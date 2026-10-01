Deportes

La tajante sentencia del técnico de Portugal en medio del escándalo con Cristiano Ronaldo: el gesto de los hinchas para apoyar al ídolo

Jorge Jesus es foco de críticas por parte de los fanáticos, luego de que el Bicho dejó la concentración en medio de la fecha FIFA y el entorno del delantero acusa al entrenador de “traición”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección y se marchó al hotel

Guardar

La selección de Portugal atraviesa un escándalo de proporciones mayúsculas después de que Cristiano Ronaldo dejó la concentración en mitad de la fecha FIFA, luego de permanecer en el banco y no sumar minutos en el triunfo 2-1 ante Noruega por la segunda fecha de la UEFA Nations League.

El entrenador Jorge Jesus ya se había referido a este asunto antes del explosivo comunicado de CR7, donde anunciaba su salida de la delegación, y volvió a ser interrogado en la previa al tercer compromiso de la cita ante Dinamarca en Copenhague.

PUBLICIDAD

“Hoy es día de partido. Quiero concentrarme en eso. Luego iremos al estadio Dragão y nos centraremos en el encuentro (contra Noruega el domingo por la cuarta fecha). Después, sin duda tendremos tiempo para hablar de ello. Por el momento, es un asunto cerrado”, manifestó Jesus sobre el alejamiento de Cristiano en declaraciones a la cadena RTP.

Lo cierto es que el entrenador de 72 años, quien viene de sacarlo campeón al Bicho con el Al Nassr de Arabia Saudita, permanece en el “punto de mira” de los hinchas, según aseguró el diario luso A Bola, con el agregado de haber recibido abucheos en el hotel y en el estadio en la jornada de este jueves en un claro apoyo de los fanáticos hacia el máximo goleador histórico de este deporte.

PUBLICIDAD

Frente a estos cuestionamientos, hace oídos sordos. “Estoy bien. Han sido días de locura. Llevo muchos años involucrado en el fútbol y sé que no hice nada para impedir que el proceso continuara como antes. Tengo la conciencia completamente tranquila”, remarcó en charla con Sport TV.

Jorge Jesus asumió en lugar de Roberto Martínez después del Mundial 2026 (Créditos: Reuters)
Jorge Jesus asumió en lugar de Roberto Martínez después del Mundial 2026 (Créditos: Reuters)

En este sentido, reafirmó que hablará sobre la situación de Cristiano Ronaldo al término de la fecha FIFA “sin eludir la pregunta”. “Es un símbolo y una figura. Eso no está en duda”, subrayó.

El mediocampista Rúben Neves también fue consultado sobre la marcha de su compañero, pero no quiso enfocarse en esa situación: “Todos somos muy profesionales, especialmente hoy. Estamos muy concentrados en el partido, ya habrá tiempo para hablar de eso”.

A continuación, le preguntaron si Ronaldo se había contactado con algunos de los futbolistas desde su partida. “Como ya he dicho, estamos concentrados. Me queda una hora y media para saltar al campo y estoy concentrado en el partido”, sentenció Neves en dichos recogidos por el periódico O Jogo.

La selección europea afrontó su viaje a territorio danés en medio de esta polémica y la mítica 7 de Cristiano Ronaldo se la quedó Rafael Leao, debido a que el reglamento UEFA obliga a las selecciones a usar las numeraciones del 1 al 23 en los partidos. Además, Bruno Fernandes fue el dueño de la cinta de capitán.

Cristiano Ronaldo viste una chaqueta deportiva azul con el escudo de la Federación Portuguesa de Fútbol y observa hacia el frente
Cristiano Ronaldo jugó 67 minutos en el triunfo inicial ante Gales y fue suplente en el segundo duelo contra Noruega en la UEFA Nations League

El origen de la polémica entre Jorge Jesus y CR7 se remonta a la decisión técnica de dejar al ídolo de 41 años en el banco ante la Noruega de Erling Haaland. En conferencia de prensa, el técnico confirmó una conversación con el capitán y defendió su decisión: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

A partir de estas palabras, el hombre del Al Nassr comunicó su determinación de abandonar la delegación: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

El jugador se marchó al aeropuerto y tomó su avión privado, aunque el diario español Marca aseguró que hubo una “última súplica” para impedir su partida en Copenhague, cerca de la medianoche. “En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague, junto al resto de los jugadores convocados. Pero pese a sus intentos, el gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados”, firmó el periodista Nuno Luz.

El periodista Edu Aguirre interviene en el programa de televisión El Chiringuito para abordar la situación entre el futbolista Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus. Durante la emisión, el colaborador expone detalles sobre los motivos del malestar del jugador en el entorno deportivo.

El entorno del atacante lo apoyó en esta postura. Elma Aveiro, hermana del delantero, criticó al periodismo local, a la estructura del combinado y a la sociedad lusa en general: “CR7 merece más respeto”. Además, el periodista amigo de Cristiano, Edu Aguirre, apuntó contra el orientador: “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición”.

El escándalo escaló al punto de que el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, mantuvo conversaciones telefónicas con Jesus, Ronaldo y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, después de la carta de la ex figura del Real Madrid, según informó el medio luso SIC Notícias.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección de PortugalCristiano RonaldoJorge Jesus

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La increíble remontada de la Selección Sub 17 ante México: el gol “europibe” sobre el final y los cuatro penales que atajó el arquero

Mateo Santa María, juvenil que juega en la Juventus, anotó el 2-2 agónico y Valentín Reigia se lució en la tanda desde los 12 pasos para darle el triunfo a Argentina en la Vertex Cup, en Londres

La increíble remontada de la Selección Sub 17 ante México: el gol “europibe” sobre el final y los cuatro penales que atajó el arquero

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

El combinado nacional dirigido por Germán Portanova se alista para la doble fecha FIFA que disputará en Brasil y citó a las jugadoras que comenzarán la preparación previa al certamen global

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

San Siro se encamina a la demolición: qué se sabe del estadio de Milan e Inter para 71.500 espectadores

Los clubes avanzan en un plan que, tras eliminar el actual, instalará una cancha moderna, con una inversión de 2.150 millones de euros y dos anillos que mostrarán la rivalidad entre la Rossoneri y la Nerazzurri, con el objetivo de llegar a tiempo para la Eurocopa 2032

San Siro se encamina a la demolición: qué se sabe del estadio de Milan e Inter para 71.500 espectadores

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego del accidente en Bakú, el argentino de Alpine correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Sepang. La actividad se podrá ver por Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

Phil Mickelson, campeón de seis Majors de golf, atraviesa un delicado momento a sus 56 años

Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

MALDITOS NERDS

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

Retrocultura Activa | Another World y Flashback: los hermanos que nunca fueron hermanos

One More Level detalla las armas y poderes de ‘Valor Mortis’ en un nuevo video

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

INFOBAE AMÉRICA

El Niño se intensifica: las zonas de Argentina donde se esperan más lluvias y temperaturas inferiores a lo normal en el último trimestre del año

El Niño se intensifica: las zonas de Argentina donde se esperan más lluvias y temperaturas inferiores a lo normal en el último trimestre del año

Putin amenazó con que Rusia desplegaría “todas sus armas” de su arsenal ante un ataque directo: “Es inevitable”

Caso Mariaca: un ministro paraguayo acusó a funcionarios bolivianos de proteger al narco Sebastián Marset

Autoridades de El Salvador intensifican controles al transporte de carga y decomisan 25 unidades por fallas mecánicas

Investigan brutal crimen de nicaragüense encontrado decapitado en una finca de piña de Costa Rica