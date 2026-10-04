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El enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: “La peor decisión que se podía haber tomado”

El piloto argentino criticó el haber corrido las primeras vueltas con gomas para piso seco cuando la pista aún estaba mojada en Sepang

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*El testimonio de Colapinto

Luego de terminar 13º tras partir 21º en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 disputado en Malasia, Franco Colapinto manifestó su descontento por la estrategia tomada por Alpine en el comienzo de la competencia donde el argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, usaron gomas para piso seco cuando aún la pista estaba mojada.

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“Nos quedamos todos sin grip y patinando en la largada”, contó el corredor bonaerense en diálogo con ESPN. Sobre la estrategia del team galo, afirmó que “una lástima. Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”.

“Había que esperar un auto de seguridad. Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, agregó en el paddock. “Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”, sentenció.

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Es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que hubiese sido una buena carrera en el final. Con las gomas nuevas, en el trencito no había chances porque era complicado marcar diferencias”, explicó.

Aunque también se refirió a la mala fortuna porque la pista tardó mucho en secarse. “Es increíble que no se haya secado yo pensé que tres o cuatro vueltas se iba a secar. Mucha mala suerte y hay que laburar para el futuro para que cuando pase esto de vuelta, decidir mejor”.

Dentro de lo positivo analizó que “con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro”. En el final de la entrevista, decidió dar vuelta la página y poner la cabeza en la próxima fecha: “Hay que enfocarse en Singapur”.

En un comunicado que difundió ante los medios argentinos, la escudería con sede en Enstone aclaró la estrategia para la carrera. “Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”, citó el reporte.

“Como siempre, realizaremos un análisis posterior a la carrera. No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”, concluyó el comunicado.

El argentino largó 21º y terminó 13º (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)
El argentino largó 21º y terminó 13º (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Alpine nuevamente no sumó puntos y sigue perdiendo terreno en la lucha por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores ante Racing Bulls, que este domingo cosechó siete unidades por el séptimo puesto de Liam Lawson y el décimo de Arvid Lindblad. La escudería satélite de Red Bull y con sede en Faenza llegó a 90 puntos, contra 68 del team galo.

El último ganador en Sepang en 2017, Max Verstappen, repitió aquel éxito y plasmó su primera victoria en el año con su Red Bull. El cuádruple campeón mundial había logrado la pole positions. El podio lo completaron, Kimi Antonelli (Mercedes), que amplió su ventaja en la cima del campeonato, y Lewis Hamilton (Ferrari).

La temporada no tendrá descanso y acción seguirá en Asia el venidero fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, en la carrera nocturna que se lleva a cabo desde 2008 en el circuito callejero de Marina Bay.

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