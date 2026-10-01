Entretenimiento

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

El cantante adquirió la propiedad junto a su prometida Debbie Gwyther en los Cotswolds sin recurrir a financiamiento

Liam Gallagher
Liam Gallagher adquirió una mansión en los Cotswolds por £ 4 millones en efectivo tras el éxito económico de la gira de reunión de Oasis. (REUTERS/Yves Herman)
Guardar

Liam Gallagher pagó 4 millones de libras (aproximadamente más de 5,2 millones de dólares) en efectivo por una mansión en los Cotswolds tras embolsarse unas 50 millones de libras junto a su hermano Noel con la gira de reunión de Oasis.

Los registros de la propiedad revelaron que la operación se cerró íntegramente con fondos propios.

PUBLICIDAD

El cantante adquirió la propiedad junto a su prometida, Debbie Gwyther, sin recurrir a ningún tipo de financiamiento.

Una fuente aseguró que ambos hermanos cuentan con asesoramiento financiero y saben administrar sus ingresos.

Fuentes indicaron que los hermanos Gallagher cuentan con asesoramiento financiero y administran sus ingresos estratégicamente. (REUTERS/Jack Taylor)
Fuentes indicaron que los hermanos Gallagher cuentan con asesoramiento financiero y administran sus ingresos estratégicamente. (REUTERS/Jack Taylor)

El dinero que ganaron con el Live ’25 Tour es solo el comienzo. Cuando terminen su segunda gira el año próximo, estarán tan bien económicamente que no tendrán que trabajar nunca más en sus vidas”, indicó.

Lo recaudado por la banda en su regreso a los escenarios sitúa a Gallagher entre los artistas con mayores ingresos en la historia del rock británico.

La siguiente etapa de esa carrera ascendente ya tiene fecha: la gira Live ’27, que abarca 42 fechas y registra entradas agotadas en su totalidad.

PUBLICIDAD

Liam Gallagher junto a su novia Debbie Gwyther
Los registros de la propiedad confirmaron que Gallagher y Debbie Gwyther pagaron la casa sin recurrir a financiamiento. (Instagram/Mollymoorishgallagher)

La demanda de Oasis por la subasta de grabaciones inéditas

En paralelo al éxito económico de la gira, Oasis emprendió acciones legales para impedir la venta en subasta de una colección de grabaciones inéditas de la banda realizadas durante la década de 1990.

La casa de subastas Littleton Auctions, con sede en Worcestershire, Inglaterra, había anunciado en septiembre el lote conocido como The Desk Tapes: 209 cintas DAT, 73 casetes analógicos y tres MiniDiscs que incluyen 63 conciertos en vivo, horas de ensayos y conversaciones privadas entre Noel y Liam Gallagher.

El precio de referencia oscilaba entre 1,2 millones y 1,6 millones de libras esterlinas.

El material había sido recopilado por Huw Richards, ingeniero de sonido que trabajó con la banda desde el lanzamiento de su álbum debut Definitely, Maybe, en 1994, hasta 2001.

Su hijo, Owain Richards, también ingeniero de sonido, era quien ponía las grabaciones a la venta.

Owain había descrito el archivo como “una pieza de la historia”. No obstante, reconoció que, dado que Oasis conserva los derechos de propiedad intelectual, ningún comprador podría comercializar el material sin el consentimiento de la banda.

Oasis lanzó acciones legales para frenar la subasta de grabaciones inéditas de la década de 1990 conocidas como The Desk Tapes. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Oasis lanzó acciones legales para frenar la subasta de grabaciones inéditas de la década de 1990 conocidas como The Desk Tapes. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Ante la inminencia de la subasta, fijada para el 3 de octubre, Oasis obtuvo una medida judicial para detenerla.

Ben Homer, director general de Littleton Auctions, confirmó la retirada del lote en declaraciones a la BBC.

“Confirmamos que las grabaciones de Oasis conocidas como The Desk Tapes han sido retiradas de nuestra subasta del 3 de octubre debido a procedimientos legales. Estamos muy decepcionados de no poder ofrecer este importante archivo como estaba previsto”.

Owain Richards reconoció la situación ante el citado medio: “Es cierto que Oasis nos ha demandado a mí y a mi padre para intentar impedir la subasta de las cintas que él grabó hace muchos años. Hemos acordado posponer la subasta para que la disputa legal pueda resolverse, ya sea por vía judicial o de otro modo, de forma ordenada”.

Homer indicó que el resto de la subasta del sábado se mantendrá sin cambios. Entre los lotes que sí saldrán a remate figura una chaqueta parka Kangol original de las giras de Oasis, además de fotografías firmadas de Nirvana, autógrafos de dos integrantes de los Rolling Stones y una guitarra firmada por Brian May.

“Respetamos el proceso legal y no haremos más comentarios sobre el procedimiento en esta etapa”, agregó el directivo.

El archivo musical ofrecido en subasta incluía 209 cintas DAT, 73 casetes y 3 MiniDiscs con grabaciones inéditas y conversaciones privadas de Noel y Liam. (Europa Press)
El archivo musical ofrecido en subasta incluía 209 cintas DAT, 73 casetes y 3 MiniDiscs con grabaciones inéditas y conversaciones privadas de Noel y Liam. (Europa Press)

Oasis no se pronunció sobre el asunto hasta el momento.

Temas Relacionados

Liam GallagherOasisNoel Gallagherentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

La actriz de 40 años protagoniza una campaña de Ro Sparks que apuesta por el humor para abordar la salud sexual masculina

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

La adaptación de Charles Dickens, dirigida por Ti West, llegará a las salas en noviembre de 2026

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach tras acusaciones de golpear y estrangular a su pareja

El cantante de 50 años se entregó voluntariamente a las autoridades y quedó detenido en el condado de Miami-Dade, con cargos de violencia doméstica contra la mujer con quien convivía en una mansión de Star Island

El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach tras acusaciones de golpear y estrangular a su pareja

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

El actor mantuvo su romance en privado durante varios años antes de dedicarle un cariñoso mensaje durante los Premios César

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

La actriz habló sobre una reacción física que no había experimentado en embarazos anteriores

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

DEPORTES

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

San Siro se encamina a la demolición: qué se sabe del estadio de Milan e Inter para 71.500 espectadores

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

La grave lesión que sufrió un futbolista de Boca Juniors en la práctica: se perderá lo que resta del año

TELESHOW

Habló la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton: "En este caso no hubo sobreseimiento"

Habló la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton: "En este caso no hubo sobreseimiento"

La decisión que tomó Jimena Barón y su familia en medio de la grabación de un nuevo proyecto: “Muy firme mi postura”

Fue al programa de Mario Pergolini y sorprendió al conductor con un obsequio: “Regalo que se enchufa vale la pena”

Eva Bargiela recordó el detalle que encontró en su casa luego de la muerte de su madre: “Todo armado”

Carolina Álvarez cuenta cómo fue el casting para Mis muertos tristes: “El director quería una reina en la cama”

INFOBAE AMÉRICA

Caso Mariaca: un ministro paraguayo acusó a funcionarios bolivianos de proteger al narco Sebastián Marset

Caso Mariaca: un ministro paraguayo acusó a funcionarios bolivianos de proteger al narco Sebastián Marset

Autoridades de El Salvador intensifican controles al transporte de carga y decomisan 25 unidades por fallas mecánicas

Investigan brutal crimen de nicaragüense encontrado decapitado en una finca de piña de Costa Rica

El salto al café de especialidad: De la crisis a una marca de exportación salvadoreña

Padre de preso político en Cuba viajó 350 kilómetros para ver a su hijo pero la dictadura le impidió verlo