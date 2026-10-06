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Novak Djokovic volvió a hacer historia: ganó el ATP de Beijing, llegó a 102 títulos y rompió otro récord

A los 39 años, el serbio conquistó por séptima vez el ATP 500 chino tras el abandono de Alex de Miñaur en la final. Extendió a 34-0 su récord en el certamen y se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar al menos un torneo durante 21 temporadas consecutivas

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A los 39 años, y tras una serie de contratiempos físicos que lo tuvieron a maltraer en la presente temporada, Novak Djokovic volvió a levantar un trofeo y, como ya es habitual en su carrera, lo hizo acompañado por una nueva página en los libros de historia. El serbio se consagró campeón del ATP 500 de Beijing tras el abandono Alex de Miñaur se retirara por una lesión cuando el partido estaba 7-6 (3) y 0-1.

Nole alcanzó los 102 títulos de su carrera profesional y el séptimo en la capital china. El logro tuvo un componente especial: habían pasado 11 años desde su última participación en el torneo. Desde su debut allí, Djokovic mantiene una marca perfecta: ganó las siete ediciones que disputó y ahora acumula 34 victorias en misma cantidad de partidos.

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La final fue pareja durante el primer set. El australiano, quinto preclasificado, tuvo oportunidades para encauzar el desarrollo en su favor, pero Djokovic resistió y la definición se extendió al tie-break. Allí el ganador de 24 Grand Slams estuvo más certero y logró la primera ventaja tras una hora y 7 minutos.

Ambos recibieron atención médica durante la pausa y, cuando regresaron a la cancha, De Miñaur consiguió ganar el primer game del segundo set antes de abandonar a raíz de una molestia en uno de sus aductores, según detalló en la conferencia de prensa posterior al partido.

Novak Djokovic campeón del ATP 500 de Beijing: qué dijo tras la conquista y la impresionante marca que rompió

A pesar de haberse coronado sin poder cerrar el pleito en la cancha, Djokovic valoró el contexto en el que consiguió un nuevo título. “He tenido muchos altibajos, además de problemas de salud y físicos”, explicó durante la ceremonia de premiación.

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Y profundizó: “Pasaron 11 años desde la última vez que jugué aquí. Honestamente siempre tengo altas expectativas sobre mí mismo y me visualizo con el trofeo, en especial en este lugar, donde nunca he perdido. Pero también era muy consciente de que la realidad hoy es distinta. Este año ha sido todo un desafío para mí. Sólo intentaba reencontrarme con buenas sensaciones. Este título significa mucho más que un trofeo”.

El campeonato también le permitió sumar una marca que trasciende incluso sus impactantes números en Beijing. Djokovic se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar al menos un título durante 21 temporadas consecutivas, según los registros de la ATP. El serbio había conseguido su primer trofeo en el circuito en 2006 (fue en Amersfoort, sobre polvo de ladrillo, con triunfo ante el chileno Nicolás Massú en la final) y, desde entonces, nunca terminó una temporada sin conquistar al menos un torneo.

Novak Djokovic en la conferencia de prensa posterior al partido (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Novak Djokovic en la conferencia de prensa posterior al partido (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Además, el serbio quedó a un título de los 103 que consiguió Roger Federer durante su trayectoria. El líder en la lista de máximos ganadores de torneos ATP es Jimmy Connors, con 109.

Beijing, además, marcará el regreso de Nole al Top 10 del ranking mundial. El título le permitirá ascender desde el 11° hasta el 8° puesto, mientras que también tomó ventaja sobre De Miñaur en la carrera por clasificarse a las ATP Finals de Turín.

Djokovic volvió a levantar un trofeo después de casi un año: su última conquista había sido en el ATP de Atenas, en noviembre de 2025. Esta semana, además, eliminó a tres jugadores del Top 10: en cuartos de final superó al actual número 2 del mundo y mejor jugador de la presente temporada, Alexander Zverev; en semifinales le ganó al ruso Daniil Medvedev (6° y ex número 1); y este martes le ganó a De Miñaur (9°).

La próxima parada de la leyenda serbia será el Masters 1000 de Shanghai. Allí intentará prolongar el envión que encontró en China y escribir una nueva página de gloria.

Novak Djokovic ganó su primer título en el año (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Novak Djokovic ganó su primer título en el año (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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