Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% en Wall Street y el riesgo país saltó a un máximo en diez meses

La presión alcista de las tasas altera el ánimo inversor.

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La sesión financiera estuvo marcada por un nuevo repunte de las tasas de los bonos de Estados Unidos -que cesó al promediar la rueda debido a la recompra de títulos encarada por el propio Tesoro norteamericano-, con una persistente ola de ventas de renta fija de tenedores privados que condicionó los negocios en todas las bolsas.

Los principales índices de Wall Street pasaron a mínimas alzas de hasta 0,3% al cierre, tras un recorrido negativo durante la mayor parte de la sesión, mientras que el bono del Tesoro de los EE.UU. a diez años marcó un rendimiento de 5,24%, luego de haber alcanzado por la mañana el 5,34%, un máximo desde 2002.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,2% en pesos, a 2.758.840 puntos, un mínimo desde el 15 de mayo. Medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” el panel de acciones líderes porteño cedió a los 1.687 puntos, su nivel más bajo desde el 24 de octubre del año pasado (1.333 puntos), la rueda previa a las elecciones legislativas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York imperaron las bajas, lideradas por IRSA (-5,5%), Telecom (-5,1%) y Corporación América (-4,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- resignaron un 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos de los EEUU respecto de similares emisiones emergentes- trepó 30 unidades para la Argentina, en los 636 puntos básicos, un máximo desde el 3 de diciembre de 2025, diez meses atrás.

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El economista Gustavo Ber explicó que el “renovado clima de cautela externa interrumpe la recuperación que intentaron ensayar los activos domésticos en las últimas ruedas, a partir de operadores que -al menos tácticamente- buscaban aprovechar ventanas para realizar compras de oportunidad tras los fuertes castigos”.

“Para llegar al grado de inversión, Argentina tiene que subir seis escalones. Hoy las tres grandes calificadoras la ubican en B- (S&P y Fitch) y B3 (Moody’s, que en julio le asignó perspectiva positiva). El investment grade empieza en BBB-. El Gobierno se puso como meta llegar al final de un eventual segundo mandato, en 2031. Eso implica, en promedio, más de un escalón por año”, explicó Alan Versalli, estratega de Cocos.

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“A priori, el camino es exigente. Hay países que lograron subas aceleradas en su calificación, pero en general apalancados en un boom de commodities. Es el caso de Brasil entre 2002 y 2008, y el de Rusia desde fines de los noventa hasta principios de los 2000″, añadió Versalli.

Max Capital indicó que “el FMI concluyó su misión técnica correspondiente a la tercera revisión. Los próximos pasos consisten en alcanzar un acuerdo formal a nivel de staff, seguido de la aprobación del Directorio Ejecutivo en Washington, antes de que pueda concretarse el desembolso de USD 865 millones”. Fuentes del FMI agregaron que “las conversaciones con las autoridades continúan”.

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“Los mercados están entre la fortaleza del ciclo de inversión en tecnología e IA y el deterioro de las variables macroeconómicas clave, como el precio de la energía y las expectativas de tasas de interés. La disparada en los precios del petróleo por la fricción geopolítica en Oriente Medio y la firmeza del dólar representan una clara amenaza para la convergencia inflacionaria, lo que limitará el margen de maniobra de la Fed y mantendrá elevados los rendimientos de la deuda soberana”, definió Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

Rebotó el dólar y el BCRA compró USD 93 millones

Con menos volumen de operaciones y demanda firme, el dólar mayorista se recuperó de tres caídas consecutivas y este jueves sumó 7,50 pesos o 0,5%, a 1.524,50 pesos.

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El monto negociado en el segmento de contado alcanzó USD 423,2 millones, un 59% debajo de los los USD 1.033,6 millones negociados el miércoles, el récord de 2026.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que la divisa “comenzó al alza y ese nivel resultó ser el mínimo intradiario, coincidiendo con el precio de apertura. A partir de allí, recuperó momentáneamente” hasta cerrar en su precio más alto del día.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los 1.920,44 pesos. El dólar mayorista quedó a 396,44 pesos o 26% de ese tope para la flotación administrada.

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El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.540 para la venta y $1.490 para la compra. El dólar blue bajó cinco pesos, a 1.555 pesos.

El BCRA compró USD 93 millones en el mercado -el 22% de la oferta spot-, mientras que las reservas internacionales brutas recuperaron USD 2.199 millones, a USD 48.289 millones, por el reingreso de depósitos de cartera propia de bancos a las cuentas de la entidad monetaria.

“La aparición de los fondos FAL (Fondo de Asistencia Laboral) viene a otorgar al mercado un inversor institucional con un horizonte un poco más largo de inversión generando un cambio en el mercado local que debería ser más bien inmediato”, consideró Federico Broggi, CIO IEB Fondos Comunes de Inversión.

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Los ingresos por exportaciones agrícolas cayeron un 54,6% interanual en septiembre, a USD 3.228 millones, mientras que, comparado con el mes previo, reportaron un crecimiento del 17%, comunicaron las cámaras sectoriales CIARA y CEC.