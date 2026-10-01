Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

Liam Gallagher adquirió una mansión en los Cotswolds por £ 4 millones en efectivo tras el éxito económico de la gira de reunión de Oasis. (REUTERS/Yves Herman)

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Liam Gallagher pagó 4 millones de libras (aproximadamente más de 5,2 millones de dólares) en efectivo por una mansión en los Cotswolds tras embolsarse unas 50 millones de libras junto a su hermano Noel con la gira de reunión de Oasis.

Los registros de la propiedad revelaron que la operación se cerró íntegramente con fondos propios.

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El cantante adquirió la propiedad junto a su prometida, Debbie Gwyther, sin recurrir a ningún tipo de financiamiento.

Una fuente aseguró que ambos hermanos cuentan con asesoramiento financiero y saben administrar sus ingresos.

Fuentes indicaron que los hermanos Gallagher cuentan con asesoramiento financiero y administran sus ingresos estratégicamente. (REUTERS/Jack Taylor)

“El dinero que ganaron con el Live ’25 Tour es solo el comienzo. Cuando terminen su segunda gira el año próximo, estarán tan bien económicamente que no tendrán que trabajar nunca más en sus vidas”, indicó.

Lo recaudado por la banda en su regreso a los escenarios sitúa a Gallagher entre los artistas con mayores ingresos en la historia del rock británico.

La siguiente etapa de esa carrera ascendente ya tiene fecha: la gira Live ’27, que abarca 42 fechas y registra entradas agotadas en su totalidad.

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Los registros de la propiedad confirmaron que Gallagher y Debbie Gwyther pagaron la casa sin recurrir a financiamiento. (Instagram/Mollymoorishgallagher)

La demanda de Oasis por la subasta de grabaciones inéditas

En paralelo al éxito económico de la gira, Oasis emprendió acciones legales para impedir la venta en subasta de una colección de grabaciones inéditas de la banda realizadas durante la década de 1990.

La casa de subastas Littleton Auctions, con sede en Worcestershire, Inglaterra, había anunciado en septiembre el lote conocido como The Desk Tapes: 209 cintas DAT, 73 casetes analógicos y tres MiniDiscs que incluyen 63 conciertos en vivo, horas de ensayos y conversaciones privadas entre Noel y Liam Gallagher.

El precio de referencia oscilaba entre 1,2 millones y 1,6 millones de libras esterlinas.

El material había sido recopilado por Huw Richards, ingeniero de sonido que trabajó con la banda desde el lanzamiento de su álbum debut Definitely, Maybe, en 1994, hasta 2001.

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Su hijo, Owain Richards, también ingeniero de sonido, era quien ponía las grabaciones a la venta.

Owain había descrito el archivo como “una pieza de la historia”. No obstante, reconoció que, dado que Oasis conserva los derechos de propiedad intelectual, ningún comprador podría comercializar el material sin el consentimiento de la banda.

Oasis lanzó acciones legales para frenar la subasta de grabaciones inéditas de la década de 1990 conocidas como The Desk Tapes. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Ante la inminencia de la subasta, fijada para el 3 de octubre, Oasis obtuvo una medida judicial para detenerla.

Ben Homer, director general de Littleton Auctions, confirmó la retirada del lote en declaraciones a la BBC.

“Confirmamos que las grabaciones de Oasis conocidas como The Desk Tapes han sido retiradas de nuestra subasta del 3 de octubre debido a procedimientos legales. Estamos muy decepcionados de no poder ofrecer este importante archivo como estaba previsto”.

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Owain Richards reconoció la situación ante el citado medio: “Es cierto que Oasis nos ha demandado a mí y a mi padre para intentar impedir la subasta de las cintas que él grabó hace muchos años. Hemos acordado posponer la subasta para que la disputa legal pueda resolverse, ya sea por vía judicial o de otro modo, de forma ordenada”.

Homer indicó que el resto de la subasta del sábado se mantendrá sin cambios. Entre los lotes que sí saldrán a remate figura una chaqueta parka Kangol original de las giras de Oasis, además de fotografías firmadas de Nirvana, autógrafos de dos integrantes de los Rolling Stones y una guitarra firmada por Brian May.

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“Respetamos el proceso legal y no haremos más comentarios sobre el procedimiento en esta etapa”, agregó el directivo.

El archivo musical ofrecido en subasta incluía 209 cintas DAT, 73 casetes y 3 MiniDiscs con grabaciones inéditas y conversaciones privadas de Noel y Liam. (Europa Press)

Oasis no se pronunció sobre el asunto hasta el momento.