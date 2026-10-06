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“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

El histórico capitán de la Albiceleste dirá adiós hoy en el Monumental. En la antesala del amistoso, se viralizó un video suyo

El video de Messi previo a su último partido: "Los voy a extrañar"

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Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”. Con esas palabras que acompañan un video difundido en las redes sociales, Lionel Messi realizó un anticipo de la emotiva noche que se espera hoy durante el amistoso entre la selección argentina y Benín, que significará su despedida formal del conjunto nacional.

El video difundido en Instagram puso el foco en una cita que quedará asociada al recorrido de Lionel Messi con la camiseta nacional. La selección argentina recibirá a Benín este martes 6 de octubre en el partido de despedida del capitán, programado para las 20 en el Estadio Monumental. El encuentro será un amistoso internacional posterior al Mundial 2026 y marcará la última presentación de Messi con Argentina, después de más de dos décadas en el seleccionado.

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En la previa de su último partido con la selección argentina, el rosarino recibió numerosos homenajes de sus compañeros antes del amistoso frente a Benín. Tras la última práctica en Ezeiza, el capitán publicó fotos junto al plantel y expresó que extrañará esos “momentos especiales”, mientras los jugadores compartían en redes sociales imágenes y mensajes de agradecimiento.

Emiliano Martínez pidió “despedir al mejor”, Nicolás Otamendi destacó que fue un privilegio formar parte de la historia de Messi y Enzo Fernández le dedicó un “Eternamente GRACIAS”. También se sumaron futbolistas de generaciones más recientes, como Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, en una muestra colectiva de reconocimiento al impacto del rosarino en el grupo y en la historia de la Albiceleste.

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Así será la camiseta especial que usará la selección argentina en la despedida de Lionel Messi
La última función de Lionel Messi

La AFA y la organización prepararon varios shows antes del partido, homenajes y una eventual intervención del propio futbolista ante los asistentes y la audiencia que seguirá el encuentro por televisión. La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show. Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, también dirá presente en la jornada con un acústico. Amar Azul subirá al escenario cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después. Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos. Tras esto, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre.

El entrenador Lionel Scaloni dispondría de una formación que incluye a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Benín, dirigido por Gernot Rohr, llegaría con Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode y Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida e Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan y Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun.

La selección argentina presentó una camiseta de edición especial para la despedida de Lionel Messi. El diseño conserva los colores celeste y blanco, pero incorpora detalles dorados en el escudo, los números y los remates, además de una reinterpretación del Sol de Mayo que se extiende por el frente y la espalda. La indumentaria llevará el logo de Messi y otro emblema conmemorativo con el número 10, laureles y el Sol de Mayo; también habrá versiones especiales de short, medias, campera, ropa de calentamiento y camiseta de arquero. Messi solo participará de ese amistoso, que marcará su encuentro número 208 y final con la selección mayor, tras una trayectoria de 125 goles y 68 asistencias.

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