El Ministerio de Gobernación de Guatemala habilitó la Línea Morada 120 como un servicio telefónico gratuito para atender a mujeres víctimas de violencia. (Ministerio de Gobernación)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanzó este domingo 22 de noviembre la Línea Morada 120, un servicio telefónico gratuito destinado a mujeres víctimas o en riesgo de violencia.

La herramienta funcionará las 24 horas, los 365 días del año, y estará operada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capacitadas para brindar orientación, activar medidas de seguridad y dar seguimiento a los casos.

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La presentación se realizó en el Parque de la Paz Carlos “El Pescadito” Ruiz, con la participación de la vicepresidenta Karin Herrera, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la tercera viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda Alejandra De León Wantland, y el director adjunto de la PNC, Héctor González Prera.

Las autoridades indicaron que las usuarias podrán comunicarse al número 120 incluso si no cuentan con saldo telefónico. El servicio también recibirá consultas de familiares o testigos de situaciones de violencia.

Diez agentes atenderán llamadas y emergencias

La PNC asignó inicialmente a 10 agentes mujeres para atender las comunicaciones. Según lo informado durante el lanzamiento, las operadoras recibieron formación en enfoque de género, escucha activa, atención psicológica, atención a víctimas y prevención de la revictimización.

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Las autoridades del gobierno presentaron la iniciativa en el Parque de la Paz Carlos "El Pescadito" Ruiz con la presencia de Karin Herrera y Marco Antonio Villeda. (Ministerio de Gobernación)

Las agentes tendrán acceso al sistema policial, lo que permitirá solicitar el envío de unidades ante una emergencia. También podrán activar protocolos de seguridad cuando una mujer requiera ser retirada de un entorno violento o necesite protección inmediata.

De León explicó que el servicio ofrecerá información general sobre las formas de violencia contra las mujeres, orientación sobre medidas de seguridad y seguimiento de expedientes que ya estén registrados en el sistema. La funcionaria afirmó que las operadoras fueron capacitadas durante varios meses por la Academia de la PNC y por especialistas.

La línea contará además con traductores para atender a mujeres que no hablen español. Las autoridades señalaron que la decisión de que las llamadas sean atendidas por mujeres busca generar mayor confianza entre quienes soliciten ayuda.

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El servicio atenderá distintas formas de violencia

Bajo el lema “Escuchamos, orientamos y acompañamos”, la Línea Morada 120 atenderá denuncias o consultas sobre violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. El Mingob indicó que la atención será confidencial y buscará ofrecer una ruta de apoyo para que las víctimas conozcan sus derechos y detecten señales de riesgo.

Casi la mitad de las mujeres en Guatemala ha enfrentado situaciones de violencia, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística, dijo el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Ministerio de Gobernación)

El ministro Villeda sostuvo que la violencia contra las mujeres figura entre los delitos más frecuentes en el país. “Frente a esta realidad, el Estado tiene una obligación que no admite ambigüedades”, afirmó, al señalar que las instituciones deben prevenir la violencia, proteger a las personas en riesgo y responder cuando sus derechos sean vulnerados.

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El funcionario indicó que la nueva línea pretende acercar la respuesta estatal a las mujeres mediante un canal directo de orientación, atención y protección. También aseguró que se contará con albergues y servicios especializados para apoyar a las víctimas.

Las autoridades pidieron romper el silencio

La viceministra De León señaló que muchas mujeres atraviesan ciclos de violencia en silencio debido a prejuicios, falta de apoyo familiar o temor a las reacciones de su entorno. “Por el qué dirán” y por la idea de que los problemas familiares deben resolverse en privado, muchas víctimas no denuncian, advirtió.

Diez agentes mujeres de la Policía Nacional Civil atienden las comunicaciones tras recibir capacitación en enfoque de género y asistencia psicológica, detalló la viceministra de Prevención de la Violencia, Mayda De León. (Ministerio de Gobernación)

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi la mitad de las mujeres de Guatemala ha enfrentado algún tipo de violencia. Herrera mencionó como ejemplo el caso de niñas de la comunidad de La Tinta, en Alta Verapaz, que afirman que “tenemos dueño”.

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La vicepresidenta sostuvo que el Estado busca combatir la impunidad y facilitar el seguimiento de los casos. “Ninguna mujer debería enfrentar la violencia sola ni sentir que no tiene hacia dónde acudir”, expresó. Las autoridades pidieron evitar llamadas falsas al 120 para no afectar la atención de quienes requieran asistencia.