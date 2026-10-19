El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

El joven piloto continuará ligado a una escudería relacionada a Red Bull para correr en una de las teloneras de la Fórmula 1.

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Mattia Colnaghi seguirá en la Fórmula 3 en 2027 y lo hará con el Campos Racing, uno de los más fuertes de la categoría y que ganó los últimos dos campeonatos de equipos y este año también se llevó el de pilotos con el estadounidense Ugo Ugochukwu (ex piloto de la academia de McLaren). Con el apoyo del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull, el argentino logró dar el salto y dejar atrás la escudería MP Motorsport. El objetivo será luchar por el título en el venidero ejercicio.

El avance en la segunda mitad de la temporada de Fórmula 3 en 2026 le permitió a Mattia Colnaghi ganar confianza de cara a lo que viene. El piloto nacido en Monza, Italia, pero de madre argentina lo que llevó a correr con licencia de nuestro país desde este año, sumó puntos en seis de las ocho carreras de las últimas cuatro fechas. En cuatro de ellas acarició el podio y demostró sus condiciones cuando logró tener un medio mecánico acorde. Se sumó la confianza tras el rodaje y la experiencia adquiridos ya que se trató de su primer año en la especialidad.

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Red Bull, que apadrina a Colnaghi, vio su perfomance y analizó de forma detallada el rendimiento tanto en la pista como en la telemetría. El chico no desentonó cuando logró tener en su Dallara la puesta a punto correcta y ratificaron el potencial que vieron en él cuando se consagró campeón de la Eurocup-3 en 2025. Este panorama permitió que la estructura austriaca siga apoyando a Mattia, pero con la condición de que cambie de equipo y el seleccionado fue Campos, que está asociado con Red Bull. La estructura austriaca fue el nexo y esto facilitó la llegada del argentino a la escuadra ibérica con 30 años de experiencia en las categorías promocionales.

Mattia fue de menor a mayor en el certamen y siempre se mostró muy comprometido para poder acelerar su adaptación. Terminó en el puesto 13° el campeonato con 54 puntos, misma cantidad que el polaco Maciej Gładysz, quien logró una victoria (segunda carrera en Gran Bretaña) y se ubicó duodécimo en la tabla general.

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“Muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 de la FIA. Tras haber competido contra el equipo en categorías anteriores, siempre les he tenido un gran respeto y he admirado el éxito que han logrado en las categorías de formación, especialmente en F3 como actuales campeones de equipos y pilotos. Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027. Estoy ilusionado por ponerme a trabajar durante los test de postemporada y preparar el camino hacia una gran temporada”, dijo Colnaghi en el comunicado que difundió el equipo.

Colnaghi seguirá bajo el ala de Red Bull (Crédito: Dutch Photo Agency)

Desde Red Bull plantearon que para continuar con el apoyo a Colnaghi había que cambiar de escudería. Infobae pudo saber que las gestiones con la escuadra española fundada por el recordado piloto de F1, Adrián Campos, comenzaron en el final de la temporada. De hecho, en última fecha corrida en Madrid (12 y 13/09) el tema estuvo muy avanzado. El acuerdo se cerró de palabra hacia fines de septiembre, cuando el equipo de comunicación de piloto ya trabajaba sobre la estrategia a emplear para el anuncio. El tema se cristalizó en los últimos días con la firma y este lunes Campos Racing confirmó la incorporación de Colnaghi. El team ibérico ganó 30 títulos entre equipos y pilotos en diversas categorías promocionales.

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A propósito de Red Bull, su Academia de Pilotos reclutó a Colnaghi tras sus dos títulos consecutivos (se sumó el de la Fórmula 4 Española en 2024) representó un cambio de escala en la preparación, que ahora combina las carreras con sesiones de simulador en las instalaciones del equipo en Milton Keynes. “La academia la tomo con una escuela. Hay mucho aprendizaje. Y tengo el lujo de hacer simulador en Milton Keynes”, explicó el piloto en una rueda de prensa en la que participó este medio.

Mattia reveló cómo lo ayudaron en Red Bull para mejorar y le dijeron: ‘Mirá, no tenés que hacer esto, esto es un error, esto es una cosa que te falta’. Más que criticar mi temporada, me ayudaron a mejorar y a entender lo qué hacía mal cuando yo no lo entendía porque son detalles”.

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Adrián Campos, jefe del equipo, mostró su alegría por la llegada del argentino. “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Mattia a nuestra alineación de pilotos de FIA Fórmula 3 para 2027. Es un piloto extremadamente talentoso y ha demostrado su capacidad para luchar por victorias y campeonatos desde sus primeros pasos en los monoplazas. Trabajaremos con él durante todo el invierno para asegurarnos de estar lo mejor preparados posible para lo que será una temporada muy exigente. Tras los resultados que hemos logrado en los últimos dos años, nuestro objetivo es seguir luchando en cabeza y defender los títulos que hemos conseguido este año. Estamos convencidos de que Mattia tiene todo lo necesario para ayudarnos a lograrlo.”

En Spa-Francorchamps logró uno de los dobles cuartos puestos (Crédito: Dutch Photo Agency)

Si bien sigue bajo la esfera de Red Bull y está en una de las academias más experimentadas en la formación de pilotos y con proyección para un eventual camino a la F1, Colnaghi no cuenta –por ahora- con apoyo de empresas argentinas. Distinto es el panorama con el respaldo del público, que el piloto valoró especialmente durante un año de resultados por debajo de lo esperado. “No me esperaba una temporada tan difícil, con resultados que no fueron de los mejores ni los que quería en el inicio, y había siempre mucho apoyo positivo desde Argentina. Eso fue muy lindo ver y me ayudó mucho en mi temporada”, señaló.

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Dentro de la estructura de Red Bull, Colnaghi ubica su proyección detrás del búlgaro Nikola Tsolov, protagonista del campeonato de Fórmula 2 y que aparece como el candidato más firme para dar el salto a la Fórmula 1, con pruebas en Racing Bulls. “Primero está Nikola, que está haciendo una temporada muy buena, tiene muy buena chance de lograr el título en Fórmula 2. Y después, Ernesto y yo, que la vamos a luchar”, definió el piloto argentino sobre su relación con Rivera, el mexicano que este año terminó séptimo en el campeonato de F3 con el propio team ibérico.

Colnaghi se subirá al monoposto del team ibérico este martes y miércoles en los ensayos de post temporada en Jerez. Luego formará parte de las pruebas que serán el 26 y 27 de octubre en Barcelona.

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La incorporación de Mattia Colnaghi al Campos Racing le permitirá poder tener mejores expectativas para 2027. Con la experiencia recogida en su primer año y luego de conocer todos los circuitos, el joven de 18 años tiene herramientas para poder pelear adelante. El objetivo no será solo conseguir podios o una victoria, sino pelear por la corona que lo encamine un eventual salto a la Fórmula 2 en 2028.