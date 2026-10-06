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Los sentidos mensajes de los compañeros de la selección argentina a Lionel Messi antes de su despedida contra Benín

Casi todos los jugadores del conjunto nacional le dedicaron un posteo al capitán en vísperas de su última función

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En la víspera de su partido de despedida con la camiseta nacional, los compañeros de Lionel Messi compartieron en las redes sociales mensajes y fotos para acompañar al capitán de la selección argentina antes del amistoso de este martes ante Benín, en el estadio Monumental (arrancará a las 20).

La última práctica en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, dejó imágenes de Messi junto al plantel, el cuerpo técnico y trabajadores de la institución. El propio futbolista publicó un carrusel con seis fotos y escribió: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, acompañado por una bandera argentina.

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Emiliano Martínez fue uno de los primeros en reflejar el clima de la previa. El arquero subió una foto junto a Messi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, con un mensaje dirigido al grupo y a su capitán. “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”, escribió el arquero en una historia de Instagram. La publicación puso el foco en el objetivo deportivo frente a Benín y en el carácter especial que tendrá la jornada para el seleccionado.

*El posteo de Franco Mastantuono dedicado a Messi

Otro de los históricos, Nicolás Otamendi, a quien la emoción le ganó ya que es otro de los que se retiró con la Albiceleste, compartió una imagen del grupo unido y un extenso texto. Entre otras líneas, expresó: “Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga. Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano”.

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Enzo Fernández, campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los integrantes de la actual generación argentina, eligió tres imágenes con Messi para su publicación. Dos de las postales mostraron momentos cercanos entre ambos durante la concentración. El volante acompañó las fotos con una frase breve: “Eternamente GRACIAS”. El mensaje se sumó a una serie de homenajes de jugadores que compartieron con Messi el ciclo que incluyó las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Los posteos no quedaron limitados a los campeones del mundo. Franco Mastantuono compartió una imagen con el capitán fuera de la cancha y la acompañó con símbolos de una corona y el dorsal que identifica al rosarino, además de acompañarlo con la canción “Esta estrella era mi lujo” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con el fragmento que mención “fue mi único héroe, en este lío”. Por su parte, Giuliano Simeone publicó fotos junto a Messi y escribió “Listos para mañana”, con emojis alusivos al número 10.

Los mensajes reflejaron la convivencia entre referentes de larga trayectoria y futbolistas que comenzaron a compartir plantel con Messi en los últimos tiempos. El amistoso entre Argentina y Benín se jugará este martes 6 de octubre, a las 20, en el Monumental, en el que será el último partido de Messi con la selección argentina.

TODOS LOS MENSAJES DE LOS COMPAÑEROS DE MESSI EN LAS REDES SOCIALES

Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
Capturas de posteos de compañeros de Selección a Messi
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