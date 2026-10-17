El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

El entrenador del Chelsea dio el primer parte médico tras el golpe del arquero argentino

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Tras el fuerte golpe que sufrió Emiliano Martínez en la última presentación del Chelsea frente al Everton en condición de visitante, el entrenador del equipo confirmó que Dibu fue trasladado al hospital para más pruebas. El arquero argentino se vio obligado a abandonar la cancha y generó preocupación no solamente entre los fanáticos blues sino también en los de la selección argentina.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, remarcó Xabi Alonso en la entrevista post partido que realizó con la edición inglesa de la cadena TNT Sports.

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Más tarde, en conferencia de prensa, el director técnico español volvió a ser consultado por el estado del guardameta argentino. “Sobre Emi, lo que sabemos es que salió del estadio consciente, y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que tenemos que esperar. Y, desde luego, esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”, manifestó.

Luego, al ser consultado por si fue una conmoción cerebral lo que sufrió el marplatense, el ex Real Madrid y Bayer Leverkusen esbozó: “Fue una conmoción cerebral, pero más allá de eso, yo solo vi un fragmento del video y ahora tenemos que esperar”.

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El Dibu fue retirado inmovilizado en camilla a los 73 minutos del partido entre Everton y Chelsea, después de golpearse la cabeza con Jarrad Branthwaite en el Hill Dickinson Stadium. En ese momento, el conjunto dirigido por Xabi Alonso ganaba 1-0 cuando ocurrió la lesión (terminó 2-0). Las imágenes mostraron que recibió oxígeno antes de ser retirado, aunque esas medidas suelen aplicarse por protocolo en la liga inglesa.

El choque se produjo cuando el arquero salió a despejar un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall. Martínez había intervenido tres veces durante el encuentro de la séptima fecha de la Premier League y quedó tendido en el campo a los 65 minutos. Durante el traslado en camilla, el argentino levantó un brazo para transmitir tranquilidad. Fue reemplazado por el guardameta belga Mike Penders, de 21 años, quien debutó en la liga británica.

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Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado cuando el partido iba 1-0 a favor del Chelsea (REUTERS/Phil Noble)

La baja del marplatense se produjo justo en el primer partido en el que consiguió valla invicta con la camiseta de los londinenses y en la que fue su sexta presentación. El Dibu acumula tres triunfos (4-3 al Brighton y 5-1 al Bournemouth, además del de hoy), dos derrotas (2-1 ante Arsenal y 3-0 ante Brentford) y un empate (2-2 con Hull City), con 11 goles recibidos en los seis duelos mencionados.

Su compañero Pedro Neto le envió buenas energías tras la victoria en este encuentro: “Estamos muy contentos. Una pena por Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él, portería a cero en su honor”.

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Con la victoria a domicilio, los Blues se ubicaron en el cuarto lugar de la clasificación, a la espera de lo que suceda con Manchester City, Arsenal y Brighton, que están posicionados por encima de su línea y todavía deben jugar sus respectivos partidos por la fecha 7.

Antes de la lesión, Martínez había sido una de las figuras de Chelsea en la primera parte. A los 26 minutos controló un cabezazo de Thierno Barry y, tres minutos después, desvió por encima del travesaño un remate de Jack Grealish que buscaba superarlo. También respondió a los 37, cuando Barry definió dentro del área y el arquero argentino aseguró la pelota abajo. Chelsea también tuvo una oportunidad clara antes del descanso: Moisés Caicedo estrelló un remate en el travesaño.

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El segundo gol del equipo londinense llegó a los 90 minutos. Un tiro libre derivó en una serie de rebotes dentro del área y Pedro Neto capturó la pelota para sellar el 2-0. Valentín Barco, integrante del plantel visitante, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

Chelsea volverá a jugar el 24 de octubre, cuando reciba a Tottenham en Stamford Bridge. La selección argentina, por su parte, tiene previstos dos compromisos durante la fecha FIFA de noviembre: el 13 ante Uruguay en Buenos Aires y el 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

Con este triunfo, Chelsea inauguró la séptima fecha de la Premier League y quedó ubicado en el tercer puesto, con 13 puntos, la misma cantidad que Brighton y a cinco del líder Manchester City, que más tarde enfrentará a Ipswich. Everton no pudo aprovechar la chance de acercarse a los puestos de arriba y descendió a la sexta colocación, con 10 unidades. Valentín Barco integró el banco de relevos del conjunto visitante, pero no ingresó.

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LAS IMÁGENES DE LA LESIÓN DEL DIBU MARTÍNEZ EN CHELSEA

Martínez golpeó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite (REUTERS/Phil Noble)

Emiliano Martinez fue trasladado al hospital tras su choque con Jarrad Branthwaite (REUTERS/Phil Noble)

El Dibu Martínez debió ser reemplazado producto de un fuerte choque con un defensor rival (REUTERS/Phil Noble)

Emiliano Martínez tuvo que ser reemplazado por Mike Penders (REUTERS/Phil Noble)

Emiliano Dibu Martínez chocó con un rival y debió ser retirado en camilla inmovilizado (Reuters/Jason Cairnduff)

Los médicos del Chelsea actuaron rápidamente para atender al Dibu Martínez (REUTERS/Phil Noble)

Martínez recibió atención médica en el campo (REUTERS/Phil Noble)

Los jugadores del Chelsea, preocupados por la salud del Dibu Martínez (REUTERS/Phil Noble)

Los compañeros del Dibu Martínez, preocupados por el arquero argentino (REUTERS/Phil Noble)

Joao Pedro mira con preocupación al Dibu Martínez (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Los médicos atendieron al Dibu Martínez en el campo de juego (REUTERS/Phil Noble)

El público rival aplaudio al Dibu Martínez al ser reemplazado (Reuters/Jason Cairnduff)