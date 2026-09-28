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Racing confirmó la destitución de Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación contra Boca: quién será el DT interino

Luego de la dolorosa caída por 3-2 contra el Xeneize por la Copa Argentina, la Academia hizo oficial la salida de “común acuerdo” del entrenador que llegó a mediados de 2026

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser entrenador de Racing después de 13 partidos en el cargo (FOTOBAIRES)
Juan Pablo Vojvoda dejó de ser entrenador de Racing después de 13 partidos en el cargo (FOTOBAIRES)
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Racing Club confirmó que Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador después de la derrota por 3-2 ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. El entrenador se marcha de la Academia después de 13 partidos y con el equipo en el anteúltimo puesto de la zona B del Torneo Clausura. Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina.

Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol. La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, fue el comunicado oficial del cuadro de Avellaneda.

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Al mismo tiempo, Racing confirmó que “Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos”. La dirigencia conducida por Diego Milito deberá elegir al sucesor en el banco de suplentes, algo que podría relegarse recién para el arranque del 2027.

El conjunto de Avellaneda afrontará los seis encuentros restantes del Torneo Clausura con 18 puntos en disputa y dos objetivos: ingresar a los playoffs, la fase eliminatoria del certamen, y conseguir una plaza para las copas internacionales. La conducción de Romero y Aued hasta fin de año permitiría postergar la contratación de un técnico.

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El comunicado oficial de Racing para informar la salida de Vojvoda
El comunicado oficial de Racing para informar la salida de Vojvoda

La eliminación ante Boca agravó una campaña que ya había dejado a Racing en una situación delicada en el Clausura. La Academia tenía dos goles (Gastón Lodico y Adrián Maravilla Martínez) de ventaja hasta el minuto 72 en el Gigante de Arroyito, pero el Xeneize revirtió el resultado con tres tantos del ecuatoriano Enner Valencia. El golpe definitivo llegó con un cabezazo en la última jugada del partido.

La Copa Argentina se había convertido en el principal objetivo del club ante sus dificultades en el torneo local. Antes de esa derrota, Vojvoda había dirigido 12 partidos, con tres triunfos, dos empates y siete caídas.

Esto lo relegó al penúltimo puesto de la Zona B con ocho unidades, la misma cantidad que Aldosivi, aunque con peor diferencia de gol. En la tabla anual (23°) está 12 puntos por debajo de Estudiantes, que por ahora posee el último cupo para la Copa Sudamericana 2027.

La continuidad del técnico ya se había puesto en duda dos semanas antes, tras la derrota contra Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Ese resultado dejó a Racing en el último lugar entre los 30 participantes del Clausura. Vojvoda había defendido el desempeño de sus jugadores pese a los malos resultados: “Yo no veo un equipo que esté entregado, no veo un equipo que se desparrame en el campo de juego y que no tenga una idea o que no sepa jugar”.

El triunfo posterior por 3-1 ante Sarmiento, en el Cilindro, produjo un alivio transitorio en medio de los reclamos de los hinchas. Sin embargo, el entrenador se retiró sin realizar declaraciones después del partido contra Boca, algo que anticipó su salida.

El Xeneize avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al imponerse en el Gigante de Arroyito

Vojvoda regresó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja. El resto de su cuerpo técnico permaneció en Rosario, donde tiene a sus familias.

Romero y Aued, responsables de la Reserva, tomarán el plantel profesional en una etapa que comenzará ante Estudiantes de Río Cuarto, equipo que está dos puntos por debajo de Racing. Luego recibirá a Belgrano y jugará el clásico de Avellaneda frente a Independiente en el Cilindro.

El calendario también incluye una visita a River Plate en Núñez, otro cruce con Aldosivi y el cierre de la fase de grupos ante Barracas Central. Si el equipo no alcanza las instancias finales del Clausura, su temporada terminará a mediados de noviembre.

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