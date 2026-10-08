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Francisco Cerúndolo, Novak Djokovic y Alexander Zverev debutan en el Masters 1000 de Shanghai: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

El argentino, 20° del mundo, busca prolongar el buen nivel que exhibió en Beijing. El serbio tendrá una dura parada tras haber conquistado el ATP 500 de China. El alemán, número 2 del ranking, busca su primera corona en el Qi Zhong Tennis Center

Francisco Cerúndolo viene de una buena semana en China (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)
Francisco Cerúndolo viene de una buena semana en China (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)
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El Masters 1000 de Shanghai les da la bienvenida a los preclasificados y Francisco Cerúndolo, Novak Djokovic y Alexander Zverev comenzarán su participación en la última gran cita de la gira asiática, que este jueves registró un saldo favorable para los tenistas argentinos.

El argentino, 20° del ranking mundial, enfrentará al ruso Roman Safiullin (79°) en el Court 4. El encuentro está programado para el cuarto turno de una jornada que arrancará a la 1 de la madrugada en Argentina.

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Cerúndolo viene de alcanzar los cuartos de final en Beijing, donde logró un triunfo de peso ante el checo Jakub Mensik, 14° de la clasificación de la ATP, por 6-3 y 6-3 antes de ser eliminado por el ruso Daniil Medvedev, número 6 del mundo. Ese recorrido le permitió regresar al Top 20 y llegar a Shanghai con la confianza en alza.

Su rival será un conocido del circuito y con quien está 1-1 en el historial de enfrentamientos. Cerúndolo y Safiullin se cruzaron dos veces: el argentino ganó en Belgrado en 2024, mientras que el ruso se impuso ese mismo año en Wimbledon, en cinco sets.

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El ganador del partido avanzará a la tercera ronda y se enfrentará con el vencedor del cruce entre Mensik y el serbio Miomir Kecmanovic (61°).

También saldrá a la cancha Novak Djokovic, quien tendrá un estreno exigente ante el polaco Hubert Hurkacz (34°). El serbio, 8° en el ranking mundial, jugará en el Stadium Court no antes de las 7 de la mañana de la Argentina.

Novak Djokovic brindó una conferencia de prensa este jueves, en la antesala de su debut (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)
Novak Djokovic brindó una conferencia de prensa este jueves, en la antesala de su debut (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

Djokovic llega después de una semana perfecta en Beijing. Allí conquistó su séptimo título en el China Open, alcanzó los 102 trofeos de su carrera y extendió a 21 temporadas consecutivas su récord de años con al menos un campeonato. Un registro único en el circuito. El serbio también mantuvo su invicto en el torneo de la capital china.

En Shanghai, además, Djokovic es el máximo campeón histórico del torneo, con cuatro títulos (2012, 2013, 2015 y 2018). El año pasado alcanzó las semifinales y perdió ante el monegasco Valentin Vacherot -finalmente campeón- en tres sets.

Hurkacz llegó a la segunda ronda después de vencer al australiano James Duckworth por 6-3 y 7-6 (4). El polaco, ex número 6 del mundo, llega en un buen nivel tras alcanzar la final en el Chengdu y las semis en Beijing.

En el turno anterior, también en el Stadium Court, debutará Alexander Zverev ante el chino Yibing Wu (113°), invitado por la organización. El alemán, número 2 del ranking mundial y primer preclasificado del torneo, saldrá a la cancha en el segundo turno, a continuación del partido entre Ben Shelton (4°) y Daniel Altmaier (67°).

Zverev, campeón este año en Roland Garros y el US Open, busca su primera corona en el Qi Zhong Tennis Center. Este martes recibió la novedad de que será número 1 del mundo por primera vez: Jannik Sinner dio por terminada su temporada para continuar con el tratamiento de la lesión en la rodilla derecha, lo cual le impedirá defender los puntos obtenidos el año pasado en el último tramo del calendario.

Los partidos del Masters 1000 de Shanghai pueden seguirse en la Argentina a través de ESPN y Disney+.

Alexander Zverev atraviesa el mejor año de su carrera (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Alexander Zverev atraviesa el mejor año de su carrera (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Cuatro argentinos avanzaron y otros dos quedaron eliminados

La jornada del jueves dejó un balance positivo para el tenis argentino. Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli consiguieron victorias y avanzaron a la segunda ronda.

Tirante, 54° del mundo, derrotó al serbio Hamad Medjedovic (78°) por 6-4 y 6-2 y ahora enfrentará al español Rafael Jódar, 13° del escalafón. Juan Manuel Cerúndolo (55°), en tanto, venció al colombiano Nicolás Mejía (119°) por 6-4 y 6-4 y tendrá un desafío de máxima exigencia ante Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y segundo favorito del torneo.

También avanzó Sebastián Báez (53°), que remontó al estadounidense Marcos Giron (88°) por 1-6, 6-3 y 6-4. El argentino enfrentará ahora al campeón defensor, Valentin Vacherot (14°). Camilo Ugo Carabelli (77°), por su parte, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer al ruso Ilia Simakin (154°) por 2-6, 6-2 y 7-5. En la próxima ronda se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime, 6° del mundo.

Por su parte, Mariano Navone (47°) cayó ante el español Pablo Carreño Busta (65°) por 4-6, 7-5 y 6-3, mientras que Facundo Díaz Acosta (69°) perdió frente al portugués Nuno Borges (51°) por 7-6 (5) y 6-2.

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Carlos Alcaraz (Crédito: EFE/Chema Moya)
Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Carlos Alcaraz (Crédito: EFE/Chema Moya)

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