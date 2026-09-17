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El golazo de cabeza de Messi con el que alcanzó los 100 tantos en el Inter Miami: la particularidad con el Cruz Azul

El delantero argentino definió tras un centro de Luis Suárez en la final de la Campeones Cup, ante el mismo rival al que le había marcado su primera anotación con Las Garzas en 2023

La Pulga anotó el 1-0 de las Garzas ante Cruz Azul en la Florida
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Lionel Messi convirtió su gol número 100 con Inter Miami a los 23 minutos de la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, disputada este miércoles en el NU Stadium de Miami. El delantero rosarino definió de cabeza tras un centro de Luis Suárez, en una coincidencia que remite directamente al inicio de su historia con Las Garzas: fue precisamente ante el equipo mexicano donde Messi marcó su primer tanto con la camiseta de Inter Miami, el 21 de julio de 2023.

La anotación también representó el gol número 929 en la carrera profesional del capitán de la selección argentina, que a sus 39 años continúa sumando registros históricos. Aquel debut de 2023 quedó marcado por un tiro libre en el descuento que le dio el triunfo 2-1 a Inter Miami sobre Cruz Azul, en el marco de la fase de grupos de la Leagues Cup. Tres años después, el mismo rival volvió a cruzarse en su camino, esta vez con el centenar de goles en juego.

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La final de la Campeones Cup, torneo que enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX, se disputó a partido único. Inter Miami había llegado a la definición tras conquistar la primera MLS Cup de su historia, con una victoria como local ante Vancouver Whitecaps. Cruz Azul, por su parte, accedió luego de derrotar a Toluca en el Campeón de Campeones de la Liga MX, disputado el 25 de julio.

El encuentro marcó además el debut como entrenador principal de Kily González al frente de Inter Miami, en reemplazo de Guillermo Hoyos, tras una demora de casi 20 días por cuestiones administrativas. González se convirtió así en el cuarto director técnico argentino que dirige a Messi desde su llegada al club de Florida, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y el propio Hoyos.

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El centenar de goles llega en la temporada de mayor producción de Messi en la MLS

Con 32 goles y 17 asistencias en 38 partidos disputados en la presente temporada, Messi atraviesa uno de sus ciclos más prolíficos desde su llegada a la MLS. El gol ante Cruz Azul se produjo pocos días después de que el rosarino anotara en el empate 2-2 de Inter Miami frente a Nashville SC, líder de la Conferencia Este, con una definición de alta dificultad que también fue destacada por la prensa especializada.

La cifra de 929 goles en su carrera profesional consolida a Messi como el futbolista más ganador de la historia, con una diferencia sustancial sobre sus principales perseguidores en el palmarés histórico: Dani Alves y Marquinhos, ambos con 43 títulos, y Andrés Iniesta, con 40. El astro argentino acumula 35 coronas con el Barcelona, entre ellas 10 Ligas de España y cuatro Champions League, además de las conseguidas con el PSG, la Selección argentina y, más recientemente, con Inter Miami.

El nuevo capítulo entre Messi y Cruz Azul se dio poco después de que el delantero anunciara su retiro de la Albiceleste. Pese a esa decisión, integra la lista de convocados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental, en lo que será su última presentación con la camiseta de la Selección argentina.

En el historial de enfrentamientos entre clubes de la MLS y la Liga MX en la Campeones Cup, los equipos mexicanos habían prevalecido con cuatro títulos contra tres de sus rivales estadounidenses, con Toluca como último campeón tras vencer 3-2 a LA Galaxy en la edición 2025. El plantel de Cruz Azul contó, para esta final, con siete futbolistas argentinos entre sus filas.

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