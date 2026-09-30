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Ailín Pérez mostró a cámara la amenaza que le envió la brasileña Norma Dumont tras ganarle por fallo unánime en la UFC

La peleadora de 31 años exhibió los mensajes recibidos de su contrincante, luego de llevarse una clara victoria en Las Vegas

La peleadora argentina se impuso a la brasileña por decisión unánime en la pelea coestelar de UFC Vegas 121
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La victoria de Ailín Pérez el sábado pasado por decisión unánime frente a la brasileña Norma Dumont en la pelea coestelar de UFC Vegas 121 continúa resonando en el mundo de las artes marciales mixtas. La peleadora argentina extendió su racha positiva a siete triunfos y ascendió al segundo lugar del ranking femenino de peso gallo de la UFC, luego de un triunfo que dejó tela para cortar arriba y abajo el octágono, ya que este martes lanzó una dura acusación contra la perdedora durante una entrevista.

Pérez brindó una charla con el canal de YouTube, The Ariel Helwani Show, en el que reveló que fue amenazada por Dumont a través de las redes sociales después del combate celebrado en el UFC Apex de Las Vegas. Esta confesión sucedió en el contexto de una pregunta sobre cómo había quedado la relación entre ambas: “Mirá, a mí lo que haga Norma me chupa tres pitos. Siempre me importó cero lo que haga ella. Obviamente no somos amigas ni lo seremos, y encima ella me amenazó. Tengo mensajes por Instagram donde me amenaza, de que me va a pegar cuando me vea”.

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A continuación, la mujer nacida en Hurlingham mostró la conversación con una clara advertencia de la brasileña apodada The Immortal: “Te golpeé y volveré a golpearte cuando te vea. Sabes que no ganaste”. A pesar de perder en las tres tarjetas con un ajustado 29-28, Dumont se mostró furiosa por lo que calificó como “uno de los mayores absurdos que vi en las MMA”.

Durante el pesaje oficial, la brasileña utilizó preservativos y dólares para incomodar a Ailín Pérez, previo a la pelea en UFC

El enfrentamiento sucedido en los Estados Unidos arrastraba un clima hostil desde la ceremonia del pesaje del viernes, cuando Dumont le tiró preservativos y billetes a Pérez durante el careo, además de cuestionarla por su pasado en OnlyFans, una plataforma en la que tuvo actividad pero actualmente se concentra en su carrera deportiva. “Dame, dame, está bien. Chicos, usen preservativos”, respondió Fiona.

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Esa rivalidad siguió en la jaula con un primer asalto en el que Ailín Pérez tomó la iniciativa y logró derribarla tras interceptar una patada. Allí, comenzó a trabajar desde posición superior. A partir del segundo round, la oriunda de Belo Horizonte tuvo su mejor momento: aplicó un derribo propio y conectó golpes de izquierda que dañaron el rostro de su rival. En el tercer y último round, hubo intercambios a distancia con momentos favorables para Norma Dumont, mientras la bonaerense finalizó la pelea con presión sobre la reja, una rodilla al cuerpo y un golpe de izquierda antes de la bocina.

La peleadora argentina Ailín Pérez obtiene la victoria por decisión unánime tras su combate en la UFC. El video muestra el momento en que el árbitro central sostiene los brazos de ambas competidoras antes de la lectura de las tarjetas de los jueces. Tras anunciarse el fallo oficial a su favor, Pérez celebra subiéndose a la reja del octágono y realizando un baile dentro del recinto.

La decisión de los jueces dejó dos momentos particulares. El primero fue la reacción de la perdedora, quien se mostró incrédula y muy molesta por el fallo. Posteriormente, Pérez celebró frente a ella con un baile, su contrincante reaccionó y la seguridad de la organización intervino para separarlas. Luego de la pelea, la argentina se refirió a los cuestionamientos que recibió durante la previa. “Me trató de prostituta, ¿qué querían que hiciera?”, declaró Pérez.

Las siete victorias consecutivas de Fiona en la categoría de 135 libras la sitúan como la segunda mejor racha en la historia del peso gallo, solo por detrás de las nueve obtenidas por la referente de la división Amanda Nunes. La alegría por este resultado la llevó a continuar la celebración en las últimas horas con un provocativo video subido en redes sociales en el que bailó al ritmo de Single Ladies de Beyoncé y se ofreció como reemplazo para la pelea por el cinturón que protagonizarán Nunes y Kayla Harrison el 14 de noviembre.

La luchadora de artes marciales mixtas Ailín Pérez baila y posa junto a una piscina interior con anteojos de sol y traje de baño. En la pared del fondo se observa el logotipo metálico de la UFC.

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