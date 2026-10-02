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Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize se medirá con el Tatengue, desde las 21:30, en la Bombonera. Televisará ESPN Premium

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Horarios del partido:

21:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19:30 Colombia, Ecuador y Perú

18:30 México

2:30 (sábado) España

*Televisará ESPN Premium (Pack Fútbol) para Argentina

14:04 hsHoy

Lista de convocados de Unión de Santa Fe:

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13:42 hsHoy

La lista de convocados de Boca Juniors:

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12:58 hsHoy

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón

12:56 hsHoy

El Xeneize y el Tatengue, a jugar: Boca y Unión protagonizarán uno de los partidos que abrirá la fecha 11 del Torneo Clausura. A partir de las 21:30, se medirán en la Bombonera con arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy. Si triunfa, el equipo de Arruabarrena quedará como escolta en la Zona A del campeonato, con un pie en los octavos de final, además de ubicarse a una unidad del líder de la Anual, Independiente Rivadavia de Mendoza. Los santafesinos se juegan sus últimas fichas para aspirar a clasificarse a la Sudamericana 2027 y saben que, si dan el golpe, alcanzarán en el grupo a Lanús (7°) y Newell’s (8°), que chocan mañana en Rosario.

12:52 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa del Boca-Unión que se disputará esta noche en la Bombonera!

Dos futbolistas en acción durante un partido nocturno, uno con camiseta azul y amarilla, y otro con camiseta a rayas rojas y blancas, disputan el balón en el césped
Boca buscará sumar de a tres en la Bombonera

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