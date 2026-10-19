América Latina

Afines a Evo Morales anuncian manifestaciones en rechazo a las medidas económicas del Gobierno

Tras haber postergado la marcha prevista para la anterior semana, dirigentes afines al expresidente iniciarán las movilizaciones este lunes. La COB decidió no sumarse a las protestas

Fotografía del 18 de mayo de 2026 que muestra a manifestantes que se enfrentan con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en La Paz (Bolivia). Imagen referencial de archivo. EFE/ Gabriel Márquez
Fotografía del 18 de mayo de 2026 que muestra a manifestantes que se enfrentan con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en La Paz (Bolivia). Imagen referencial de archivo. EFE/ Gabriel Márquez
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Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) convocaron movilizaciones a partir de este lunes a nivel nacional en protesta contra las medidas económicas que encara el gobierno de Rodrigo Paz. La primera acción prevista es una marcha este lunes en la ciudad de Cochabamba, el bastión de Morales ubicado al centro del país.

La caminata, de unos cinco kilómetros, partirá de la avenida Petrolera rumbo al centro de la ciudad en rechazo al alza de los precios de la canasta familiar, la crisis económica, el levantamiento del subsidio al diésel y algunos decretos que establecen nuevas políticas económicas, informó el dirigente Aquilardo Caricari.

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Si bien los líderes de las movilizaciones han convocado a todas organizaciones sociales a participar en las protestas, la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización de sindicatos de trabajadores del país y una de las que lideró los casi 50 días de bloqueo entre mayo y junio, decidió no sumarse a las protestas.

La Central Obrera Boliviana, ente que agrupa a varias organizaciones sindicales en Bolivia, lideró las protestas de mayo y junio contra el Gobierno. Sin embargo, ahora decidió no sumarse a las manifestaciones que impulsan los aliados de Evo Morales. REUTERS/Claudia Morales
La Central Obrera Boliviana, ente que agrupa a varias organizaciones sindicales en Bolivia, lideró las protestas de mayo y junio contra el Gobierno. Sin embargo, ahora decidió no sumarse a las manifestaciones que impulsan los aliados de Evo Morales. REUTERS/Claudia Morales

“Para nosotros, (la reunión de la COB) ha sido con sabor a poco. Como sectores sociales, nosotros ya habíamos decidido en Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba que este año se pueda iniciar la lucha, y lo que queríamos es que la Central Obrera Boliviana pueda recoger también este tipo de determinaciones”, lamentó Caricari, entrevistado en el canal Unitel.

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En tanto, el exmandatario Morales también criticó la posición de los dirigentes obreros, quienes consideraron que la organización sindical no debería involucrarse en asuntos políticos. “Una cosa partidaria son las elecciones, pero esta es una lucha política, ideológica y programática, cultural” señaló Morales en su programa radial el domingo.

Las movilizaciones del evismo habían sido inicialmente convocadas para el 13 de octubre pero fueron pospuestas. Este lunes se tiene prevista la marcha en Cochabamba y para el 6 de noviembre se programó una caminata de 90 kilómetros hacia La Paz.

Los anuncios de protestas se producen en el marco de un estado de excepción vigente hasta fin de año, que prohíbe los bloqueos de caminos y autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en piquetes. En cumplimiento de esa disposición, la semana pasada se desplegaron militares en las carreteras para evitar la instalación de bloqueos y manifestaciones.

La policía militar despeja una carretera bloqueada por manifestantes antigubernamentales en Llavini, Bolivia, el domingo 21 de junio de 2026, tras decretarse el estado de excepción. (AP Foto/Dico Soliz)
La policía militar despeja una carretera bloqueada por manifestantes antigubernamentales en Llavini, Bolivia, el domingo 21 de junio de 2026, tras decretarse el estado de excepción. (AP Foto/Dico Soliz)

El analista político Carlos Saavedra, “el evismo está absolutamente aislado” en las protestas y descarta que las manifestaciones que se están anunciado vayan a ser masivas.

Si bien hay un sentimiento de que la economía está golpeando duro, no hay disposición a la movilización”, explicó Saavedra a Infobae y afirmó que “el evismo no tiene aliados para una movilización”.

El analista sostiene que la fragmentación del bloque popular y el desgaste de las organizaciones sociales tras los casi 50 días de bloqueos registrados a mediados de año dificultan una nueva acción masiva y de alcance nacional, a lo que se suma la vigencia del estado de excepción, que desincentiva las protestas.

Los reclamos centrales del evismo tienen que ver con la abrogación del Decreto Supremo 5716 que levantó el subsidio estatal al diésel, lo que supuso un incremento de 163% en su precio; y del Decreto Supremo 5727, que declara como prioridad nacional la reorganización o cierre de las empresas públicas que presenten déficit o sean insostenibles.

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