendientes mientras Reeves permanece en Los Ángeles, desde donde seguirá involucrado en el proyecto. Ambos coordinarán el trabajo con los actores y el equipo técnico para mantener la planificación establecida.

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Un representante de DC Studios explicó que Soderbergh fue quien se acercó a Reeves para ofrecerle ayuda. El estudio aprobó la propuesta y aseguró que los dos realizadores trabajarán juntos para completar la película según la visión de su director original.

Soderbergh señaló que su objetivo es generar material que pueda integrarse sin diferencias visibles con lo que ya fue filmado. También elogió el enfoque de Reeves en The Batman, al que describió como intencional, específico y coherente. La intención es que Reeves pueda utilizar esas imágenes durante el montaje y terminar su propia película.

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Reeves también aclaró la situación mediante una publicación en X. El director indicó que no está dejando The Batman Parte II y agradeció a Soderbergh por acudir en su ayuda durante un período personal difícil. Seguirá trabajando fuera del set y tendrá una participación más directa cuando la producción pase a la etapa de posproducción en Los Ángeles.

La naturaleza del asunto familiar no fue revelada por DC Studios ni por Warner Bros.. El anuncio inicial, publicado el 5 de octubre, se limitó a comunicar una suspensión temporal de la filmación y a señalar que Reeves contaba con el respaldo del estudio.

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Cuánto falta para terminar The Batman Parte II

La secuela comenzó a filmarse en Londres en junio. Según The Hollywood Reporter, cerca de dos tercios del rodaje estaban completos cuando se conoció la salida temporal de Reeves. La intervención de Soderbergh se concentrará en el tercio restante y permitirá continuar la producción sin esperar el regreso presencial del director.

El acuerdo marca una diferencia frente a otros reemplazos ocurridos durante grandes producciones. Soderbergh no tomará el control creativo de la película ni modificará el vínculo contractual de Reeves. Su tarea está acotada a completar la fotografía principal con material compatible con las escenas existentes.

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Reeves sigue acreditado como director y como coguionista junto a Mattson Tomlin. Una vez cerrado el rodaje, podrá encargarse del montaje, los efectos visuales, el sonido y el resto de la posproducción. Esta fase reúne y ajusta todo el material grabado hasta obtener la versión final que llegará a los cines.

Soderbergh cuenta con experiencia en producciones de distintos tamaños y ritmos de filmación. Ganó el Oscar a mejor director por Traffic, y su trayectoria incluye Erin Brockovich, Sexo, mentiras y cintas de video y la saga La gran estafa. En este caso, su participación responde a una emergencia personal y no a diferencias creativas entre Reeves y el estudio.

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Director Steven Soderbergh poses during a photocall for the documentary film "John Lennon: The Last Interview" presented as part of Special Screenings at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 16, 2026. REUTERS/Manon Cruz

El reparto y la fecha de estreno

The Batman Parte II continuará la historia iniciada en marzo de 2022. Pattinson volverá como Bruce Wayne y Batman, dentro de una continuidad separada de la línea principal de películas de DC Studios. La primera entrega también derivó en la serie El Pingüino, centrada en Oz Cobb.

El reparto incluye los regresos de Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como Oz Cobb. Entre las incorporaciones informadas se encuentran Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance, Sebastian Koch, Jayme Lawson y Gil Perez-Abraham. Warner Bros. todavía no detalló qué personajes interpretarán varios de estos actores.

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La secuela fue anunciada durante CinemaCon en 2022 y atravesó varios cambios de calendario. Primero quedó programada para el 2 de octubre de 2026, luego pasó al 1 de octubre de 2027 y finalmente fue trasladada al 18 de febrero de 2028. Otros reportes también mencionaron una ventana previa para octubre de 2025.

DC Studios y Warner Bros. no informaron si la pausa del rodaje o la incorporación temporal de Soderbergh provocarán una nueva modificación. Por ahora, The Batman Parte II mantiene su estreno en cines para el 18 de febrero de 2028.

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