Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

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Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3 El director técnico de la Albiceleste figura dentro del top ten de entrenadores mejores remunerados del planeta

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección Vitinha y otras figuras del seleccionado lusitano valoraron la labor de Jorge Jesus tras la victoria contra Dinamarca por Nations League

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió Tras el accidente en Bakú, que le costó 5 posiciones, el argentino de Alpine tuvo otra sanción de 10 lugares por el cambio de motor de combustión interna (ICE) y largará del fondo en su estreno en el Circuito Internacional de Sepang

Lionel Messi aterrizó en Argentina con su familia para jugar su partido despedida de la Selección: ¿estará este sábado en el Monumental? El rosarino desembarcó este viernes por la mañana en el país para afrontar su última función como Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín. Sin embargo, Scaloni lo había invitado a estar este sábado ante Burkina Faso