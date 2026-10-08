Los argentinos pisan fuerte en Shanghai: Tirante, Cerúndolo, Báez y Ugo Carabelli debutaron con triunfo

Thiago Tirante avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

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Los tenistas argentinos pisan fuerte en la última parada de la gira asiática. En el Masters 1000 de Shanghai, que se desarrolla sobre canchas rápidas, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli debutaron con un triunfo, mientras que Facundo Díaz Acosta y Mariano Navone quedaron eliminados.

Luego de ser parte del equipo argentino de Copa Davis que consiguió el triunfo ante Turquía en Neuquén por 3-1, que le permitirá disputar la primera ronda de los Qualifiers 2027, Tirante, 54 del escalafón mundial, volvió a reencontrarse con el triunfo. Previo a su paso por el ATP de Beijing, donde se despidió en la primera ronda, el platense derrotó al serbio Hamad Medjedovic (78°) por 6-4 y 6-2.

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Los números finales para el platense indican que tuvo un 63% de efectividad con su servicio, con el que promedió los 210 km/h y ganó el 90% de los puntos. Cometió una doble falta, conectó 21 tiros ganadores, tuvo 11 errores no forzados, consiguió tres quiebres de saque y nunca cedió su servicio.

Por un lugar en la fase de 32, enfrentará al español Rafael Jodar (13°), quien comienza adelantado por ser preclasificado. El madrileño esta temporada se consagró campeón en Marrakech y perdió la final en Washington.

Juan Manuel Cerúndolo (55°) no tuvo inconvenientes para quitarse de su camino al colombiano Nicolás Mejia (119°), proveniente de la clasificación. El porteño de 24 años en la próxima vuelta se medirá ante el español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, quien llega a Shanghái con el título conseguido en el ATP 500 de Tokio.

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“Me siento mentalmente fresco, eso es lo más importante. Estoy preparado para el desafío de este torneo. Si miramos un par de años atrás, probablemente esta gira o esta parte de la temporada nunca ha sido mi mejor momento. Ahora, quiero afrontar bien este torneo, porque deseo ganar los torneos en algún momento. Este y los que vendrán en los próximos dos meses. Ahora mismo, es una motivación que tengo para el resto de la temporada”, comentó el murciano, quien nunca superó los cuartos de final en el certamen asiático.

Sebastián Báez enfrentará al monegasco Valentin Vacherot en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: Aaron Doster)

Sebastián Báez (53°) fue valiente para revertir el marcador ante el estadounidense Marcos Giron (88°) y superarlo por 1-6, 6-3 y 6-4. Para el argentino fue su cuarto triunfo ante el californiano. Anteriormente, le había ganado en los Masters 1000 de Madrid (2023), Cincinnati (2024), Auckland (2026) y Shanghai, respectivamente.

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Ahora, Báez, con el deseo de seguir por la senda de la victoria, jugará contra el campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°).

Camilo Ugo Carabelli (77°) cortó con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Su última victoria en el ATP Tour había sido en los octavos de final del torneo de Umag, en la semana del 13 de julio. El porteño derrotó al ruso Ilia Simakin (154°) por 2-6, 6-2 y 7-5.

El Brujo en la próxima instancia enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (5°).

No obstante, Mariano Navone (47°) se despidió en manos del español Pablo Carreño Busta (65°) por 4-6, 7-5 y 6-3. Además, Facundo Díaz Acosta (69°) no pudo vencer al portugués Nuno Borges (51°) por 7-6(5) y 6-2.

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