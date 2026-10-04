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El posteo optimista de Franco Colapinto tras la dolorosa actuación de Alpine en el GP de Baréin

La escudería francesa se quedó sin puntos por una mala estrategia y el argentino terminó 13°

Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Baréin en Malasia (@francolapinto)
Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Baréin en Malasia (@francolapinto)
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Franco Colapinto terminó 13° tras largar 21° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado en Malasia, después de que Alpine eligiera neumáticos para pista seca cuando el asfalto todavía estaba mojado. La decisión también afectó a Pierre Gasly y dejó al equipo francés sin puntos, con más distancia respecto de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Una vez finalizada la actividad en el Circuito Internacional de Sepang, el argentino realizó un posteo en sus redes sociales sobre el adverso resultado para Alpine. “No fue el mejor día... No tomamos la decisión correcta como equipo, pero desde donde largábamos había que intentar algo”, escribió el joven de 23 años en una historia de su Instagram.

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Pese a esto, Colapinto remarcó el funcionamiento del monoplaza y se mostró expectante ante la próxima carrera: “Lo más positivo fue el gran ritmo durante todo el finde en seco. Ya se viene Singapur, a volver a pelear arriba. ¡Vamos!”. Cabe recordar que el argentino tuvo una destacada actuación en el trazado callejero con Williams en 2024: protagonizó una sublime largada y terminó 11°, a las puertas de los puntos.

El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Baréin en Malasia (@francolapinto)
El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Baréin en Malasia (@francolapinto)

La carrera de Alpine quedó marcada por la decisión de largar con neumáticos para piso seco con la pista mojada, algo que los relegó en la grilla y los privó de escalar ubicaciones en la primera parte. “Nos quedamos todos sin agarre y patinando en la largada”, relató el piloto bonaerense a ESPN. Para Colapinto, la elección condicionó toda la competencia: “Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”.

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El argentino consideró que el equipo debía esperar la aparición de un auto de seguridad antes de intentar recuperar terreno. “Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, afirmó.

El piloto señaló que la carrera habría podido cambiar en el tramo final con neumáticos nuevos, aunque la cercanía entre los autos también limitó las posibilidades de adelantar. “Con las gomas nuevas, en el trencito no había chances porque era complicado marcar diferencias”, explicó.

Pese al resultado, Colapinto encontró un aspecto favorable en el comportamiento del auto sobre piso seco. Dijo que, una vez que la pista mejoró, tuvo “buen ritmo” y pudo superar a varios rivales que estaban por delante, una señal que consideró positiva de cara a las próximas fechas.

*El compacto del GP de Baréin en Malasia

La escudería de Enstone admitió que la estrategia fue compartida entre distintos integrantes del equipo. En un comunicado difundido ante medios argentinos, Alpine señaló: “Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

La estructura francesa agregó que ese tipo de apuestas puede dar resultado o fracasar: “A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”. También anticipó una revisión interna sin buscar responsables individuales.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, asumió públicamente el traspié. El dirigente reconoció que el equipo no tomó “las decisiones acertadas” ni estuvo “a la altura como equipo”, aunque destacó que el rendimiento con la pista seca parecía prometedor y que aún quedan carreras para perseguir la quinta plaza.

*Las declaraciones de Colapinto tras el GP de Baréin en Malasia

Racing Bulls aprovechó la jornada con los siete puntos obtenidos por Liam Lawson, séptimo, y Arvid Lindblad, décimo. La escudería con sede en Faenza llegó a 90 puntos, mientras que Alpine quedó con 68 en la clasificación de constructores.

La victoria fue para Max Verstappen, quien repitió su triunfo de Sepang de 2017 y consiguió su primera victoria de la temporada con Red Bull después de haber partido desde la pole position. Kimi Antonelli, de Mercedes, fue segundo y amplió su ventaja en la cima del campeonato, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, completó el podio. La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay.

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