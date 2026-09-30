Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la práctica tras la conferencia del entrenador y crece la tensión en la selección

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección y se marchó al hotel

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Cristiano Ronaldo protagonizó otro escándalo en la selección de Portugal tras retirarse del estadio Parken de Copenhague, donde se entrenó su equipo, luego de la conferencia de prensa que brindó el entrenador Jorge Jesús. El delantero de 41 años realizó una publicación en redes sociales confirmando que abandonó la concentración. La situación con el goleador histórico del conjunto luso entró en una fase crítica en la previa del partido de mañana ante Dinamarca por la tercera fecha de la UEFA Nations League.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, expresó CR7 en su cuenta de Instagram.

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De acuerdo con las imágenes que publicó el diario Récord, el delantero de 41 años se subió a la camioneta negra que transporta al plantel de Portugal y se marchó rumbo al hotel. Esto mismo había hecho en el entrenamiento del martes, aunque Cristiano completó la práctica con ejercicios en el gimnasio del lugar donde se aloja la delegación. La tensión aumentó en las últimas horas con la información que el avión privado de Ronaldo se encontraba en vuelo rumbo a Dinamarca.

El reconocido diario portugués A Bola ya catalogó al tema como el “Caso Ronaldo” y aseguró que hay “tensión en la selección nacional”, ya que la aeronave del futbolista está volando rumbo a Copenhague, donde está la delegación portuguesa, y tiene previsto retornar inmediatamente a España. Tanto OJogo como Record coinciden con los informes sobre el avión. “Se espera que el capitán portugués abandone la concentración de la selección nacional”, indicaron los periodistas Alexandre Dionísio y Manuel Casaca en OJogo. Desde Record remarcaron que “Jorge Jesus dijo en la rueda de prensa que Cristiano Ronaldo entrenaría, pero el capitán de la selección nacional no salió al terreno de juego con el resto de sus compañeros”.

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Cristiano Ronaldo se bajó del micro de la selección de Portugal rumbo al entrenamiento en Dinamarca (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS)

El medio SIC Noticias reflejó un escenario de incertidumbre similar, mientras crecen los interrogante sobre el vuelo de su avión privado: “Minutos después de que Jorge Jesus intentara poner fin a la polémica en torno a Cristiano Ronaldo, en una rueda de prensa donde afirmó que ‘no había ningún problema’, el capitán volvió a faltar al entrenamiento de la Selección Nacional y abandonó el estadio”.

El conflicto comenzó a gestarse tras el encuentro que Portugal venció a Noruega el pasado domingo 27 de septiembre. Jorge Jesus no puso en cancha a Cristiano Ronaldo, quien se habría enojado por la decisión del entrenador. El DT dio su versión de los hechos y comenzó marcando un límite a los periodistas en la conferencia de prensa: solo aceptaría dos preguntas sobre el astro portugués. Ante la primera consulta, el estratega de 72 años reconoció haber acordado con el Bicho que podría disputar alrededor de 30 minutos. “Le dije a Cris que no jugaría ni contra Noruega ni contra Dinamarca”, afirmó el técnico, pero aclaró que durante el partido evaluó la posibilidad de darle minutos. “Tal vez incluso lo hubiera necesitado en los últimos instantes, pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse”, señaló.

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Luego, aclaró que no existe ningún problema entre ellos. “Trabajé con Cris durante un año. No lo conocí hace solo tres meses en la selección nacional. Trabajé con él durante un año, conozco su condición física por completo. Y sé, porque ya lo hice en Arabia Saudita, que Cris rara vez jugaba cada tres días. Además, Cris nunca entrena los dos primeros días después un juego. Estuve de acuerdo con él en eso”, expresó.

Según los medios portugueses A Bola y O Jogo, Cristiano quedó visiblemente molesto después del partido ante Noruega. Tras el pitazo final, abandonó el campo de juego sin detenerse a saludar a los hinchas portugueses desplazados hasta Oslo, un gesto que contrastó con el comportamiento habitual del equipo y que encendió las alarmas en la prensa local.

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Cristiano Ronaldo no jugó ante Noruega en Oslo y comenzó un escándalo con la selección de Portugal (Cornelius Poppe/NTB Scanpix vía AP)

Al día siguiente, ya con la delegación instalada en Malmö —ciudad elegida como base de concentración antes del viaje a Copenhague—, Ronaldo se presentó en el estadio Eleda, intercambió algunas palabras con Jorge Jesus en el borde del campo y volvió al hotel sin sumarse a la práctica. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) justificó la ausencia con un argumento logístico: el estadio sueco no contaba con el equipamiento específico que el jugador necesitaba para su rutina de recuperación.

La magnitud del conflicto quedó en evidencia cuando Pedro Proença, presidente de la FPF, canceló su agenda para ese miércoles —tenía previsto asistir al partido de la selección sub-21 contra Gibraltar en las Azores— y viajó directamente a Copenhague. Según A Bola, su presencia apuntaba a garantizar la estabilidad del grupo y evitar cualquier escalada entre el técnico y el capitán.

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Por su parte, Jesus negó con energía que haya existido un episodio de insubordinación. “Él no se negó a entrenar”, subrayó, y comparó la situación con la de otros jugadores: Francisco Conceição, por lesión, y João Félix, por una sobrecarga muscular, también se ausentaron de la práctica sin que eso generara controversia. “¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? Solo si quiere irse. Nadie se niega a entrenar”, agregó.

Jorge Jesus negó que tuviera algún problema personal con Cristiano Ronaldo, pero admitió que el jugador se enojó con él por no ponerlo en cancha frente a Noruega (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS)

El técnico explicó que el manejo de la carga física de Ronaldo no es algo nuevo. Cuando dirigió al delantero en Arabia Saudita, ya aplicaba criterios similares para administrar sus minutos en semanas con partidos cada tres días. “Conozco su estado físico a la perfección. Nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca”, remarcó Jesus.

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Antes de la palabra del técnico ante la prensa, el defensor del Manchester City Rúben Dias, uno de los capitanes del equipo, salió a descomprimir el ambiente. “Por mi parte, y creo que por la de todo el grupo, no hay cabos sueltos. Estamos listos para el partido de mañana”, declaró.

En cuanto al encuentro ante Dinamarca, Jesus confirmó que Gonçalo Ramos arrancará de titular, tal como lo hiciera ante Noruega, al que le marcó un gol. Respecto a si Ronaldo podría tener minutos desde el banco, el técnico dejó la puerta abierta: “Si lo necesito, entra. Si no lo necesito, no entra. Va a depender del partido. Ningún jugador podrá hacerme cambiar de opinión”.

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