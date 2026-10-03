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San Lorenzo fue goleado 3-0 por Defensa y Justicia y profundizó su crisis en el Torneo Clausura

El Ciclón cayó sin atenuantes en Florencio Varela y complicó sus posibilidades de participar en copas internacionales el año próximo

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San Lorenzo dejó una preocupante imagen en Florencio Varela tras ser goleado 3-0 a manos de Defensa y Justicia con los tantos de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona en un duelo válido por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los hinchas del Ciclón presentes en el estadio Norberto Tomaghello se hicieron sentir en medio de un clima hostil con fuertes cánticos contra la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta. “Que se vayan todos”, fue una de las frases entonadas por la afición visitante.

El Halcón golpeó de arranque en la provincia de Buenos Aires con la conquista de Lucco, quien fue la figura del match y no perdonó a José Devecchi al quedar mano a mano luego de una extraordinaria maniobra colectiva que empezó desde su última línea. Y si el dueño de casa había roto el cero en un momento clave del partido (minuto 11), también fue un golpe psicológico para el Ciclón los dos tantos que recibió sobre el cierre de la primera mitad.

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En tiempo cumplido, Barbona le dio con rosca al segundo palo, con ángulo invertido, y le dejó servido el gol a Martínez, que partió habilitado tras el chequeo del VAR. Un par de minutos más tarde, frente a la pasividad de la defensa azulgrana, el propio Barbona se vio solo en el punto de penal tras la habilitación de Maximiliano Porcel y ensayó una perfecta definición para darle otra piña al mentón a su rival.

*Enojo y frustración: el partido de Insua en Florencio Varela

Ruben Darío Insua hizo dos modificaciones en el complemento que al menos llevaron a los de Boedo a adelantarse en el campo e insinuar algo más: Facundo Gulli y Matías Reali. No obstante, fue demasiado tarde porque la diferencia en el tanteador no se modificó y, de hecho, si Defensa se lo hubiera propuesto, el compromiso podría haber terminado con una ventaja aún mayor.

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Con este resultado, Defensa recuperó la segunda posición de la Zona A y quedó muy firme en zona de entrada a los playoffs de los octavos de final del Clausura. Además, quedó en una posición expectante en la Tabla Anual, con vistas a la chance de meterse en la Sudamericana 2027 ya que está a un punto de Estudiantes de La Plata, último en ingresar, cuando resta completarse la undécima fecha.

Los Matadores quedaron prácticamente sin posibilidades de participar en copas internacionales el año próximo y cada vez se les dificulta más aspirar a los playoffs del torneo: quedaron a 5 puntos de Lanús y Newell’s, séptimo y octavo, que se enfrentan en Rosario. Solo se llevó la victoria en tres partidos del Clausura (1-0 vs. Gimnasia de Mendoza, 1-0 vs. Unión y 1-0 vs. Talleres, todas como local) y ya quedó afuera de la Copa Argentina: lo eliminó por penales Riestra en 16avos de final.

Formaciones:

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: Norberto Tomaghello

La tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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