Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

The House of the Dead, de SEGA

Guardar

Sega Amusements anticipó The House of the Dead: Reawakened, una nueva entrega arcade que combinará pistolas y realidad virtual dentro de una cabina con forma de mansión gótica. El juego será exhibido oficialmente en noviembre durante la IAAPA Expo, la feria organizada por la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento.

Una mansión gótica convertida en recreativa

El primer avance publicado por Sega muestra una cabina de grandes dimensiones, una pantalla vertical instalada dentro de una estructura similar a una tumba y una pistola conectada mediante un cable grueso. El video utiliza el mensaje de que algo está despertando, aunque reserva la demostración completa para la feria de noviembre.

PUBLICIDAD

Según la información obtenida por Attractions Magazine, la estructura será una fachada temática en miniatura diseñada como una mansión gótica. La entrada estará representada por una pantalla de 85 pulgadas, mientras que otras dos pantallas verticales de 43 pulgadas funcionarán como ventanas cerradas a ambos lados.

Los jugadores deberán atravesar físicamente esa puerta para ingresar al área de realidad virtual. Esto permitirá que quienes esperan su turno vean imágenes específicas en las pantallas exteriores, mientras los participantes observan otro contenido mediante los visores. La puerta y las ventanas también se utilizarán para generar una aparición sorpresa antes o durante la partida.

PUBLICIDAD

La instalación incorporará iluminación animada, audio ambiental y una torre de reloj funcional. Estos elementos rodearán la zona de juego y formarán parte de la presentación, en lugar de limitar la experiencia a una pantalla y dos controles.

Realidad virtual, pistolas hápticas y juego cooperativo

The House of the Dead: Reawakened podrá jugarse en solitario o en modo cooperativo para dos personas. Cada participante tendrá su propio visor de realidad virtual, un sistema de sonido 2.1 y una pistola con respuesta háptica. Esta tecnología genera vibraciones y movimientos físicos para simular el retroceso del arma al disparar.

PUBLICIDAD

La información disponible señala que la campaña estará dividida en tres misiones. El juego fue desarrollado con Unreal Engine 5, el motor gráfico de Epic Games, y tomaría como referencia otras atracciones de Sega basadas en realidad virtual, entre ellas VR Agent y Alpha Ops VR Strike.

El formato mantiene una característica histórica de la serie: avanzar por escenarios predeterminados mientras el jugador apunta y dispara contra zombis y otras criaturas. La diferencia estará en la perspectiva ofrecida por los visores, que colocará a los participantes dentro del recorrido en vez de mostrar toda la acción únicamente en una pantalla frontal.

PUBLICIDAD

Aunque el teaser deja ver una pistola analógica conectada a la cabina, el reporte describe controles con retroceso háptico dentro del área de VR. Sega todavía debe detallar cómo se relacionarán esos componentes, cuánto durará cada misión y si existirán configuraciones de dificultad o rutas alternativas.

The House of the Dead 2: Remake, de MegaPixel Studio.

El regreso arcade después de Scarlet Dawn

La última entrega principal de la franquicia fue The House of the Dead: Scarlet Dawn, estrenada en salones recreativos en 2018. Desde entonces, la serie recibió dos remakes de sus juegos originales para consolas y PC, pero no había presentado otra producción principal diseñada específicamente para arcades.

PUBLICIDAD

La elección de una instalación dedicada mantiene a la franquicia ligada a sus orígenes. The House of the Dead nació en las máquinas recreativas y construyó su identidad alrededor de las pistolas de luz, periféricos que detectan hacia qué zona de una pantalla apunta el jugador. Varias entregas llegaron después a sistemas domésticos, aunque con controles adaptados a cada plataforma.

Reawakened recuperará esa dinámica en un espacio cerrado y preparado para dos personas. El tamaño de las pantallas, los visores individuales y los efectos físicos también indican que estará destinado a salones recreativos y centros de entretenimiento, en lugar de funcionar como un lanzamiento doméstico convencional.

PUBLICIDAD

Sega todavía no informó una fecha de instalación en arcades, territorios confirmados ni precio para los operadores. Esos datos, junto con la primera demostración pública de sus tres misiones, se conocerán durante la IAAPA Expo de noviembre.