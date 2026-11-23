Panamá solicitó que la objeción quede reflejada en el informe oficial de la sesión. (MiAmbiente)

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Panamá objetó formalmente el acuerdo político final propuesto en la COP31, al sostener que el documento no recoge las medidas que demanda la ciencia frente a la crisis climática ni incorpora criterios suficientes de justicia climática.

La delegación panameña hizo pública su posición durante el pleno de la cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Antalya, Turquía.

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El país pidió que su objeción quedara consignada en el informe oficial de la sesión. La decisión fue comunicada por instrucciones del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, según el pronunciamiento nacional presentado ante la conferencia.

Panamá indicó que participó durante las 72 horas previas en las conversaciones para intentar alcanzar un resultado de mayor alcance. Sin embargo, concluyó que el texto final no responde a la urgencia de reducir el calentamiento global.

En su intervención, recordó que el Acuerdo de París, adoptado en 2015, contribuyó a modificar las proyecciones de aumento de la temperatura. Antes de ese pacto, el mundo se encaminaba hacia un alza de 4 ℃ (39,2 ℉); con las políticas actuales, la estimación citada por Panamá es de 2,8 ℃ (37,04 ℉) de calentamiento.

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El presidente de la COP31, Murat Kurum, aparece en una pantalla durante la sesión plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía. REUTERS/Murad Sezer

El país señaló que ese nivel supera el umbral de 1,5 ℃ (34,7 ℉) considerado necesario para limitar los riesgos climáticos.

La representación sostuvo que el proyecto de decisión reproduce compromisos ya existentes, sin establecer mecanismos que cierren la distancia entre las metas pactadas y las reducciones de emisiones necesarias.

También cuestionó el peso asignado a la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que, a su juicio, no debe prolongar un modelo energético que requiere cambios profundos.

Panamá vinculó su rechazo al acuerdo con los efectos que atribuye al cambio climático sobre la disponibilidad de agua en el país y la operación del Canal de Panamá.

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La delegación afirmó que la sequía y el fenómeno de El Niño de 2023 obligaron a limitar el número de tránsitos por la vía interoceánica.

Una acuarela contrapone un suelo cuarteado por la sequía con un paisaje anegado por precipitaciones intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el pronunciamiento, el país ha reforestado más de 10.000 hectáreas en la cuenca del canal y mantiene programas de pago por servicios ecosistémicos junto con las comunidades locales.

Durante la ampliación de la ruta marítima, añadió, se incorporó un sistema que reutiliza cerca del 60 % del agua en cada tránsito.

El Gobierno panameño indicó además que construye un embalse en la cuenca del Río Indio.

El proyecto busca asegurar el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población y atender las necesidades de los buques que atraviesan el canal, por donde se mueve alrededor del 5% del comercio mundial.

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La declaración defendió que los países con mayor aporte histórico a las emisiones deben asumir una parte proporcional de los esfuerzos para resolver la crisis.

Un científico en un laboratorio observa una serie de monitores que muestran mapas de temperatura global y gráficos de datos climáticos relacionados con el calentamiento del mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se definió como un país carbono negativo y señaló que, pese a sus políticas de conservación de bosques y océanos, enfrenta consecuencias relevantes del calentamiento global.

La delegación consideró que la propuesta sobre electrificación podría haber representado un avance si hubiera quedado vinculada de forma explícita a las energías renovables. A su entender, la redacción final no establece ese vínculo de manera satisfactoria y, en algunos puntos, debilita acuerdos alcanzados en conferencias anteriores.

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Panamá agradeció el trabajo de las presidencias de la COP31 y de las negociaciones, pero afirmó que su desacuerdo se relaciona con el contenido del acuerdo y no con la conducción del proceso.

El país había comunicado el 19 de noviembre de 2026 ocho principios que consideraba imprescindibles para aceptar un resultado de la cumbre.

Al cerrar su intervención, la representación panameña sostuvo que su posición tiene el mismo peso que la de cualquier otra parte de la conferencia y reiteró su respaldo al multilateralismo. La delegación oficial estuvo encabezada por Navarro e integrada, entre otros, por la embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias, y la negociadora en jefe Ana Aguilar.

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