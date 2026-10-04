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Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Baréin de F1 en Malasia: ganó ocho lugares a un gran ritmo y superó a Gasly

El argentino largó 21º y terminó 13º en Sepang. Alpine tuvo una mala estrategia en el inicio y volvió a irse sin puntos

Franco Colapinto cumplió con una prolija labor en Sepang (Photo by Joe Portlock/Getty Images)
Franco Colapinto cumplió con una prolija labor en Sepang (Photo by Joe Portlock/Getty Images)
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Franco Colapinto resultó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 disputado en Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido al conflicto en Medio Oriente. Fue una prolija labor del piloto argentino de 23 años que ganó ocho lugares en pista, tres de ellos con sobrepasos, y finalizó adelante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly (16°).

Primero la competencia tuvo una demora de 40 minutos por la lluvia, aunque luego hubo otros 53 minutos de demora por una falla en el software de algunos autos en medio de un caos. El corredor bonaerense partió 21º luego de las penalizaciones de 15 puestos, cinco por su exceso en Azerbaiyán y 10 por el cambio de motor a combustión. Aunque por el cambio de neumáticos de otros pilotos, ganó cinco lugares.

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Alpine apostó para ponerle a Franco y a su compañero de equipo, Pierre Gasly, gomas del compuesto blando para piso seco y al no tener la mejor adherencia en pista (grip), el argentino perdió posiciones en el inicio de la carrera y se ubicó vigésimo. El galo también se vio afectado.

El argentino largó 21º y terminó 13º (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)
El argentino largó 21º y terminó 13º (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

La pista se mantuvo húmeda y Colapinto fue superado por Charles Leclerc (Ferrari) que había cambiado los neumáticos para piso seco por las intermedias para lluvia, el compuesto que optó la mayoría para el comienzo de la carrera.

A medida que la huella se fue formando en la cinta asfáltica, Franco logró mejorar su ritmo de vuelta bajó de los dos minutos sus cronos. En el noveno giro, cuando los coches con gomas slicks (piso seco) bajaron sus registros, la carrera se neutralizó para retirar el Cadillac de Valtteri Bottas. En esa instancia Colapinto ingresó a boxes y le pusieron neumáticos medios.

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En el reinicio el bonaerense era 21º y último entre todos los corredores en pista. En el giro 16º quedó 19º por las detenciones de Gabriel Bortoleto (Audi) y Alex Albon (Williams), quienes calzaron gomas duras.

En la vuelta 18º Colapinto fue más rápido que Gasly con un crono de 1m42s969 contra 1m42s980 del francés, que en ese momento se ubicó 16º. A esa altura el argentino era 18º por otro ingreso a los boxes de Pérez. Más tarde fue 16º por la paradas de Oliver Bearman (Haas), Gasly y Carlos Sainz (Williams), quienes también emplearon el compuesto duro.

Hacia el trigésimo giro, Franco avanzó al puesto 12º luego de las detenciones de Leclerc, Arvid Linbland (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin). Aunque pronto fue superado por le monegasco de Ferrari que tuvo neumáticos blandos.

En la vuelta 32ª fue que Colapinto hizo su segunda parada y le pusieron neumáticos duros. Volvió a pista en la 19ª colocación, pero delante tuvo a Bortoleto que arrastró una penalización. No obstante, el argentino no tardó en superar al brasileño. Las gomas frescas le sirvieron a Franco y en el giro 38º dio cuenta de Sainz y ante otros ingresos de Gasly y Bearman, el pilarense saltó al puesto 15º. Más tarde ganó otro lugar por la parada de Esteban Ocon (Haas).

Fue en el giro 43 que el Auto de Seguridad de Virtual por el abandono de Albon llevó a la tercera parada de Colapinto, a quien le pusieron gomas amarillas. Regresó a pista en la 15ª posición. Debido a que los auxiliares de pista no pudieron mover el auto del tailandés fue necesaria la intervención de la grúa y entró el Auto de Seguridad. En la neutralización el Mercedes de George Russell se detuvo. Por esta incidencia, Franco saltó al 14º puesto.

El bonaerense terminó adelante de su compañero de equipo en Malasia (REUTERS/Jakub Porzycki)
El bonaerense terminó adelante de su compañero de equipo en Malasia (REUTERS/Jakub Porzycki)

En el relanzamiento Franco superó a Bearman. En las últimas vueltas quiso adelantarlo a Stroll, pero no le alcanzó y cruzó la meta en el 13º puesto. Colapinto terminó adelante de Gasly, que partió noveno y culminó 16º.

El último ganador en Sepang en 2017, Max Verstappen, repitió aquel éxito y plasmó su primera victoria en el año con su Red Bull. El cuádruple campeón mundial había logrado la pole positions. El podio lo completaron, Kimi Antonelli (Mercedes), que amplió su ventaja en la cima del campeonato, y Lewis Hamilton (Ferrari).

La temporada no tendrá descanso y acción seguirá en Asia el venidero fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, en la carrera nocturna que se lleva a cabo desde 2008 en el circuito callejero de Marina Bay.

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