Las imágenes del regreso de Lionel Messi a los entrenamientos del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina

Tras una jornada especial con la selección argentina, el astro argentino se enfoca en el próximo partido con las Garzas

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Lionel Messi volvió a entrenarse con el Inter Miami tras una noche inolvidable con la selección argentina en el estadio Monumental. El capitán de las Garzas retomó las prácticas con el conjunto de Florida luego de su última presentación con el equipo nacional, en la victoria de Argentina 3-0 ante Benín durante el cierre de la fecha FIFA. El regreso del rosarino reorientó la atención hacia el calendario de su club, que afronta la parte final de la temporada con aspiraciones en la Major League Soccer y después de haber conquistado la Campeones Cup a mediados del mes pasado.

Antes de reincorporarse a Inter Miami, Messi entregó dos asistencias y convirtió un penal en la victoria argentina, en una noche que también tuvo el componente emocional del reconocimiento del público en el país. Una vez terminada la actividad internacional, el futbolista se sumó a los trabajos que encabeza el entrenador Kily González. El plantel prepara el partido del sábado ante D.C. United, previsto para las 20:30 en el Nu Stadium. La cita puede resultar determinante para sostener la ubicación del equipo en la Conferencia Este.

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Lionel Messi está devuelta en Florida para los compromisos con el Inter Miami (@InterMiamiCF)

La vuelta de Messi a las prácticas se produjo junto con Rodrigo De Paul, quien también regresó a la dinámica del club después de haber participado en el amistoso contra Benín, mientras que Luis Suárez acompañó al argentino en una de las imágenes divulgadas por la institución. En la fotografía, ambos aparecieron sonrientes al salir al campo de entrenamiento. “Todos los ojos en el sábado”, publicó el club rosado en sus redes sociales para acompañar esas postales junto a un video y poner el foco en el próximo compromiso.

El equipo de Florida llega al encuentro ubicado en el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS. La distancia con Nashville, que lidera esa zona, es de 14 puntos, aunque la posición actual le permite a Inter Miami observar con tranquilidad el requisito de finalizar entre los nueve primeros para clasificarse a los playoffs. Esa instancia tendrá un valor especial para el club porque buscará defender la MLS Cup que ganó en 2025. La campaña todavía ofrece margen para modificar posiciones y el encuentro con D.C. United será parte de una seguidilla que exigirá resultados para sostener ese objetivo.

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El Kily González encabeza el tramo final de la MLS a cargo del equipo (@InterMiamiCF)

Inter Miami también conserva una posibilidad en la pelea por el Supporters’ Shield, el premio destinado al equipo que suma más puntos entre las dos conferencias de una liga integrada por 30 clubes. El club ya levantó ese trofeo en 2024, pero ahora aparece sexto en la clasificación general con 46 puntos. Nashville encabeza esa tabla con 60 unidades.

Para Messi, esa agenda colectiva coincide con una meta personal vinculada a su extenso palmarés. El argentino busca sumar dos títulos más antes de fin de año para llegar a las 50 vueltas olímpicas durante su carrera profesional. Esa posibilidad dependerá de la evolución de Inter Miami en la carrera por el Supporters’ Shield y de su desempeño en los playoffs de la MLS Cup. El delantero ya consolidó una trayectoria que lo sitúa como el futbolista más ganador de la historia, con una distancia amplia frente a Dani Alves y Marquinhos, quienes tienen 43 títulos, y Andrés Iniesta, que acumula 40.

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Tras su despedida de la selección argentina, el rosarino buscará sumar títulos con la camiseta de las Garzas

La influencia del capitán también queda reflejada en las estadísticas de la temporada. Messi es el máximo goleador del torneo con 21 tantos y lidera la clasificación de asistencias con 13. Su última anotación antes de viajar a Argentina fue contra Columbus Crew y representó el gol número 931 de su carrera profesional, además del 102 con la camiseta de Inter Miami. Esos registros se suman a una colección de 35 coronas con Barcelona, entre ellas diez Ligas de España y cuatro Champions League, además de los títulos que consiguió con Paris Saint-Germain, la selección argentina y el club de Florida.