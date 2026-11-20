IMAGEN DE ARCHIVO. Los motociclistas encabezan las cifras de mortalidad vial: 63 de las víctimas fatales viajaban en motocicleta al momento del accidente. Fuente: MOPT

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Ocho personas necesitaron traslado hospitalario durante cinco accidentes de tránsito distintos atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre la tarde del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre en Costa Rica, según informó accidentesdecostarica.net.

Del total de víctimas, siete fueron remitidas en condición crítica y una en condición urgente. El reporte abarca el período entre las 18.00 del jueves y las 5.00 del viernes.

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Las emergencias se registraron en Limón, Guanacaste y Puntarenas. Las unidades de socorro movilizaron al menos seis ambulancias de soporte básico para atender a los heridos.

El choque de Carrandí concentró la mitad de los pacientes

La emergencia con mayor cantidad de víctimas ocurrió a las 18.08 en Carrandí de Limón, donde colisionaron dos vehículos. Tres personas adultas con múltiples traumas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Tony Facio.

Una ambulancia todoterreno de la Cruz Roja Costarricense permanece estacionada junto a un camino rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para atender ese accidente, la Cruz Roja Costarricense movilizó tres unidades de soporte básico.

La provincia de Guanacaste también registró una emergencia vial. A las 23.27, en Bella Vista de Las Juntas de Abangares, una motocicleta chocó contra un vehículo. Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Las Juntas. El reporte no detalló las causas del impacto ni la edad exacta del paciente.

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Dos hombres heridos tras un choque contra un objeto fijo

Veintiséis minutos después, a las 23.53, la Cruz Roja atendió otro accidente en el sector de Veinte de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas.

Una motocicleta impactó contra un objeto fijo y dejó a dos hombres heridos: uno de aproximadamente 30 años fue trasladado en condición crítica y otro de unos 20 años, en condición urgente.

Ambos pacientes fueron llevados al Hospital Monseñor Sanabria. La Cruz Roja Costarricense utilizó dos unidades de soporte básico para los traslados.

El vuelco de una motocicleta en Río Jiménez

El cuarto caso ocurrió a la 1.45 en Río Jiménez de Guácimo, Limón, donde una motocicleta volcó. Un hombre adulto con múltiples traumas fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles mediante una unidad de soporte básico.

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El número reducido de oficiales y la acumulación de vehículos fuera de servicio han prolongado los tiempos de respuesta y aumentado la percepción de inseguridad, según denuncias sindicales y registros recientes (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

A las 5.42 del viernes, la Cruz Roja informó sobre una nueva emergencia en San Miguel de Desamparados: un autobús y un vehículo liviano colisionaron en el lugar. La información inicial reportó ocho pacientes en condición estable. Al momento de la actualización divulgada por accidentesdecostarica.net, el incidente permanecía en desarrollo y no se había precisado si alguno de los afectados requeriría traslado adicional.

Alza en incidentes viales

Costa Rica acumulaba 459 fallecidos en el lugar de siniestros viales hasta septiembre de 2026, una cifra provisional que excluye a quienes mueren posteriormente en hospitales.

La reducción registrada entre mayo y agosto no modificó la elevada mortalidad en carretera ni la concentración de víctimas entre quienes viajaban en motocicleta.

Ocho personas necesitaron traslado hospitalario durante cinco accidentes de tránsito distintos atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre la tarde del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre en Costa Rica Crédito: Cruz Roja Costarricense

Septiembre contabilizó 34 muertes, el menor registro mensual del año y el más bajo desde octubre de 2025. Los datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) corresponden únicamente a personas fallecidas en el sitio del accidente y pueden variar tras los procesos de validación.

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La mortalidad descendió durante los meses centrales del año: entre mayo y agosto murieron 195 personas en carretera, 15% menos que las 230 registradas durante el primer cuatrimestre. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y su Policía de Tránsito informaron que la baja no eliminó los principales factores de riesgo, encabezados por el exceso de velocidad.

Durante enero y febrero, la Policía de Tránsito atendió 13,096 percances, cerca de 222 por día o uno cada 6,5 minutos. El volumen representó un aumento cercano al 20% frente al mismo período de 2025 y dejó 2.480 personas heridas, además de 113 muertes en el lugar de los hechos.

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Motociclistas, la mayoría de las víctimas mortales

Las motocicletas concentraron 247 de las 425 muertes contabilizadas hasta agosto: el 58% del total. Con corte a octubre, la cifra de conductores y acompañantes de estos vehículos fallecidos ascendía a 306 motociclistas.

Las motocicletas concentraron 247 de las 425 muertes contabilizadas hasta agosto en Costa Rica.

El uso inadecuado del casco se mantuvo entre las infracciones detectadas en carretera. La Policía de Tránsito sancionó a 6.565 personas por no llevarlo o utilizarlo de forma incorrecta.

Las víctimas mortales del primer bimestre se concentraron principalmente entre los 21 y los 30 años, con 37 fallecimientos. El grupo de 31 a 40 años registró 33 casos, mientras que la mayoría de las muertes ocurrió durante la noche o la madrugada.

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El exceso de velocidad se vinculaba con 160 fallecimientos hasta septiembre, la cifra más alta entre los factores asociados a la mortalidad vial. El adelantamiento indebido ocupaba el segundo lugar, con 92 casos, junto con la invasión del carril contrario y la imprudencia del conductor entre las conductas más relevantes.