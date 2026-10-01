El alza de los fletes marítimos encarece materias primas e insumos para la industria salvadoreña, advierte Corporación de Exportadores

Trabajadoras operan máquinas de coser en una maquiladora textil en El Salvador, con rollos de tela colorida apilados y el Volcán de Izalco visible a través de las ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de las tarifas marítimas desde Asia comenzó a elevar la estructura de costos de las empresas que importan materias primas para producir en El Salvador. La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, afirmó que el impacto alcanza, sobre todo, a los insumos que utiliza la industria local para abastecer el mercado interno y cumplir pedidos de exportación.

Durante una entrevista de prensa de radio, Cuéllar indicó que un contenedor que antes podía costar cerca de $3,000 ahora alcanza los $10,000, según las rutas y condiciones del mercado. “Eso es un costo que te sube a tu insumo, a tu materia prima”, sostuvo.

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La dirigente empresarial señaló que el alza de precios en el transporte marítimo se vincula con la inestabilidad en Oriente Medio, las variaciones en el precio de los combustibles, la demanda de espacio en los barcos y los ciclos de alta actividad comercial en China. El resultado, explicó, es un incremento de costos que se traslada a las compañías que necesitan importar materiales desde Asia.

Contenedores de exportación con la etiqueta 'Made in El Salvador' y la bandera nacional ondeando en primer plano, con el bullicioso Puerto de Acajutla y sus buques de carga al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fletes afectan más a las importaciones de insumos desde Asia

Cuéllar diferenció el efecto sobre las importaciones del que enfrentan las exportaciones salvadoreñas. El país vende principalmente a Estados Unidos y a los mercados de Centroamérica, mientras que una parte de las materias primas empleadas por la industria llega desde países asiáticos.

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“Con eso lo que nos afecta a nosotros es más que todo los insumos que traemos”, afirmó en la entrevista radial de 105.3 FM. Entre los productos expuestos mencionó los plásticos, cuyas materias primas pueden recorrer largas rutas marítimas antes de llegar a las fábricas salvadoreñas.

El encarecimiento del transporte incide en el costo final de producción. Las empresas pueden absorber parte del aumento y reducir sus márgenes, trasladarlo a sus precios de venta o buscar nuevas rutas y proveedores. Cada alternativa presenta límites, en especial para firmas que dependen de materias primas, empaques, componentes o productos intermedios provenientes de Asia.

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La presidenta de COEXPORT advirtió que el fenómeno tiene alcance internacional. “No somos los únicos afectados. Este es un efecto mundial”, dijo. A su juicio, ese escenario ayuda a explicar la presión sobre los precios que enfrentan consumidores y empresas en distintos países.

La relación entre el costo logístico y el precio final puede variar según cada sector. En la industria alimentaria, farmacéutica, plástica o manufacturera, un aumento en el valor de un contenedor puede alterar el costo de materias primas esenciales.

El impacto dependerá del volumen importado, de la posibilidad de sustituir proveedores y del peso que tenga el transporte en el precio total de cada producto, según expuso la representante del sector.

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Una planta industrial moderna en El Salvador, con trabajadores en líneas de producción y el logo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en primer plano, simboliza el dinamismo económico y la recuperación optimista del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión sobre la logística regional

Cuéllar también se refirió a los problemas de tránsito por Panamá, que pueden obligar a utilizar rutas alternativas o trasladar carga por tierra, con mayores costos y plazos de entrega. “Tenés que encontrar nuevas rutas o bajar en Panamá y transportar vía terrestre hacia nuestro país, lo cual sale más caro”, explicó.

Para las exportaciones hacia Estados Unidos, el impacto sería más acotado que en los fletes desde Asia, aunque El Salvador enfrenta costos adicionales por su ubicación geográfica. Buena parte de la carga sale por puertos de Guatemala, lo que requiere transporte terrestre desde el territorio salvadoreño.

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“El Salvador no tiene costa de ese lado. Entonces tenés que ir vía Guatemala”, señaló la dirigente. A ese tramo se agregan las demoras en aduanas, los problemas operativos en puertos y eventuales conflictos laborales, factores que elevan el valor de la cadena logística.

Cuéllar sostuvo que las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos no pierden competitividad de forma aislada porque otros países de la región enfrentan presiones similares. Sin embargo, remarcó que el traslado de carga hacia Guatemala representa un costo adicional para los exportadores salvadoreños.

Un grupo de mujeres trabaja en una línea de ensamblaje dentro de una fábrica, usando cascos, gafas de protección, mascarillas y guantes. La imagen destaca el cumplimiento de estrictas normas de seguridad industrial en un entorno de producción. Varias cajas y estanterías organizadas forman parte del ambiente laboral, subrayando la importancia de la organización y la protección personal en el sector manufacturero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo logístico pone el foco en la dependencia de materias primas

El incremento de los fletes coloca en primer plano la dependencia de insumos importados para sostener la producción industrial. Aunque el país exporta alimentos, manufacturas, textiles, confecciones y servicios, una parte de esas actividades requiere materiales que llegan desde mercados lejanos.

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“Hay materias primas que son necesarias para que nosotros podamos producir y a la vez vender al mercado nacional, además de exportar”, afirmó Cuéllar. La evolución de las tarifas marítimas, la disponibilidad de rutas y los tiempos de tránsito serán variables determinantes para las empresas que dependen de esos insumos en los próximos meses.