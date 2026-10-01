La tajante sentencia del técnico de Portugal en medio del escándalo con Cristiano Ronaldo: el gesto de los hinchas para apoyar al ídolo

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección y se marchó al hotel

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La selección de Portugal atraviesa un escándalo de proporciones mayúsculas después de que Cristiano Ronaldo dejó la concentración en mitad de la fecha FIFA, luego de permanecer en el banco y no sumar minutos en el triunfo 2-1 ante Noruega por la segunda fecha de la UEFA Nations League.

El entrenador Jorge Jesus ya se había referido a este asunto antes del explosivo comunicado de CR7, donde anunciaba su salida de la delegación, y volvió a ser interrogado en la previa al tercer compromiso de la cita ante Dinamarca en Copenhague.

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“Hoy es día de partido. Quiero concentrarme en eso. Luego iremos al estadio Dragão y nos centraremos en el encuentro (contra Noruega el domingo por la cuarta fecha). Después, sin duda tendremos tiempo para hablar de ello. Por el momento, es un asunto cerrado”, manifestó Jesus sobre el alejamiento de Cristiano en declaraciones a la cadena RTP.

Lo cierto es que el entrenador de 72 años, quien viene de sacarlo campeón al Bicho con el Al Nassr de Arabia Saudita, permanece en el “punto de mira” de los hinchas, según aseguró el diario luso A Bola, con el agregado de haber recibido abucheos en el hotel y en el estadio en la jornada de este jueves en un claro apoyo de los fanáticos hacia el máximo goleador histórico de este deporte.

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Frente a estos cuestionamientos, hace oídos sordos. “Estoy bien. Han sido días de locura. Llevo muchos años involucrado en el fútbol y sé que no hice nada para impedir que el proceso continuara como antes. Tengo la conciencia completamente tranquila”, remarcó en charla con Sport TV.

Jorge Jesus asumió en lugar de Roberto Martínez después del Mundial 2026 (Créditos: Reuters)

En este sentido, reafirmó que hablará sobre la situación de Cristiano Ronaldo al término de la fecha FIFA “sin eludir la pregunta”. “Es un símbolo y una figura. Eso no está en duda”, subrayó.

El mediocampista Rúben Neves también fue consultado sobre la marcha de su compañero, pero no quiso enfocarse en esa situación: “Todos somos muy profesionales, especialmente hoy. Estamos muy concentrados en el partido, ya habrá tiempo para hablar de eso”.

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A continuación, le preguntaron si Ronaldo se había contactado con algunos de los futbolistas desde su partida. “Como ya he dicho, estamos concentrados. Me queda una hora y media para saltar al campo y estoy concentrado en el partido”, sentenció Neves en dichos recogidos por el periódico O Jogo.

La selección europea afrontó su viaje a territorio danés en medio de esta polémica y la mítica 7 de Cristiano Ronaldo se la quedó Rafael Leao, debido a que el reglamento UEFA obliga a las selecciones a usar las numeraciones del 1 al 23 en los partidos. Además, Bruno Fernandes fue el dueño de la cinta de capitán.

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Cristiano Ronaldo jugó 67 minutos en el triunfo inicial ante Gales y fue suplente en el segundo duelo contra Noruega en la UEFA Nations League

El origen de la polémica entre Jorge Jesus y CR7 se remonta a la decisión técnica de dejar al ídolo de 41 años en el banco ante la Noruega de Erling Haaland. En conferencia de prensa, el técnico confirmó una conversación con el capitán y defendió su decisión: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

A partir de estas palabras, el hombre del Al Nassr comunicó su determinación de abandonar la delegación: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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El jugador se marchó al aeropuerto y tomó su avión privado, aunque el diario español Marca aseguró que hubo una “última súplica” para impedir su partida en Copenhague, cerca de la medianoche. “En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague, junto al resto de los jugadores convocados. Pero pese a sus intentos, el gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados”, firmó el periodista Nuno Luz.

El periodista Edu Aguirre interviene en el programa de televisión El Chiringuito para abordar la situación entre el futbolista Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus. Durante la emisión, el colaborador expone detalles sobre los motivos del malestar del jugador en el entorno deportivo.

El entorno del atacante lo apoyó en esta postura. Elma Aveiro, hermana del delantero, criticó al periodismo local, a la estructura del combinado y a la sociedad lusa en general: “CR7 merece más respeto”. Además, el periodista amigo de Cristiano, Edu Aguirre, apuntó contra el orientador: “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición”.

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El escándalo escaló al punto de que el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, mantuvo conversaciones telefónicas con Jesus, Ronaldo y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, después de la carta de la ex figura del Real Madrid, según informó el medio luso SIC Notícias.