De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

El certamen Mr. Olympia acumula 62 ediciones entre 1965 y 2026 con un total de 20 campeones diferentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Mr. Olympia reúne a los fisicoculturistas más relevantes y, entre ellos, cinco ostentan más títulos en toda la historia del certamen. La clasificación de los más destacados comienza con seis coronas y llega a ocho, una cifra que solo alcanzaron dos competidores.

La sucesión de campeones que marcaron etapas únicas dentro de la competencia. Larry Scott inauguró el torneo con las primeras dos victorias. Más tarde, figuras como Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates y Phil Heath sostuvieron largas rachas, mientras que Lee Haney y Ronnie Coleman llevaron el récord a una cifra que todavía nadie ha superado.

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Un total de 20 ganadores distintos han obtenido el título a lo largo de la competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó Men’s Health, el torneo acumula 62 ediciones entre 1965 y 2026 y ha tenido 20 ganadores distintos después de la consagración de Nick Walker en la edición más reciente. Sin embargo, cinco nombres reúnen las cifras más altas de la competencia.

Dorian Yates encadenó seis títulos en la década de 1990

Ocupa el quinto puesto entre los máximos ganadores del Mr. Olympia, con seis conquistas consecutivas. De acuerdo con el repaso histórico, el fisicoculturista británico consiguió esa racha durante la década de 1990.

Dorian Yates logró seis coronas consecutivas durante la década de 1990 y se ubicó en la quinta posición histórica (X @Dorian_yates)

Sus seis coronas fueron consecutivas, una condición que lo ubica entre los campeones que conservaron el título durante varios años. Su serie quedó por debajo de las siete victorias de Schwarzenegger y Heath, pero superó las cuatro de Jay Cutler y las tres de Sergio Oliva y Frank Zane.

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El listado sitúa a Yates a las puertas del grupo formado por los cuatro atletas que alcanzaron siete u ocho coronas. Sus seis triunfos lo convierten en el único integrante de esta selección que no comparte su cifra con otro fisicoculturista.

Arnold Schwarzenegger sumó seis triunfos seguidos y volvió a ganar en 1980

Protagonizó una de las primeras etapas de dominio en el torneo. El fisicoculturista austríaco obtuvo seis títulos consecutivos entre 1970 y 1975, según la cronología de Men’s Health.

Arnold Schwarzenegger ganó seis títulos seguidos entre 1970 y 1975 y sumó un séptimo campeonato en 1980 (Captura de video)

Su séptima victoria llegó de otra manera. Tras aquella serie inicial, Schwarzenegger volvió a competir en 1980 y conquistó otra vez el título. Así, combinó una racha de seis campeonatos con un triunfo posterior y llegó a siete coronas.

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Esa cifra lo ubica en el segundo escalón de la tabla histórica, junto con Phil Heath, a una sola victoria de los dos líderes. Sus éxitos fueron anteriores a los reinados de Haney, Yates y Coleman, que dominaron en las décadas siguientes.

Phil Heath igualó las siete coronas de Schwarzenegger

Comparte con Schwarzenegger el tercer puesto de la clasificación histórica, gracias a sus siete títulos de Mr. Olympia. El medio especializado lo incluye entre los únicos competidores que llegaron a esa cantidad, por detrás de los dos atletas que consiguieron ocho victorias.

Phil Heath alcanzó los siete títulos de Mr. Olympia e igualó la cifra lograda por Arnold Schwarzenegger (Captura de video)

El repaso no detalla los años de cada una de las consagraciones de Heath, pero sí precisa su lugar entre los máximos campeones. Sus siete títulos lo sitúan por encima de Yates, con seis, y de Cutler, Oliva y Zane.

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El empate entre Heath y Schwarzenegger deja una particularidad en esta lista. Hay cinco fisicoculturistas, aunque solo aparecen tres cifras diferentes de títulos: entre 6 y 8 coronas, con dos atletas en cada una de las dos marcas más altas.

Lee Haney consiguió ocho victorias consecutivas entre 1984 y 1991

Lee Haney fue el primer fisicoculturista que llegó a ocho títulos. Sus triunfos se produjeron de forma consecutiva entre 1984 y 1991, según el recuento histórico publicado por el medio.

Lee Haney se convirtió en el primer atleta en ganar ocho certámenes consecutivos entre 1984 y 1991

Haney ganó ocho ediciones seguidas y ningún otro competidor interrumpió su racha durante ese período. Esa continuidad lo diferenció de otros campeones que reunieron varias coronas en ciclos más cortos o con pausas entre una victoria y otra.

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Su marca se mantuvo como el máximo registro del torneo hasta que Ronnie Coleman la igualó años después. Ambos encabezan la clasificación y comparten una condición que no alcanzaron los otros integrantes del grupo: ocho títulos consecutivos.

Ronnie Coleman igualó el récord con ocho campeonatos seguidos

Ronnie Coleman obtuvo ocho victorias consecutivas entre 1998 y 2005. Con esa serie igualó la cifra de Haney y comparte con él el récord histórico del Mr. Olympia.

Ronnie Coleman igualó el récord histórico de ocho victorias consecutivas con sus triunfos entre 1998 y 2005

La coincidencia entre ambos abarca el número de títulos y la continuidad de sus triunfos. Haney dominó entre 1984 y 1991, mientras que Coleman lo hizo entre 1998 y 2005. Los dos consiguieron sus ocho coronas sin interrupciones.

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Desde entonces, ningún campeón superó ese límite. El recuento de Men’s Health señala que la competencia tuvo ganadores distintos con más frecuencia en los últimos años, con Big Ramy en 2020 y 2021, Hadi Choopan en 2022, Derek Lunsford en 2023 y 2025, Samson Dauda en 2024 y Nick Walker en 2026.