La Tora Villar recordó cómo le salvó la vida a un joven tras un accidente en la Panamericana: “Le pedí que se quede conmigo”

En medio de un dia y vuelta de preguntas, La Tora Villar contó cómo ayudó a un muchacho cuando su camioneta se incendió (Cinco de copas - TV Pública)

Guardar

Aunque los días de reality quedaron atrás, Lucila La Tora Villar continúa construyendo su lugar en el mundo del espectáculo. La exparticipante de Gran Hermano 2022 pasó por Cinco de copas, el streaming de la TV Pública, y habló sobre distintos aspectos de su vida personal. En medio de una charla en la que también se refirió a la infidelidad y a su fe, recordó el episodio en el que asistió a un joven que había protagonizado un accidente en la Panamericana.

Todo ocurrió durante un intercambio de preguntas en el programa. La Tora fue consultada sobre si alguna vez había ayudado a salvarle la vida a alguien. “Sí. La otra vez, hace menos de un mes, hubo un choque muy grande cerca de Telefe. Vimos fuego con José, que es mi chofer, y yo le digo: ‘Che, ¿tenés un matafuego?’. Y él tenía un matafuegos”, comenzó relatando.

PUBLICIDAD

La influencer explicó que, cuando vio al joven tirado, intentó mantenerlo despierto mientras esperaba la llegada de la asistencia. “Cuando veo al chico que estaba tirado le empecé a decir que se quede conmigo, que no se duerma”, contó. “Había una camioneta, que se estaba incendiando toda”, recordó. “Él se salvó por no tener el cinturón de seguridad y me quedé con él desde el momento que se cayó y mientras el auto explotaba atrás”, explicó. En medio de aquel panorama, la joven recordó: “Me quedé con él en todo momento, que no se duerma, con la policía del otro lado para que venga rápido, que vino muy rápido”.

A corazón abierto, la exparticipante de Gran Hermano 2022 recordó cómo ayudó a un joven accidentado (Instagram)

La Tora también contó que su intervención no terminó en el lugar del accidente. “Y después hablé también con el chico, lo fui a ver a la clínica, todo”, completó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

La situación ya había sido relatada por Villar poco después de que ocurriera. En aquel momento, la influencer utilizó sus historias de Instagram para contar lo que había visto en persona. “Salí de Telefe con José, veníamos por Panamericana y, de repente, vemos un auto que se estaba prendiendo fuego. Vemos un chico y una chica con un matafuego y le digo a José que frenemos”, había explicado. “Pasaban un montón de autos mirando, nadie frenaba, nadie podía apagar el fuego de la camioneta”, expresó. Según había detallado, un joven y una familia habían salido con un matafuego para intentar controlar el incendio antes de que llegaran los equipos de emergencia.

La influencer también explicó que la persona que manejaba el vehículo había salido despedida y permanecía en el suelo. “El chico se movía. Vinieron muchos policías, bomberos y la parte de salud llegó recién a la media hora. Se lo llevaron al Pirovano”, había contado. La espera y la falta de asistencia inmediata la habían afectado, especialmente porque veía que el hombre estaba solo mientras alrededor circulaban otros vehículos.

PUBLICIDAD

En agosto pasado, La Tora Villar fue testigo del accidente que sufrió un muchacho y lo asistió en medio del angustiante momento (Instagram)

“Quedé como muy ‘flasheada’ y me pegó bastante porque me quedé al lado del hombre porque veías un montón de gente pasar y nadie hacía nada antes de que llegue la policía”, precisó frente a la cámara. “Le empiezo a hablar cuando logran identificar el DNI, se llama Agustín, y le empiezo a decir que él podía, que Dios estaba con él. Yo soy muy creyente y él estaba solo”, contó. La influencer vinculó esa forma de acompañarlo con su propia fe y con la necesidad de transmitirle tranquilidad en medio de una situación de extrema tensión.

A partir de lo ocurrido, La Tora decidió reflexionar ante sus seguidores en las redes. “Este video es para que cuando vean alguna situación no se hagan los boludos por perder un ratito más de su tiempo o lo que sea, sino paren para llamar o para acompañar porque capaz que hay una persona que está sola tirada en el suelo”, expresó. “Si no estaba ese chico con la linterna o esa familia que salió con el matafuego nadie iba a llamar a nadie. Lo único que le pido a Dios es que esté bien”, cerró, todavía afectada por la escena que había presenciado.

PUBLICIDAD