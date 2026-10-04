Talleres y Belgrano animarán una nueva edición del clásico cordobés: hora, TV y formaciones

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La provincia de Córdoba se paralizará por la disputa del clásico más importante de la ciudad, que tendrá como protagonistas a Talleres y Belgrano, a partir de las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes. La cita corresponde al partido interzonal correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. El árbitro será Facundo Tello y televisará ESPN Premium.

Ambos conjuntos atraviesan diferentes realidades. Los dirigidos por Omar De Felippe marchan en el último puesto de la Zona A junto a Central Córdoba de Santiago del Estero y prácticamente ya no tienen aspiraciones de clasificarse a los octavos de final de los playoffs del Clausura ni tampoco a la Sudamericana 2027. El mal ciclo de Jorge Sampaoli condicionó el andar del cuadro de Barrio Jardín que además necesita sumar unidades para no complicarse con los promedios en la próxima temporada.

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Distinto es el paso de los de Ricardo Zielinski, que más allá de algunos altibajos, todavía defienden el título de campeón del Apertura, están firmes en línea de ingreso a octavos del Clausura y hasta sueñan con dar batalla en la Anual hasta las últimas consecuencias. Por haber sido campeón del torneo anterior, los de Barrio Alberdi ya sellaron su participación en la próxima Libertadores 2027, mientras que además disputarán el Trofeo de Campeones contra el ganador del Clausura el sábado 19 de diciembre en el estadio Kempes.

En la previa, Augusto Schott representó a Talleres en conferencia de prensa y analizó: “La obligación es de los dos. Ganar un clásico te puede dar un envión anímico y la confianza que a nosotros nos vendría muy bien para el sprint final del torneo. En un clásico puede pasar cualquier cosa. Y por lo general salen muy friccionados y se juega poco”.

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Del otro lado, Lisandro López advirtió sobre la consulta por un relajamiento debido al buen andar de los Celestes en el último tiempo: “Para nada. Después de consagrarse, cualquier equipo puede relajarse. Pero no nos pasó y en la pretemporada el plantel demostró que tiene hambre de seguir consiguiendo cosas. Los hinchas saben que nosotros buscamos darles todo y se sienten identificados con este equipo”.

Este clásico cordobés comenzó en 1914, cuando el Pirata ganó 1-0 por la Liga Cordobesa. Desde entonces se convirtió en uno de los duelos más tradicionales y jugados del fútbol argentino. En torneos organizados por AFA, el registro es de 46 partidos, con 11 triunfos por lado y 25 igualdades. El antecedente más reciente fue el 9 de mayo de 2026: Belgrano se impuso 1-0 en el Kempes, por los octavos de final del Apertura, con gol de Francisco González Metilli.

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El resultado cortó una seguidilla de siete empates consecutivos en encuentros oficiales y puso fin a una extensa racha sin victorias celestes ante la T. En el historial general —que contempla partidos oficiales, torneos locales y amistosos— se registran 408 enfrentamientos: Belgrano ganó 134, Talleres 133 y hubo 140 empates; existe además un partido de 1975 cuyo resultado no quedó documentado.

Probables formaciones:

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Federico Fattori, Juan Sforza y Matías Galarza; Rick y Diego Valoyes. DT: Omar De Felippe.

Belgrano: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez o Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 17.00

Árbitro: Facundo Tello

Televisará: ESPN Premium