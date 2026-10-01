Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Final Fantasy XI, de Square Enix

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A partir del miércoles 30 de septiembre de 2026, Square Enix eliminará el límite de 14 días de la prueba gratuita de Final Fantasy XI para PC. Los jugadores podrán mantener el acceso durante tiempo indefinido y avanzar hasta el nivel 75, aunque seguirán vigentes varias restricciones de contenido, economía e interacción con otros usuarios.

De 14 días a un acceso permanente

La versión Free Trial disponible actualmente permite jugar durante un máximo de 14 días y limita el progreso al nivel 50. Con el cambio anunciado en el sitio oficial, el contador de tiempo desaparecerá y el techo de nivel subirá hasta 75.

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Esto permitirá descargar el juego, comenzar una partida y continuar utilizando esa cuenta sin que el acceso termine después de dos semanas. La modificación afecta a la versión para PC y no requiere que los antiguos usuarios registren otro perfil.

Quienes ya hayan utilizado o agotado el periodo de la prueba anterior podrán volver con esa misma cuenta cuando entren en vigor las nuevas condiciones. Square Enix aclaró que no será necesario crear una cuenta distinta para aprovechar el acceso sin límite temporal.

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La medida alcanza a un MMORPG, sigla utilizada para los juegos de rol multijugador masivos en línea, que lleva casi 25 años en funcionamiento. Aunque Final Fantasy XIV es actualmente uno de los títulos en línea más populares y rentables de Square Enix, su antecesor continúa activo y mantiene una comunidad de jugadores.

Qué seguirá bloqueado en la versión gratuita

La eliminación del plazo no convierte a Final Fantasy XI en un juego completamente gratuito. La prueba seguirá sin dar acceso a las zonas incorporadas mediante expansiones, por lo que una parte del contenido permanecerá reservada para quienes pasen a la modalidad de pago.

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También habrá límites sobre la economía interna. Las cuentas gratuitas no podrán acumular más de 100.000 gil, la moneda utilizada dentro del juego, ni intercambiar objetos directamente con otros jugadores. Estas condiciones reducen las posibilidades comerciales y de cooperación frente a una cuenta completa.

Los usuarios de la prueba tampoco podrán crear escuadrones y tendrán permitido mantener un máximo de tres personajes activos. Para retirar esas restricciones y acceder a los servicios bloqueados será necesario comenzar a pagar.

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El aumento hasta el nivel 75 amplía el margen disponible para desarrollar personajes antes de tomar esa decisión. Aun así, el bloqueo de las áreas de expansiones establece una separación clara entre la experiencia gratuita y el contenido completo.

25/05/2026 Recurso de Final Fantasy XI POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SQUARE ENIX

Descarga y disponibilidad en América Latina

La prueba puede descargarse desde la tienda digital oficial de Square Enix. Una vez instalada y registrada, podrá utilizarse de forma indefinida a partir de la fecha anunciada, siempre dentro de los límites establecidos para las cuentas gratuitas.

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La disponibilidad regional requiere atención. La versión de Final Fantasy XI publicada en Steam no se encuentra habilitada en varios países de América Latina, entre ellos Colombia. Esa restricción de la plataforma hace que el enlace oficial de Square Enix sea la alternativa indicada para consultar y descargar la prueba en los territorios compatibles.

Las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse el 30 de septiembre de 2026, tanto para cuentas recién creadas como para aquellas que ya consumieron los 14 días de la versión anterior.

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