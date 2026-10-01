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A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

La actriz fue parte del elenco de ‘The Birthday Party’, donde su papel de Cristina se entrelazó con su experiencia de vida

Monica Bellucci reflexiona sobre cómo la edad la ha llevado a uno de los momentos más retadores de su carrera actoral EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Monica Bellucci reflexiona sobre cómo la edad la ha llevado a uno de los momentos más retadores de su carrera actoral EFE/EPA/CLEMENS BILAN
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Mónica Bellucci abordó el envejecimiento al cumplir 62 años y vinculó esa experiencia con su trabajo en The Birthday Party, película en la que interpretó a la pintora recluida Cristina, según contó a Harper’s Bazaar España.

La actriz sostuvo que la edad le permitió asumir un personaje con una carga interna que, afirmó, no habría podido representar décadas atrás. The Birthday Party, también conocida como Histoires de la nuit, compitió en Cannes en mayo.

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Dirigida y escrita por Léa Mysius, la película adapta la novela Histoires de la nuit, publicada por Laurent Mauvignier en 2020. Dura 114 minutos y se desarrolla en una zona rural aislada de Francia, según la ficha oficial del Festival de Cannes.

Cristina es la única vecina de Nora, Thomas y su hija Ida. Mientras las dos familias preparan una fiesta sorpresa para Nora, una serie de perturbaciones altera la calma del lugar y expone secretos del pasado.

En 'The Birthday Party' (o 'Histoires de la Nuit'), Monica Bellucci interpreta a Cristina, cuyos problemas internos calaron hondo en la actriz
En 'The Birthday Party' (o 'Histoires de la Nuit'), Monica Bellucci interpreta a Cristina, cuyos problemas internos calaron hondo en la actriz

El elenco incluye a Hafsia Herzi como Nora, Bastien Bouillon como Thomas y Benoît Magimel como Franck, además de Bellucci. La película se estrenó en competencia en Cannes el 22 de mayo y recibió el premio CST a la mejor técnica joven femenina.

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Bellucci explicó que el paso del tiempo no representa una pérdida, sino una condición para conservar futuro. “No hay una alternativa real: o envejeces y aceptas el proceso con dignidad, o mueres”, dijo la actriz a Harper’s Bazaar España.

En la producción, Cristina teme que las mujeres se vuelvan “transparentes” a partir de cierta edad. Bellucci rechazó esa visión desde su propia trayectoria.

La edad como condición para encarnar a Cristina

La protagonista de Malèna afirmó que no habría podido encarnar a Cristina a los 30 o 40 años, ni siquiera con maquillaje para aparentar una edad mayor. “Para darle sustancia, peso y verdad a un personaje con ese nivel de conflicto interno, tienes que haber vivido”, dijo Bellucci.

La actriz también definió la madurez como una etapa que aporta distancia frente a determinadas experiencias. “Envejecer significa que tienes la fortuna de seguir viva y de tener un futuro. Además, la madurez trae un regalo maravilloso: el desapego”, señaló.

Monica Bellucci protagonizó las dos portadas de octubre de Harper's Bazaar luciendo Valentino y Dolce & Gabbana (Créditos: Harper's Bazaar)
Monica Bellucci protagonizó las dos portadas de octubre de Harper's Bazaar luciendo Valentino y Dolce & Gabbana (Créditos: Harper's Bazaar)

Dos portadas con Valentino y Dolce &amp; Gabbana

Bellucci apareció en las dos portadas de octubre de Harper’s Bazaar España, revista de moda y cultura, con prendas de Valentino y Dolce & Gabbana. La fotógrafa Rocío Ramos realizó la sesión, en la que la también embajadora de Cartier utilizó diamantes y esmeraldas de la firma parisina.

Madre de dos hijas —Léonie, de 16 años, y Deva, de 22— fruto de su matrimonio anterior con Vincent Cassel, Bellucci situó el amor como su mayor lujo un año después de su separación de Tim Burton.

"Estoy orgullosa de mí y de ser mujer, porque la feminidad es la fuerza de la humanidad”, declaró Mónica Bellucci en entrevista REUTERS/Sarah Meyssonnier
"Estoy orgullosa de mí y de ser mujer, porque la feminidad es la fuerza de la humanidad”, declaró Mónica Bellucci en entrevista REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Sentirme bella hoy tiene que ver con tener una vida interior rica, una pasión que me inspire, ver crecer a mis hijas, mirar el mar, tener amigos, una familia a la que amo y una vida plena como mujer”, compartió Bellucci.“La vida es una transformación permanente. Estoy orgullosa de mí y de ser mujer, porque la feminidad es la fuerza de la humanidad”, afirmó.

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