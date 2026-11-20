El Ministerio Público registró 5,726 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y octubre de 2026, un incremento del 9% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual aumentaron 9% en Panamá durante los primeros diez meses de 2026, al pasar de 5,258 casos en el mismo período de 2025 a 5,726 este año.

Las estadísticas del Ministerio Público revelan que el acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años registró uno de los mayores incrementos, con 2,193 denuncias, frente a las 1,790 contabilizadas anteriormente.

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El informe de la Procuraduría General de la Nación muestra que esta categoría aumentó 23% y concentra el mayor número de denuncias, por encima de las 1,870 correspondientes al delito de violación.

Los registros por acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años representan aproximadamente el 38% del total de delitos sexuales denunciados, de acuerdo con las cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio.

Las denuncias por acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años aumentaron 23% en Panamá, al pasar de 1,790 a 2,193 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por violación, en cambio, disminuyeron 3.8%, al pasar de 1,943 a 1,870 casos, mientras que la violación doblemente agravada registró una reducción del 7%, con 214 denuncias frente a 230 del año anterior.

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No obstante, ambas modalidades acumularon 2,084 registros, lo que equivale a un promedio cercano a siete denuncias diarias durante el período analizado.

Otra categoría que experimentó un incremento fue la de actos libidinosos, con 961 denuncias, frente a las 881 registradas entre enero y octubre de 2025, equivalente a un crecimiento del 9%.

En contraste, los casos de acoso sexual disminuyeron 8%, al pasar de 40 a 37, según el desglose estadístico correspondiente a los artículos 177 y 178 del Código Penal.

Las denuncias por pornografía infantil aumentaron 48% en Panamá, al pasar de 50 casos en 2025 a 74 durante el mismo período de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de los delitos relacionados con menores también muestra un aumento del 23% en las denuncias por corrupción de personas menores de edad, que pasaron de 263 a 323. A esta situación se suma el crecimiento del 48% en los casos de pornografía infantil, con 74 denuncias frente a las 50 contabilizadas durante los primeros diez meses del año pasado.

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El Ministerio Público también registró 27 denuncias por posesión de pornografía infantil y ocho por explotación sexual, además de otras ocho relacionadas con relaciones sexuales remuneradas con adolescentes.

Las estadísticas incluyen siete casos de exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces o con discapacidad, dos de turismo sexual y uno de exhibicionismo obsceno o pornográfico con menores.

La distribución mensual evidencia que julio concentró la mayor cantidad de denuncias por delitos sexuales, con 706 registros, seguido de mayo, con 685, y agosto, con 676.

Durante octubre se contabilizaron 540 denuncias, frente a las 587 de septiembre, mientras que febrero presentó la menor cantidad del período, con 416 casos.

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Durante octubre se registraron 540 denuncias por delitos sexuales en Panamá, 47 menos que las contabilizadas en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desglose territorial, la provincia de Panamá encabeza las estadísticas con 1,162 denuncias, seguida de Chiriquí, con 914, y Panamá Oeste, con 778. La comarca Ngäbe Buglé ocupa el cuarto lugar nacional, con 710 registros, superando a Bocas del Toro, que acumuló 566, y a otras provincias con mayor población.

La distribución también incluye 356 denuncias en Veraguas, 354 en Coclé y 267 en San Miguelito, mientras que Colón contabilizó 226. Herrera registró 117 casos, Darién 116 y Los Santos 99. En las comarcas indígenas, Guna Yala acumuló 38 denuncias y Emberá otras 23, según la información oficial.

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Al comparar los resultados con 2025, Herrera presenta el mayor incremento provincial, con 36%, seguida de Panamá Oeste, con 18%, y Chiriquí, con 15%. La comarca Guna Yala registra un crecimiento del 46%, al pasar de 26 a 38 denuncias, mientras que Ngäbe Buglé aumentó 22%, de 583 a 710 casos.

En contraste, Colón presenta una reducción del 17% en las denuncias, mientras que Los Santos disminuyó 6% y la comarca Emberá registró una caída del 38%. Coclé, Veraguas y San Miguelito también reportaron variaciones negativas cercanas al 1%, aunque estos cambios corresponden exclusivamente a los hechos denunciados ante las autoridades.

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Por distritos judiciales, el primero concentra 2,610 denuncias, seguido del tercero, con 2,190, el segundo, con 710, y el cuarto, con 216. El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse durante las investigaciones, por lo que los registros no equivalen necesariamente al número de víctimas ni a condenas judiciales.