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Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

El ídolo de 41 años se marchó de la búnker lusitano tras la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus y emitió un comunicado

Cristiano Ronaldo viste una chaqueta deportiva azul con el escudo de la Federación Portuguesa de Fútbol y observa hacia el frente
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal (Foto: AFP)
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La selección portuguesa vive este miércoles 30 de septiembre un quiebre en su historia: Cristiano Ronaldo se marchó de la concentración minutos después de la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus. Mientras el escándalo crece, el ídolo de 41 años confirmó su decisión de abandonar la delegación y emitió un comunicado.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, afirmó desde su cuenta de Instagram.

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Ronaldo dejó la concentración lusitana en Copenhague y tiene previsto viajar a Madrid después de que el seleccionador Jorge Jesus confirmara que no jugaría ante Noruega ni Dinamarca, según se informó. El capitán dejó el Parken en una furgoneta negra de la Federación Portuguesa de Fútbol, cuando todavía quedaban dos partidos de la UEFA Nations League.

La última conferencia de Jorge Jesus hizo explotar a Cristiano Ronaldo (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS)
La última conferencia de Jorge Jesus hizo explotar a Cristiano Ronaldo (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS)

La tensión comenzó en Oslo, durante la victoria de Portugal por 2-1 frente a Noruega. Ronaldo fue suplente, no ingresó al campo y tampoco participó al día siguiente en el entrenamiento con los demás jugadores que no habían tenido minutos; Jesús calificó entonces esa conducta como algo habitual en el delantero. El episodio llevó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, a modificar sus planes para reunirse en Copenhague con el jugador y el entrenador. El encuentro se produjo después de que João Félix y Gonçalo Ramos fueran titulares ante Noruega y marcaran los goles del triunfo.

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Jesús había dicho que no existía ningún conflicto con Ronaldo y que el futbolista realizaría trabajo de gimnasio antes de entrenar con el grupo. También confirmó una conversación con el capitán y defendió su decisión: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la ausencia de Ronaldo en el entrenamiento del Parkenstadion, sin explicar el motivo: “Información sobre el entrenamiento en el Parkenstadion: João Félix se ha reincorporado al equipo. Francisco Conceição (no disponible para mañana) y Cristiano Ronaldo no entrenaron. Gracias”.

CR7 no toleró su suplencia y se marchó de la concentración de Portugal (Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS)
CR7 no toleró su suplencia y se marchó de la concentración de Portugal (Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS)

Cristiano debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto de 2003, con 18 años, en un triunfo 1-0 ante Kazajistán. Su primer gol internacional llegó en la Eurocopa 2004, contra Grecia, torneo en el que Portugal alcanzó la final como anfitrión. Desde entonces, se consolidó como capitán y referencia ofensiva del equipo. Bajo su liderazgo, Portugal obtuvo los primeros grandes títulos de su historia: la Eurocopa 2016, tras vencer a Francia en la final, y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

CR7 acumula 234 partidos internacionales y 146 goles, registros que lo sitúan como el futbolista con más presencias y más tantos en la historia del fútbol de selecciones masculinas. Su producción incluye 14 goles en fases finales de la Eurocopa, récord del torneo, y 55 si se incorporan las eliminatorias. También disputó seis ediciones de la Eurocopa —de 2004 a 2024— y seis Copas del Mundo, entre 2006 y 2026. En los Mundiales jugó 27 encuentros y convirtió 11 goles. En 2026 se transformó en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la competencia. Además, posee el récord de goles en las eliminatorias mundialistas, con 41.

La trayectoria de Ronaldo con Portugal atravesó más de dos décadas y lo llevó de la final perdida de la Euro 2004 al ciclo de títulos que comenzó en 2016. Su historial incluye, además, diez tripletes con la selección y 141 victorias internacionales.

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