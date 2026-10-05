Se terminó la novela de Marcos Rojo: la propuesta que convenció a Racing para que el defensor retorne a Estudiantes

Marcos Rojo podría concretar su salida de Racing para regresar a Estudiantes de La Plata

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La vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata quedó encaminada por un acuerdo de palabra con Racing, en una negociación que el club platense aceleró ante las bajas defensivas para la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo. El entendimiento todavía requiere pasos formales, pero apunta a que el zaguero deje Avellaneda y afronte su tercera etapa en La Plata.

El acuerdo verbal implica que Racing aceptó la propuesta presentada por Estudiantes para liberar al defensor, aunque la transferencia aún no fue confirmada como realizada. Según El Día de La Plata, Rojo tiene prevista una revisión médica este lunes y luego firmaría un vínculo con el Pincha hasta diciembre de 2027, siempre que no aparezcan contratiempos de última hora.

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La operación se construyó alrededor de los tres meses de contrato que todavía ligan al futbolista con Racing. La propuesta de Estudiantes ronda los USD 800.000, a los que se añadiría un monto variable condicionado a los partidos que dispute Rojo y a las victorias que consiga el equipo de City Bell durante ese período.

El Pincha presentó una propuesta con el objetivo de recuperar al defensor para la Copa Libertadores (@RacingClub)

El retorno de Rojo no responde solamente a una decisión deportiva de Estudiantes. El defensor pretende cerrar su carrera con la camiseta del club en el que se formó y jugar la Copa Libertadores, objetivo que sostuvo mientras se prolongaban las conversaciones por su salida de Avellaneda.

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Durante ese proceso, el zaguero dejó de asistir a los últimos entrenamientos de Racing en el predio Tita Mattiusi. También resignó una parte importante de la deuda que la institución mantenía con él, una medida que colaboró con el intento de destrabar una negociación que atravesó posiciones enfrentadas y semanas de incertidumbre.

La urgencia de Estudiantes se explica por el escenario que tendrá en la ida de la semifinal ante Flamengo el jueves 15 de octubre. El entrenador Alexander Medina no podrá utilizar a Leandro González Pirez ni a Tomás Palacios, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que perderá dos alternativas para la defensa en el primer partido de la serie.

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El defensor ya tendría acordada su desvinculación de Avellaneda, aunque resta formalizar las condiciones pactadas entre ambas instituciones

Con esas ausencias en el horizonte, el club platense avanzó para incorporar experiencia en una zona debilitada. La llegada de Rojo aparece como una respuesta a esa necesidad. El cambio de postura de Diego Milito resultó determinante para el avance, el dirigente se había mostrado inflexible al comienzo de las gestiones, pero con el avance de las charlas flexibilizó su posición y dio la aprobación final para que Racing negociara la salida, de acuerdo con el periodista Ignacio Tara, de TyC Sports,

Rojo ya conoce el recorrido en Estudiantes. En sus ciclos anteriores disputó 54 partidos, marcó cuatro goles y conquistó la Copa Libertadores de 2009. A los 36 años, su posible regreso le abriría la oportunidad de volver a competir en el torneo continental con el equipo que lo vio surgir.

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Por su parte, Racing visitó este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro que tuvo a Sebastián Romero como entrenador tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. Marcos Rojo no fue incluido entre los convocados para este compromiso, mientras avanzan las gestiones para que continúe su carrera en Estudiantes de La Plata.