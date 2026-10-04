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Racing se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en uno de los partidos más destacados del domingo en el Clausura: la agenda completa

La Academia chocará con el León del Imperio desde las 21:30 en Córdoba. Antes, Huracán-Aldosivi (14:45) y Argentinos Juniors-Tigre (19:15)

Composición de seis imágenes con futbolistas vistiendo camisetas deportivas en el campo de juego
La fecha 11 del campeonato sigue este domingo
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Todos los flashes del domingo se van con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, pero la jornada tendrá otros tres duelos por la fecha 11 del Torneo Clausura, que tiene implicancias en la pelea por clasificar a los playoffs, acomodarse en la Tabla Anual o escaparse del descenso.

HURACÁN - ALDOSIVI

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Imagen dividida con un jugador con camiseta blanca y roja de Huracán a la izquierda y un jugador con camiseta verde de Aldosivi a la derecha
Huracán y Aldosivi, mano a mano en Parque Patricios

Huracán se enfrentará a Aldosivi en el estadio Tomás Adolfo Ducó en el primer turno de la jornada de domingo por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. Desde las 14:45 con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports.

El Globo de Diego Martínez volverá a la competencia oficial después de la buena victoria sobre River Plate por 2-1 en el Monumental y buscará prolongar su invicto de cinco partidos sin conocer la derrota.

En la vereda opuesta, el Tiburón de Javier Sanguinetti le ganó 1-0 a Atlético Tucumán en la jornada pasada y necesita los tres puntos en Parque Patricios de manera imperiosa para continuar su pelea por salir de la zona de descenso.

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Probables formaciones:

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 14:45

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

TV: TNT Sports

ARGENTINOS JUNIORS - TIGRE

Imagen dividida con un jugador luciendo la camiseta de Argentinos Juniors y otro vistiendo la indumentaria de Tigre
Argentinos Juniors y Tigre se medirán en La Paternal

Choque de opuestos en La Paternal. Argentinos Juniors recibe a Tigre en el estadio Diego Armando Maradona con la obligación de ganar ante un equipo que tiene a su entrenador Diego Dabove en la cuerda floja. Desde las 19:15 con el arbitraje a cargo de Andrés Gariano y la transmisión de ESPN Premium.

El Bicho inició el receso por la fecha FIFA como líder de su grupo, junto a Rosario Central, pero su derrota contra el Canalla el 20 de septiembre pasado lo relegó en la lucha por la Tabla Anual y está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por otro lado, el Matador estuvo cerca de quedarse sin técnico en este parate, pero finalmente Dabove continúa en el cargo, a pesar de que ganó uno de los últimos ocho partidos y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana ante Montevideo City Torque de Uruguay.

Probables formaciones:

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19:15

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES (RC) - RACING

Imagen dividida con futbolistas abrazándose tras un gol, vestidos con la camiseta azul de Estudiantes y la albiceleste de Racing
Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club, cara a cara en Córdoba

Tras la dolorosa eliminación ante Boca Juniors, Racing regresará al ruedo en Córdoba para medirse a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini. Desde las 21:30 con televisación de TNT Sports y arbitraje de Felipe Viola.

La caída de la Academia en Rosario lo dejó sin entrenador por la salida de Juan Pablo Vojvoda. A causa de esto, la dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito decidió nombrar a Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued como dupla interina hasta fin de año.

El elenco de Avellaneda se llevó la victoria en dos partidos del Torneo Clausura y marcha en el anteúltimo lugar de la Zona B con ocho puntos, por delante de su próximo rival, que ganó un encuentro en el segundo semestre y es el peor equipo en la tabla acumulada y los promedios.

Probables formaciones:

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

Hora: 21:30

Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

TV: TNT Sports

Las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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