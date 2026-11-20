El Salvador definirá 582 cargos de elección popular en los comicios generales del 28 de febrero de 2027, entre ellos al presidente y vicepresidente de la República./ (Infobae)

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El Salvador tendrá cinco fórmulas presidenciales en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo junto con Félix Ulloa, por Nuevas Ideas, frente a las candidaturas de Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez, de ARENA; Rafael Aguirre y Madaí Santos, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Alirio García Flamenco y Mauricio Vilanova, del Partido de Concertación Nacional (PCN); y Orlando del Cid y Josué Bryan Muñoz, de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

El plazo para presentar solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) venció el 19 de noviembre. La presentación no implica la habilitación definitiva: el organismo dispone de hasta 72 horas para resolver cada expediente.

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Los comicios definirán la Presidencia, la Vicepresidencia, 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y las autoridades de los 44 municipios. En total, estarán en disputa 582 cargos de elección popular, según la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

Bukele y Ulloa irán por un nuevo período con Nuevas Ideas

El presidente Nayib Bukele, de 45 años, presentó su candidatura con el actual vicepresidente Félix Ulloa. La fórmula de Nuevas Ideas busca extender el ciclo de gobierno iniciado en 2019.

Inscripción de Nayib Bukele como candidato a la presidencia para un tercer periodo de gobierno consecutivo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Bukele llegó al TSE en la noche del 19 de noviembre, pocas horas antes del cierre del período de registro. Tras el trámite, el partido oficialista informó que ambos habían quedado inscritos. “Estamos listos para la #Operación2027”, publicó Nuevas Ideas.

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La postulación del mandatario es posible por la reforma constitucional aprobada en julio de 2025, que habilitó la reelección indefinida, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta. Bukele llega como favorito, con una aprobación estimada en torno al 80%, según medios locales. El oficialismo prevé centrar su campaña en la reducción de homicidios y en la política contra las pandillas.

ARENA apuesta por una fórmula integrada por dos mujeres

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) inscribió a la exdiputada Mayteé Iraheta para la Presidencia y a Verónica Henríquez para la Vicepresidencia. Es la primera fórmula íntegramente femenina que el partido presenta en una contienda presidencial.

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Iraheta es abogada, comunicadora y fue diputada por Sonsonate. Henríquez es ingeniera agrónoma. Ambas acudieron al TSE el 18 de noviembre junto con dirigentes y candidatos legislativos de ARENA.

La aspirante Mayteé Iraheta afirmó que su candidatura busca canalizar el descontento ciudadano con las decisiones del Gobierno./ (Cortesía ARENA)

La candidata sostuvo que pretende “recuperar la democracia” en el país. Su campaña combina la defensa de la seguridad con propuestas de empleo, inversión, transparencia y contrapesos institucionales.

ARENA buscará recuperarse después de su fuerte retroceso electoral en 2024. El desafío de Iraheta y Henríquez será reconstruir una base partidaria debilitada y disputar votos en un escenario en el que Nuevas Ideas concentra la mayor parte del poder institucional.

El FMLN presenta a Rafael Aguirre y Madaí Santos

Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) eligió al médico y dirigente sindical Rafael Aguirre como candidato presidencial y a la enfermera Madaí Santos como aspirante a la Vicepresidencia.

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Aguirre está vinculado al Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Santos trabajó durante 19 años en el Hospital Nacional Rosales, según EFE.

Rafael Aguirre and Madai Santos of the Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) arrive to be registered as presidential and vice-presidential candidates for the 2027 general election, at the Supreme Electoral Tribunal, in San Salvador, El Salvador November 17, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La fórmula se presenta como una representación de sectores sociales y laborales. Aguirre afirmó que busca expresar las demandas de quienes se sienten “oprimidos”, mientras que Santos ha puesto el foco en empleo, salud, servicios públicos y dificultades económicas.

El FMLN, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, perdió su representación legislativa tras los comicios de 2024. La candidatura de Aguirre y Santos intentará preservar presencia territorial y recuperar apoyo para una fuerza que atraviesa una crisis electoral.

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El PCN vuelve a competir con una fórmula propia

El Partido de Concertación Nacional (PCN) postuló al general retirado Alirio García Flamenco para la Presidencia y al exalcalde Mauricio Vilanova para la Vicepresidencia.

García Flamenco ha propuesto ampliar el concepto de seguridad hacia los ámbitos jurídico, económico, social y alimentario. También ha planteado la defensa de la libertad de expresión, una ley de protección para periodistas y mayores exigencias de transparencia en la administración pública.

La fórmula del PCN está integrada por Alirio García Flamenco, militar en retiro, y Mauricio Vilanova, exalcalde de San José Guayabal./ (Cortesía)

El PCN respaldó a Bukele en las elecciones de 2024, pero decidió competir con candidatura propia en esta ocasión. La fórmula busca reposicionar al partido en la disputa legislativa y municipal, además de la presidencial.

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Fraternidad Patriota Salvadoreña propone inversión y empleo

La quinta fórmula corresponde a Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), que presentó al empresario y expastor evangélico Orlando del Cid como candidato presidencial y al empresario Josué Bryan Muñoz para la Vicepresidencia.

Del Cid nació en El Salvador, tiene raíces familiares en La Unión y emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía siete años. El candidato llegó al TSE el 19 de noviembre y sostuvo que su espacio no busca confrontar con otros aspirantes. “Venimos a presentar ideas”, afirmó, en declaraciones recogidas por Diario Co Latino.

Fraternidad Patriota Salvadoreña propuso atraer 100,000 millones de dólares en inversión privada y crear 700 mil empleos./ (Captura de video de Diario El Mundo)

Su programa, denominado “La Nueva Economía”, plantea atraer USD 100,000 millones de inversión privada, crear 700 mil empleos con salarios de USD 7 por hora y distribuir proyectos en los 14 departamentos. Del Cid también propuso más de 60 hospitales móviles, transporte escolar gratuito y jornadas educativas de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. con desayuno y almuerzo.

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